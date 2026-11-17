Jensen Huang khó trở lại lãnh đạo Nvidia. Ảnh: Bloomberg.

Theo Business Insider, việc Jensen Huang trở lại Nvidia sẽ khó khăn hơn nhiều so với trường hợp Sam Altman từng bị sa thải rồi tái xuất tại OpenAI năm 2023. Nguyên nhân nằm ở những cáo buộc liên quan đến hành vi cá nhân của cựu CEO và trách nhiệm pháp lý của hội đồng quản trị.

Trước đó, khi phóng viên hỏi về khả năng Huang trở lại điều hành Nvidia, Tổng thống Donald Trump cho biết ông không phản đối ý tưởng này.

“Tôi chắc chắn không phiền nếu điều đó xảy ra”, ông Trump nói với các phóng viên tại Nhà Trắng ngày 16/11.

Tuyên bố xuất hiện sau khi Elon Musk cùng nhiều lãnh đạo công nghệ công khai ủng hộ Huang. Một bản kiến nghị trực tuyến kêu gọi Nvidia đưa ông trở lại cũng thu hút hàng trăm nghìn người quan tâm.

Dù vậy, theo CNBC, hội đồng quản trị Nvidia chưa thảo luận về việc phục chức cho nhà đồng sáng lập. Công ty vẫn tiếp tục tìm kiếm người kế nhiệm chính thức.

Jensen Huang từ chức ngày 12/11 sau 33 năm lãnh đạo Nvidia. Trước đó, ông thừa nhận có quan hệ ngoài hôn nhân trong bối cảnh xuất hiện nghi vấn liên quan đến Alice Huang, một nữ doanh nhân người Trung Quốc.

Những thông tin liên quan đến nhân sự nội bộ có thể là yếu tố quan trọng khiến hội đồng quản trị quyết định thay đổi lãnh đạo. Điều này tạo ra khác biệt lớn so với trường hợp của Sam Altman.

Tháng 11/2023, Altman bất ngờ bị hội đồng quản trị OpenAI sa thải. Tuy nhiên, công ty không đưa ra lời giải thích đủ rõ ràng để thuyết phục nhân viên và các đối tác.

Làn sóng phản đối mạnh mẽ sau đó khiến OpenAI phải thay đổi quyết định. Altman trở lại vị trí CEO chỉ vài ngày sau khi mất chức.

Với Nvidia, hội đồng quản trị có thể viện dẫn những cáo buộc vi phạm quy định nội bộ để giải thích quyết định của mình. Nếu đưa Huang trở lại, các thành viên sẽ phải chứng minh rằng hành vi từng khiến ông phải rời ghế CEO không còn gây rủi ro đáng kể cho doanh nghiệp.

Vấn đề càng phức tạp khi Nvidia đã đối mặt những vụ kiện từ cổ đông liên quan đến cách công ty xử lý bê bối.

Ngoài ra, những tranh cãi xung quanh chính sách xuất khẩu chip sang Trung Quốc đang khiến Nvidia chịu sự giám sát ngày càng lớn tại Washington.

Hiện Giám đốc tài chính Colette Kress đã được bổ nhiệm vào vị trí CEO tạm quyền. Nvidia cho biết sẽ xem xét cả ứng viên nội bộ và bên ngoài để tìm người lãnh đạo lâu dài.

Dù Jensen Huang vẫn nhận được sự ủng hộ lớn từ giới công nghệ, khả năng ông trở lại Nvidia phụ thuộc vào quyết định của hội đồng quản trị và những rủi ro pháp lý chưa được giải quyết.