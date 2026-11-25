Sáng 25/11, TAND khu vực 4 - Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Vũ Quang Chiến (SN 1985, Hà Nội) về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Tuy nhiên, tất cả các bị hại và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án đều vắng mặt mà không có đơn xin xét xử vắng mặt. Trước tình huống trên, đại diện VKS đề nghị HĐXX hoãn phiên tòa.

Sau khi hội ý, HĐXX quyết định hoãn phiên tòa, chưa ấn định thời gian mở lại phiên xử.

Cáo buộc của VKSND Khu vực 4 - Hà Nội cho rằng, bị cáo Vũ Quang Chiến là người đã điều khiển ô tô Lexus gây tai nạn liên hoàn tại ngã tư Trung Kính - Hạ Yên Quyết, Hà Nội, khiến 2 người bị thương, nhiều phương tiện hư hỏng.

Hiện trường vụ tài xế xe Lexus gây tai nạn liên hoàn ở Hà Nội. Ảnh: Đình Hiếu

Cụ thể, vào khoảng 23h25 ngày 25/3/2026, bị cáo Vũ Quang Chiến điều khiển ô tô hiệu Lexus RX300 ở gần khu vực ngã tư Trung Kính - Hạ Yên Quyết. Khi đó, ngay phía trước xe của Chiến, một ô tô do anh Lê Thành T. điều khiển, chở chị Lê Thảo H. (cùng ở Hà Nội), đang dừng chờ đèn đỏ và đã hạ phanh tay.

Bị cáo Chiến do mệt, buồn ngủ, đã không làm chủ được tốc độ và thiếu chú ý quan sát, điều khiển ô tô đâm vào đuôi xe anh T.

Thấy ô tô phía sau va chạm, chị H. xuống xe, ra hiệu cho anh T. đánh lái sang phải tránh xe phía sau.

Vừa lúc đó, tín hiệu đèn giao thông chuyển xanh, bị cáo Chiến điều khiển ô tô nhấn ga đâm vào đuôi xe của anh T. rồi vọt thẳng sang làn đường ngược chiều.

Cáo trạng xác định, bị cáo Chiến đã điều khiển ô tô đâm vào phần hông phía sau, bên trái một ô tô do anh Nguyễn Mạnh H. điều khiển, rồi tiếp tục đâm vào xe máy Honda Wave do anh Chu Thanh H. điều khiển, khiến anh này bị đẩy ngược về phía sau khoảng 15m.

Ô tô của Chiến tiếp tục va chạm vào phần hông đầu xe bên phải một ô tô khác do anh Phạm Hùng D. điều khiển. Cú đâm khiến xe Lexus của Chiến bị lật ngang, văng theo đà, va chạm vào phần đầu bên phải ô tô do anh Lê Quang Đ. điều khiển.

Vụ va chạm khiến ô tô của anh Đ. bị đẩy về sau, tiếp tục va với ô tô do anh Phạm Thành T. điều khiển rồi dừng lại, còn xe của Chiến bị lật ngửa.

Vụ tai nạn liên hoàn khiến anh Chu Thanh H. và anh Nguyễn Minh Đ. bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Theo kết luận giám định, anh Chu Thanh H. bị thương tích 76%, bị gãy xương mũi, xoang hàm trái, gãy 2 tay, gãy xương đùi, trật khớp gối…Trong khi đó, anh Nguyễn Minh Đ. bị thương tích 23%.

Ngoài ra, 6 ô tô và 1 mô tô bị hư hại nặng với tổng giá trị tài sản thiệt hại là gần 400 triệu đồng.

Quá trình điều tra, gia đình Chiến đã bồi thường thiệt hại cho 6 người bị hại. Riêng anh Chu Thanh H. yêu cầu bồi thường hơn 2,1 tỷ đồng thì bị cáo Chiến chưa bồi thường.