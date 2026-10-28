Lý do Jordan nã hỏa lực nhằm vào Syria

Tòa nhà bị phá hủy sau một vụ không kích tại Damascus, Syria. Ảnh: THX/TTXVN

Jordan xác nhận không quân nước này đã tiến hành các cuộc không kích trả đũa nhằm vào những địa điểm mà Amman gọi là “hang ổ của các tổ chức khủng bố ở miền Nam Syria” vào ngày 26/10. Những địa điểm này được cho là có liên hệ với các nghi phạm đứng sau vụ tấn công nhằm vào một nhà thờ Chính thống giáo Hy Lạp tại Jordan hồi tuần trước.

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công nhà thờ tại Jordan hôm 23/10.

Trong bài đăng trên mạng xã hội X, Lực lượng Vũ trang Jordan cho biết: “Các máy bay chiến đấu của Không quân Hoàng gia đã phá hủy một số mục tiêu khủng bố ở khu vực Đông Nam Syria. Chiến dịch đã khiến nhiều thành viên của các tổ chức khủng bố thiệt mạng và bị thương, đồng thời phá hủy một số phương tiện. Chiến dịch được tiến hành với sự phối hợp của Damascus”. Jordan không nêu cụ thể địa điểm xảy ra các vụ tấn công đồng thời không cung cấp số liệu thương vong.

Syria đã đưa ra thông tin trái ngược với tường thuật của Jordan về các cuộc tấn công diễn ra trong đêm. Bộ Ngoại giao Syria thông báo với phía Jordan về sự “phản đối hoàn toàn” đối với các cuộc tấn công này, vốn được thực hiện “mà không có sự phối hợp hay thông báo trước cho phía Syria”. Một quan chức Bộ Ngoại giao Syria phát biểu với đài Al Jazeera, rằng các đợt không kích này là “cuộc tấn công phản bội”.

Các nhà chức trách Syria cho biết 7 người đã thiệt mạng, trong đó có ba trẻ em, trong các cuộc không kích của Jordan nhắm vào vùng nông thôn Deraa và Suwayda. Bộ Tình trạng khẩn cấp và Quản lý thảm họa của Syria thông báo các đội công tác của họ đã ứng phó với cuộc tấn công tại bốn địa điểm.

Phía Jordan chưa đưa ra bình luận ngay lập tức trước các cáo buộc từ Syria cho rằng những người thiệt mạng là người dân thường chứ không phải các tay súng vũ trang. Ngay sau các cuộc tấn công, vào ngày 27/10, cơ quan hải quan Syria đã đóng cửa cửa khẩu biên giới Nassib giáp với Jordan. Đây là tuyến đường duy nhất dành cho hoạt động đi lại của người dân và giao thương hàng hóa giữa hai nước láng giềng này.

Bộ Ngoại giao Syria cho biết họ đang liên lạc với Jordan để làm rõ các tình tiết liên quan đến chiến dịch này. Damascus tuyên bố sẽ giải quyết hậu quả của các cuộc tấn công, đồng thời khẳng định sẽ “bảo vệ an ninh và chủ quyền của Syria”.

Kể từ năm 2023, Jordan đã thực hiện nhiều cuộc không kích vào Syria với lý do nhắm vào các đối tượng buôn lậu ma túy và vũ khí.

Trong thời gian qua, lực lượng an ninh Syria đã tăng cường chiến dịch truy quét các thành viên thuộc tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng sau vụ tấn công xe buýt gây thương vong hồi tháng 9 vừa qua ở miền Trung nước này.

Tờ Aawsat ngày 11/10 dẫn thông tin từ Cơ quan An ninh Nội địa Syria xác nhận đã tiến hành những cuộc đột kích tại khu vực Houla ở phía Bắc tỉnh Homs dưới sự hỗ trợ của Tổng cục Tình báo và triệt phá một nhóm khủng bố liên kết với IS, đồng thời ngăn chặn các kế hoạch tấn công vào địa điểm tôn giáo cũng như lực lượng tuần tra an ninh.

Trong chiến dịch này, 2 nghi phạm đã bị bắt giữ cùng với 2 thiết bị nổ, trong đó, 1 nghi phạm đã bị bắt quả tang khi đang cố gắng lắp đặt thiết bị nổ trên đường ray tàu hỏa. Kết quả điều tra sơ bộ cho thấy 2 đối tượng đã nhận và vận chuyển chất nổ, cũng như theo dõi các mục tiêu tiềm năng như một phần trong kế hoạch kích động bất ổn và làm suy yếu tình hình an ninh.