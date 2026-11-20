Theo MyDaily, ngày 19/11, Tòa án quận Tây Seoul (Hàn Quốc) đã bác đơn kháng cáo của Nam Tae Hyun, giữ nguyên mức án sơ thẩm là 1 năm tù giam và phạt tiền 1 triệu won vì vi phạm Luật Giao thông đường bộ.

Đáng chú ý, dù không bị bắt giữ tại phiên tòa sơ thẩm, cựu thành viên WINNER đã bị bắt ngay tại phiên tòa phúc thẩm lần này. Hội đồng xét xử chỉ ra mức độ nguy hiểm của hành vi lái xe quá tốc độ trong tình trạng say rượu, đồng thời tuyên bố: "Xét thấy có nguy cơ bỏ trốn, chúng tôi quyết định bắt giữ bị cáo ngay tại đây".

Tòa án quận Tây Seoul (Hàn Quốc) đã bác đơn kháng cáo của Nam Tae Hyun.

Trước đó, vào khoảng 4 giờ 10 phút sáng ngày 27/4/2025, Nam Tae Hyun điều khiển ô tô trong tình trạng có nồng độ cồn trên tuyến đường Gangbyeonbuk-ro, đoạn gần cầu Dongjak, Seoul. Nam ca sĩ sau đó đâm vào dải phân cách giữa đường.

Kết quả điều tra cho thấy nồng độ cồn trong máu của Nam Tae Hyun tại thời điểm xảy ra tai nạn là 0,122%, vượt ngưỡng thu hồi giấy phép lái xe tại Hàn Quốc là 0,08%. Nghiêm trọng hơn, nam ca sĩ được xác định đã điều khiển phương tiện với tốc độ lên đến 182 km/h trên đoạn đường chỉ cho phép lưu thông tối đa 80 km/h. Vụ tai nạn không gây thương vong về người.

Hội đồng xét xử phúc thẩm nhận định hành vi của Nam Tae Hyun không chỉ gây nguy hiểm cho bản thân mà còn có khả năng đe dọa nghiêm trọng đến tính mạng và thân thể của những người tham gia giao thông khác. Tòa cũng cho rằng mức án sơ thẩm không quá nghiêm khắc.

Đây không phải lần đầu tiên cựu thành viên WINNER vướng bê bối liên quan đến việc lái xe khi say rượu. Tháng 3/2023, Nam Tae Hyun từng bị phát hiện điều khiển ô tô trong tình trạng có nồng độ cồn tại một khu dân cư ở Gangnam, Seoul. Nam ca sĩ sau đó bị phạt 6 triệu won.

Đây không phải lần đầu tiên cựu thành viên WINNER vướng bê bối liên quan đến việc lái xe khi say rượu.

Đến tháng 1/2024, Nam Tae Hyun tiếp tục bị tuyên án 1 năm tù, cho hưởng án treo trong thời gian 2 năm vì hành vi sử dụng methamphetamine. Dù Nam Tae Hyun thừa nhận hành vi phạm tội và bày tỏ sự ăn năn, việc từng có tiền sử lái xe khi say rượu, đồng thời tiếp tục vi phạm pháp luật trong thời gian hưởng án treo là những tình tiết khiến tòa quyết định tuyên án tù giam đối với nam ca sĩ.