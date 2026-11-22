Chi phí triển khai dự án trí tuệ nhân tạo (AI) trọng điểm của Nhật Bản dự kiến tăng thêm tới 800 tỷ yen (5 tỷ USD) lên 1.800 tỷ yen đến hết tài khóa 2030, chủ yếu do giá chip và các linh kiện bán dẫn tăng mạnh, trong khi đồng yen suy yếu.

Sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo (AI) tác động mạnh tới nhiều lĩnh vực. Ảnh tạo bởi AI

Diễn biến này làm gia tăng gánh nặng tài chính đối với Chính phủ Nhật Bản, đồng thời đặt ra thách thức trong việc cân đối nguồn lực đầu tư cho AI, một trong những lĩnh vực ưu tiên trong chiến lược tăng trưởng của nước này.

Dự án do Noetra, liên minh phát triển AI chủ quyền (AI do Nhật Bản tự phát triển và làm chủ), dẫn dắt với sự tham gia của 44 doanh nghiệp, trong đó có Sony và SoftBank. Theo kế hoạch, liên minh sẽ mua khoảng 27.500 bộ xử lý đồ họa (GPU) Rubin của Nvidia để xây dựng hạ tầng phục vụ phát triển các mô hình AI.

Tuy nhiên, giá chip nhớ và các linh kiện sử dụng trong GPU đang tăng vọt, trong khi đồng yen mất giá khiến chi phí mua sắm thiết bị trở nên đắt đỏ hơn. Đây là những nguyên nhân chính khiến tổng vốn đầu tư dự kiến tăng tới 80% so với ước tính ban đầu.

Chi phí leo thang làm dấy lên lo ngại về gánh nặng ngân sách ngày càng lớn đối với Chính phủ Nhật Bản. Một số ý kiến cho rằng dự toán chi phí ban đầu của dự án kéo dài nhiều năm này đã được xây dựng quá lạc quan.

Noetra đặt mục tiêu phát triển các mô hình AI nền tảng phục vụ lĩnh vực AI vật lý, công nghệ tích hợp AI vào máy móc và robot. Đến tài khóa 2030, liên minh hướng tới xây dựng một hệ thống có khả năng hiểu, dự đoán và tái tạo thông tin cũng như các hiện tượng trong thế giới thực.

Việc chi phí dự án tăng mạnh sẽ trực tiếp gây thêm áp lực lên ngân sách, bởi Noetra đang nhận được sự hỗ trợ từ Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản (METI). Theo cơ chế tài trợ hiện nay, chính phủ chịu trách nhiệm chi trả chi phí mua GPU cùng các khoản nghiên cứu và phát triển (R&D).

Trong tài khóa 2026, năm đầu tiên triển khai dự án, Chính phủ Nhật Bản đóng góp 387,3 tỷ yen, trong khi tổng vốn đóng góp của 44 doanh nghiệp tham gia chỉ khoảng 1 tỷ yen. Sự chênh lệch lớn này cho thấy phần lớn gánh nặng tài chính của dự án đang thuộc về khu vực công.

AI hiện là một trong những lĩnh vực trọng tâm trong chiến lược tăng trưởng của Chính phủ Nhật Bản. Tuy nhiên, trong bối cảnh Mỹ và Trung Quốc cạnh tranh quyết liệt để giành vị thế dẫn đầu về AI, kéo theo cuộc đua trong lĩnh vực bán dẫn, Nhật Bản phải đối mặt với thách thức vừa thúc đẩy phát triển công nghệ, vừa bảo đảm kỷ luật đầu tư.

Theo chiến lược tăng trưởng của Chính phủ Nhật Bản, nước này đặt mục tiêu huy động hơn 370.000 tỷ yen vốn đầu tư từ khu vực công và tư nhân đến tài khóa 2040, tập trung vào 62 sản phẩm và công nghệ. Trong đó, khoảng 10.500 tỷ yen dự kiến được dành cho lĩnh vực AI vật lý.