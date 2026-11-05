Lý do hoạt động bay tại khu vực sân bay Tân Sơn Nhất bị ảnh hưởng tối 4/11

Chiều tối 4/11, hoạt động bay tại khu vực Tân Sơn Nhất bị ảnh hưởng cục bộ do sự phát triển nhanh của các khối mây đối lưu, gây mưa dông và gió giật mạnh làm giảm giới hạn khai thác tại sân. (Ảnh: HOA DUNG)

Trong khu vực kiểm soát tiếp cận Tân Sơn Nhất đã ghi nhận 9 tàu bay phải thực hiện phương thức bay chờ trên không (holding) để đợi thời tiết cải thiện, trong đó có 3 tàu bay phải thực hiện phương thức bay lại (go-around) nhằm bảo đảm tuyệt đối an toàn.

Trước diễn biến thời tiết thay đổi nhanh chóng, công tác quan trắc, dự báo và tư vấn khí tượng đã được cập nhật liên tục phục vụ phối hợp điều phối luồng không lưu và điều hành bay phù hợp tình hình khai thác thực tế.

Theo số liệu quan trắc từ Trung tâm Khí tượng hàng không Tân Sơn Nhất, hình thái thời tiết đối lưu bắt đầu định hình từ lúc 17 giờ (giờ Việt Nam, tức 10 giờ UTC). Khối mây đối lưu (mây CB) hình thành nhanh tại vùng lân cận và bắt đầu di chuyển vào sân bay, thời điểm này, gió bề mặt thổi hướng 190 độ (Tây Nam), tốc độ 10 hải lý/giờ, hướng gió biến động trong khoảng 170 đến 230 độ.

Đến 18 giờ, mây đối lưu CB gây mưa dông tại sân, điều kiện khai thác suy giảm từ 18 giờ 30 phút khi dông kèm mưa cường độ trung bình bao trùm, làm tầm nhìn ngang giảm xuống còn 5.000m. Đỉnh điểm đợt thời tiết bất lợi diễn ra vào lúc 18 giờ 52 phút. Số liệu quan trắc ghi nhận hiện tượng gió giật mạnh lên tới 27 hải lý/giờ, tầm nhìn ngang giảm sâu xuống 1.200m. Mưa dông mạnh kéo dài liên tục đến 19 giờ 20 phút mới bắt đầu giảm cường độ. Đến 19 giờ 30 phút, mưa giảm xuống song tại khu vực khu bay vẫn tiếp tục ghi nhận dông sét xuất hiện nhiều đợt, tổng lượng mưa đo được đạt gần 40mm.

Dù lượng mưa tích tụ không cao, song do đặc tính nguy hiểm của khối mây CB che phủ đầu đường cất hạ cánh 25R rồi bao trùm toàn bộ đường băng, khiến các phương tiện bay phải tạm dừng khai thác để bảo đảm tiêu chuẩn an toàn tối thiểu. Tình huống thời tiết bất lợi diễn ra trong khung giờ cao điểm, đặt các cơ sở điều hành không lưu trước áp lực điều phối lớn.

Ngoài 9 tàu bay bị ảnh hưởng trực tiếp, tại Vùng thông báo bay (FIR) Hồ Chí Minh, Kiểm soát không lưu đường dài (ACC Hồ Chí Minh) phải tổ chức phân luồng từ xa, điều tiết cho 11 tàu bay thực hiện bay chờ nhằm giảm tải cho khu vực tiếp cận và hướng dẫn 1 chuyến bay chuyển hướng hạ cánh xuống sân bay dự bị Cam Ranh (vì không đủ nhiên liệu bay chờ) để bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Theo đánh giá của lãnh đạo Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM), việc quan trắc, dự báo, cảnh báo và tư vấn của Trung tâm Khí tượng hàng không Tân Sơn Nhất cho các cơ sở không lưu và quản lý luồng không lưu đã được thực hiện kịp thời, chặt chẽ và liên tục theo thời gian thực. Thông tin về khả năng xuất hiện mưa dông mạnh được cung cấp liên tục, giúp Trung tâm Quản lý luồng không lưu phối hợp điều phối hoạt động bay và các hãng hàng không chủ động xây dựng phương án khai thác phù hợp.

“Đáng chú ý, lúc 18 giờ 52 phút, khi vùng tiếp cận chặng cuối của đường cất hạ cánh 25R bị bao phủ bởi khối mây CB nguy hiểm, sự phối hợp thông tin giữa cơ sở khí tượng và không lưu đã phát huy hiệu quả cao. Dữ liệu tư vấn dịch chuyển mây từ Trung tâm Khí tượng hàng không Tân Sơn Nhất được cung cấp kịp thời cho Đài kiểm soát không lưu Tân Sơn Nhất, giúp kíp trực kiểm soát không lưu chủ động phương án điều hành, hướng dẫn chuyến bay VIP tiếp cận và hạ cánh an toàn”, lãnh đạo VATM khẳng định.

Việc duy trì trao đổi thông tin liên tục giữa các khâu quan trắc, dự báo, cảnh báo khí tượng, phối hợp luồng không lưu và điều hành tàu bay có ý nghĩa quan trọng trong ứng phó với thời tiết bất lợi. Diễn biến ngày 4/11 cho thấy tính chủ động khai thác và năng lực hiệp đồng điều hành bay chặt chẽ giữa các đơn vị thuộc Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam.

Chiều tối 4/11, hoạt động bay tại khu vực Tân Sơn Nhất bị ảnh hưởng cục bộ do sự phát triển nhanh của các khối mây đối lưu. Mưa dông và gió giật mạnh gây giảm giới hạn khai thác tại sân. (Ảnh: LÊ TRƯỜNG)

Trong thời gian tới, VATM tiếp tục chỉ đạo các đơn vị theo dõi sát diễn biến thời tiết giai đoạn chuyển mùa, tăng cường chất lượng dịch vụ bảo đảm hoạt động bay, phối hợp điều phối và điều hành hiệu quả, góp phần bảo đảm an toàn tuyệt đối và hạn chế tối đa tác động của thời tiết bất lợi đến hoạt động bay.