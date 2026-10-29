Lý do hoãn phiên xử cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Lê Đức Giang

Sáng 29/10, TAND TP Hà Nội đưa 11 bị cáo ra xét xử sơ thẩm trong vụ án gồm các tội: “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”; “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên”; “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “Trốn thuế”.

Tòa triệu tập 60 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Tuy nhiên, phiên tòa vắng mặt 30 người trong số này và bị cáo Trần Văn Linh (lao động tự do).

Trước sự vắng mặt trên, các bị cáo đề nghị tiếp tục xét xử. Trong khi đó, đại diện VKS cho rằng việc vắng mặt bị cáo Linh và nhiều người liên quan có thể ảnh hưởng đến quá trình xét xử, nên đề nghị HĐXX xem xét hoãn phiên tòa.

Sau thời gian hội ý, thẩm phán Lê Quang Chiều cho biết, đề nghị hoãn phiên tòa của đại diện VKS là có căn cứ. Do đó, HĐXX quyết định hoãn phiên tòa, dự kiến mở lại vào sáng 12 và 13/11.

Trong vụ án này, ông Lê Đức Giang, cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, bị xét xử về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Cùng bị xét xử về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” với ông Lê Đức Giang còn có Phạm Văn Hoành (cựu Phó Giám đốc Sở NN&MT Thanh Hóa), Nguyễn Thế Hùng (cựu Trưởng phòng Tài nguyên khoáng sản, Sở NN&MT Thanh Hóa) và Nguyễn Văn Tâm (cựu chuyên viên Phòng Công nghiệp xây dựng và khoa học công nghệ, Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa).

Các bị cáo Nguyễn Xuân Tùng (Giám đốc Công ty CP Khoáng sản Thiên An Phát), Nguyễn Gia Hải, Hà Thị Nga và Nguyễn Thị Cúc (đều là thành viên góp vốn công ty) bị xét xử về tội “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Nguyễn Công Bắc và Trần Văn Linh (đều lao động tự do) bị xét xử về tội “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên”. Trong khi đó, Nguyễn Thị Tâm, Giám đốc Công ty CP Xây dựng và Thương mại Thanh Tâm, bị cáo buộc trốn thuế.

Theo cáo trạng, khi giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, ông Lê Đức Giang được phân công giúp Chủ tịch UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo lĩnh vực tài nguyên, khoáng sản và hoạt động của Sở TN&MT.

Ông Giang bị cáo buộc ký văn bản chấp thuận chuyển nhượng quyền khai thác Mỏ số 2 và cấp giấy phép khai thác khoáng sản cho Công ty Thiên An Phát trái quy định, gây thất thoát tài sản nhà nước hơn 5,1 tỷ đồng.

Trong quá trình giải quyết thủ tục chuyển nhượng mỏ và cấp phép khai thác, Nguyễn Xuân Tùng đã chi tiền cho một số người liên quan, trong đó đưa cho ông Giang 180 triệu đồng.

Thành viên góp vốn công ty khoáng sản từng hai lần nhận án tù

Theo hồ sơ vụ án, Hà Thị Nga, thành viên góp vốn Công ty CP Khoáng sản Thiên An Phát, từng hai lần bị tòa án tuyên phạt tù treo.

Tháng 9/2009, bà Nga bị TAND huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa, tuyên phạt 18 tháng tù treo về tội “Đánh bạc”. Đến tháng 4/2021, bà tiếp tục bị TAND TP Thanh Hóa tuyên phạt 30 tháng tù treo về tội “Cố ý gây thương tích”.

Theo cáo buộc, từ tháng 4/2023, Trần Văn Linh được Hà Thị Nga thuê quản lý, giám sát hoạt động khai thác cát tại mỏ, với mức thù lao 8 triệu đồng mỗi tháng.

Thực hiện chỉ đạo của Nguyễn Xuân Tùng, Linh trực tiếp điều hành tàu hút, chở cát; ký phiếu xác nhận khối lượng cát khai thác hằng ngày của các nhà thuyền. Bị cáo còn giám sát hoạt động tuần tra, kiểm soát của cơ quan chức năng tại khu vực mỏ, sau đó báo cho Tùng để tìm cách đối phó.

Cáo trạng xác định Linh giữ vai trò người thực hành trong việc khai thác trái phép 434.882,89m³ cát ở thể tự nhiên, tương đương 489.243,25m³ cát ở thể nở rời, trị giá hơn 75 tỷ đồng.