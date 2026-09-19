Lý do Israel lo ngại Saudi Arabia mua F-35 của Mỹ

Máy bay chiến đấu F-35: Ảnh: israelnationalnews.com

Theo kênh truyền hình Kan 11 của Israel ngày 19/9, giới chức quốc phòng Israel phản đối đề xuất bán 48 máy bay chiến đấu F-35 của Mỹ cho Saudi Arabia. Lý do là họ lo ngại việc chuyển giao này có thể làm suy yếu ưu thế quân sự vượt trội của Israel ở Trung Đông.

Trước đó, Bộ Ngoại giao Mỹ đã thông báo về thương vụ tiềm năng trị giá 24,3 tỷ USD, tùy thuộc vào sự chấp thuận của quốc hội. Bất chấp những lo ngại được báo cáo, Israel vẫn chưa công khai phản đối thỏa thuận này. Mỹ trước đây từng liên kết khả năng bán vũ khí tiên tiến cho Saudi Arabia với tiến trình bình thường hóa quan hệ giữa nước này với Israel.

Về nội dung thương vụ, gói đề xuất bao gồm 48 máy bay, 49 động cơ Pratt & Whitney, hệ thống thông tin liên lạc, phụ tùng thay thế và thiết bị hỗ trợ. Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, thương vụ này sẽ tăng cường khả năng răn đe của Saudi Arabia trước các mối đe dọa hiện tại và tương lai, đồng thời cải thiện khả năng hoạt động cùng với các lực lượng khu vực và NATO. Washington cũng cho biết thỏa thuận này sẽ không làm thay đổi cán cân quân sự ở Trung Đông.

Thông báo về F-35 được đưa ra sau khi Mỹ và Saudi Arabia ký kết thỏa thuận hạt nhân dân sự. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đệ trình đề xuất thỏa thuận này lên Quốc hội vào tháng 8 vừa qua, mở ra thời gian 90 ngày để các nhà lập pháp xem xét hiệp định. Các thành viên Quốc hội Mỹ đã kêu gọi chính quyền Trump công bố các thư thỏa thuận mật và các tài liệu khác liên quan đến thỏa thuận này.

Thỏa thuận hạt nhân cũng đã làm dấy lên những câu hỏi riêng biệt về việc liệu sự tham gia của Saudi Arabia có liên quan đến việc thiết lập quan hệ ngoại giao với Israel hay không. Hai ngày sau khi thỏa thuận được ký kết, ông Trump tuyên bố tại Nhà Trắng rằng Riyadh cuối cùng sẽ phải tham gia Hiệp định Abraham (các thỏa thuận ngoại giao do Mỹ làm trung gian vào năm 2020 nhằm bình thường hóa quan hệ giữa Israel và một số quốc gia Arab).

Trước vụ tấn công của Hamas vào Israel ngày 7/10/2023, Saudi Arabia và Israel đã theo đuổi một thỏa thuận bình thường hóa quan hệ tiềm năng với sự hậu thuẫn của Mỹ. Sau vụ tấn công, Riyadh đã đình chỉ quá trình bình thường hóa.