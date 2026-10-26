Lý do khiến Son Tae Young cưới Kwon Sang Woo bằng được

Son Tae Young mới đây thu hút sự chú ý khi tiết lộ kỷ niệm đặc biệt với ông xã Kwon Sang Woo trong thời gian hẹn hò. Một món ăn giản dị cùng cách quan tâm của nam diễn viên từng để lại dấu ấn trong lòng nữ diễn viên, trở thành câu chuyện đáng nhớ khi cả hai nhìn lại chặng đường tình yêu đã qua.

Mới đây, kênh YouTube cá nhân của Son Tae Young đăng tải video có tiêu đề: "Lần đầu công khai công thức tteokbokki của Kwon Sang Woo khiến Son Tae Young quyết định kết hôn". Trong video, nữ diễn viên thực hiện món bánh gạo cay Hàn Quốc theo công thức do chồng hướng dẫn, đồng thời chia sẻ những kỷ niệm gắn liền với món ăn này từ thời cả hai còn yêu nhau.

Kwon Sang Woo và Son Tae Young hiện có hôn nhân hạnh phúc. (Ảnh OSEN)

Trong video, Son Tae Young làm món tteokbokki theo hướng dẫn được Kwon Sang Woo gửi qua tin nhắn thoại. Sau khi trở về Hàn Quốc, nam diễn viên đã ghi âm công thức để gửi cho vợ đang ở Mỹ. Nữ diễn viên làm theo lời chồng, trong khi các thành viên ê-kíp nhận xét Kwon Sang Woo là người bạn trai chu đáo khi còn hẹn hò, bởi anh sẵn sàng vào bếp chuẩn bị đồ ăn cho người mình yêu.

Nhắc lại quãng thời gian trước khi kết hôn, Son Tae Young còn hài hước cho biết Kwon Sang Woo từng chiều chuộng cô hết mực. Cô nói rằng khi ấy, nếu mình yêu cầu điều gì, nam diễn viên có lẽ cũng sẵn lòng làm theo. Nữ diễn viên tiết lộ cả hai thường xuyên cùng nhau nhắc lại chuyện cũ, bắt đầu bằng những câu chuyện kiểu "hồi đó..." rồi bật cười khi nhớ về thời yêu nhau.

Theo Son Tae Young, trước khi kết hôn, cô từng được Kwon Sang Woo tự tay làm tteokbokki trong một buổi hẹn hò tại Úc. Sau khi lập gia đình và mang thai con đầu lòng, hai người trở lại Úc và nam diễn viên một lần nữa chuẩn bị món ăn này cho vợ. Những chi tiết tưởng chừng bình thường lại trở thành ký ức đáng nhớ trong cuộc sống của cặp đôi.

Tuy nhiên, Son Tae Young cũng hài hước tiết lộ rằng không phải lần nào ăn tteokbokki do chồng làm cũng mang đến trải nghiệm ngọt ngào. Trong lần trở lại Úc sau khi kết hôn, cô từng bị Kwon Sang Woo trách vì làm đổ nước sốt lên thảm. Nữ diễn viên chia sẻ: "Tôi có hai ký ức về món tteokbokki của Kwon Sang Woo, một là kỷ niệm đẹp, còn lại là kỷ niệm không vui".

Son Tae Young thực hiện món ăn theo sự hướng dẫn của Kwon Sang Woo. Nữ diễn viên hài hước tiết lộ. cô quyết định cưới Kwon Sang Woo vì sự chiều chuộng của anh dành cho cô.

Kwon Sang Woo và Son Tae Young kết hôn năm 2008. Thời điểm công bố chuyện tình cảm và quyết định tiến tới hôn nhân, Kwon Sang Woo đang là ngôi sao nổi tiếng tại Hàn Quốc và nhiều quốc gia châu Á. Vì vậy, Son Tae Young từng phải đối mặt với không ít bình luận tiêu cực và những lời chỉ trích từ một bộ phận khán giả. Bất chấp áp lực dư luận, cả hai vẫn lựa chọn gắn bó, xây dựng gia đình dựa trên tình yêu và sự tin tưởng.

Sau nhiều năm chung sống, Kwon Sang Woo và Son Tae Young có hai con, một trai và một gái. Những chia sẻ mới đây cho thấy cả hai vẫn lưu giữ nhiều kỷ niệm từ thời hẹn hò, từ những hành động quan tâm giản dị đến các tình huống dở khóc dở cười.