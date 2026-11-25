Ngày 25-11, Tòa án nhân dân khu vực 4 - Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Vũ Quang Chiến (sinh năm 1987) về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".

Hiện trường vụ tai nạn liên hoàn đêm 25-3. Ảnh: N.M

Tại phần thủ tục, thư ký phiên tòa thông báo, tất cả các bị hại và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan trong vụ án vắng mặt nhưng không có đơn xin xét xử vắng mặt.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân đã đề nghị Hội đồng xét xử hoãn tòa. Sau khi hội ý, Hội đồng xét xử quyết định hoãn xử, thời gian mở lại sẽ được thông báo sau.

Theo cáo trạng, khoảng 23h25 ngày 25-3, Chiến điều khiển ôtô Lexus RX300 màu trắng đến gần ngã tư Trung Kính - Hạ Yên Quyết (Hà Nội).

Do mệt mỏi, buồn ngủ, không làm chủ tốc độ và thiếu chú ý quan sát, Chiến điều khiển chiếc Lexus tông vào đuôi ôtô do anh L.T.T (sinh năm 1994) cầm lái, đang dừng chờ đèn đỏ.

Khi đèn tín hiệu giao thông chuyển sang màu xanh, Chiến tiếp tục nhấn ga, tông vào ôtô của anh T. lần thứ hai rồi lao sang làn đường ngược chiều. Chiếc Lexus đã liên tiếp va chạm với nhiều phương tiện, trong đó có xe máy do anh C.T.H điều khiển, khiến nạn nhân bị đẩy ngược về phía sau.

Vụ tai nạn liên hoàn chỉ kết thúc khi chiếc Lexus lật ngửa trên đường. Hai nạn nhân là anh H., Đ. bị thương, được đưa đến Bệnh viện E cấp cứu. Trong đó, anh H. bị đa chấn thương, gãy nhiều xương, tỷ lệ tổn thương cơ thể sau giám định bổ sung là 76%.

Vụ tai nạn khiến 6 ôtô (bao gồm chiếc Lexus) và một xe máy hư hỏng; tổng thiệt hại tài sản, không tính chiếc Lexus, được xác định hơn 383 triệu đồng. Cơ quan điều tra xác định, Chiến không có nồng độ cồn và ma túy trong máu.

Ngày 26-3, Chiến có đơn xin đầu thú. Về trách nhiệm dân sự, gia đình bị cáo đã bồi thường tổng cộng 548 triệu đồng cho 4 cá nhân. Một số người đã có đơn đề nghị giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho Chiến.

Riêng anh H., người bị thương nặng nhất trong vụ tai nạn, yêu cầu bị cáo bồi thường hơn 2,1 tỷ đồng, bao gồm chi phí điều trị, phục hồi chức năng, thiệt hại tài sản, thu nhập bị mất và tổn thất tinh thần.