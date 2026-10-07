Lý do Hoài Linh không dự đám cưới con nuôi Hoài Lâm

Ngày 6/10, đám cưới của Hoài Lâm và bạn gái tại Vĩnh Long nhận được sự quan tâm của khán giả. Tuy nhiên, sự vắng mặt của Hoài Linh trong ngày vui của con nuôi khiến nhiều người chú ý, nhất là khi cùng thời điểm, nam nghệ sĩ lại xuất hiện tại một đám cưới của người thân ở Bến Tre.

Hình ảnh Hoài Linh được một người dân chia sẻ trên mạng xã hội với dòng trạng thái: “Hôm nay đi làm vô tình gặp được thần tượng”. Trong ảnh, Hoài Linh diện trang phục giản dị, giữ diện mạo tươi tắn, vui vẻ trò chuyện và chụp ảnh cùng mọi người.

Hoài Linh xuất hiện tại Bến Tre đúng ngày Hoài Lâm tổ chức hôn lễ.

Việc Hoài Linh xuất hiện tại Bến Tre đúng ngày Hoài Lâm tổ chức hôn lễ nhanh chóng được khán giả quan tâm. Từ thông tin này, một số người hâm mộ cho rằng nam nghệ sĩ có thể không đến được đám cưới Hoài Lâm do trùng lịch trình dự đám cưới người thân đã được sắp xếp từ trước.

Tuy nhiên, đây mới chỉ là suy đoán từ phía khán giả. Hoài Linh chưa lên tiếng cho biết lý do cụ thể anh không tham dự hôn lễ của Hoài Lâm. Phía Hoài Lâm cũng chưa có chia sẻ nào xác nhận nguyên nhân liên quan đến sự vắng mặt của cha nuôi. Vì vậy, chưa thể khẳng định việc trùng lịch là lý do khiến Hoài Linh không xuất hiện tại Vĩnh Long.

Đám cưới của Hoài Lâm được tổ chức tại Vĩnh Long vào ngày 6/10.

Đám cưới của Hoài Lâm được tổ chức tại Vĩnh Long vào ngày 6/10 với sự góp mặt của gia đình và những người thân thiết. Nam ca sĩ kết hôn với bạn gái sau thời gian gắn bó, khép lại một chặng đường tình cảm được công chúng quan tâm.

Trước đó, lần gặp gỡ gần nhất được nhiều người chú ý giữa Hoài Linh và Hoài Lâm là tại Nhà thờ Tổ. Tại đây, nam nghệ sĩ có dịp gặp gỡ và trò chuyện cùng con nuôi. Hoài Linh cũng gửi lời chúc đến Hoài Lâm và vợ, mong cả hai có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, bình an. Hình ảnh hai cha con nuôi cùng xuất hiện trong không gian quen thuộc từng nhận được sự quan tâm từ người hâm mộ.

Hoài Linh và Hoài Lâm tại Nhà thờ Tổ.

Mối quan hệ giữa Hoài Linh và Hoài Lâm từng được nhắc đến nhiều trong những năm đầu nam ca sĩ bước vào showbiz. Hoài Linh là người nâng đỡ Hoài Lâm trong những ngày đầu hoạt động nghệ thuật, góp phần giúp anh có thêm cơ hội tiếp cận sân khấu và khán giả.

Về sự nghiệp, Hoài Linh là nghệ sĩ có nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực hài, sân khấu và điện ảnh. Anh từng tham gia nhiều phim Việt ăn khách như Nhà có 5 nàng tiên, Năm sau con lại về, Tía tui là cao thủ và Lật Mặt 4: Nhà Có Khách.

Trong khi đó, Hoài Lâm được biết đến với giọng hát giàu cảm xúc và từng giành quán quân chương trình truyền hình năm 2014. Sau những giai đoạn nhiều thay đổi trong cuộc sống và sự nghiệp, nam ca sĩ dần trở lại với các hoạt động âm nhạc.

Hiện Hoài Linh và Hoài Lâm chưa lên tiếng về sự vắng mặt của nam nghệ sĩ trong ngày vui. Thông tin Hoài Linh có mặt tại một đám cưới ở Bến Tre cùng thời điểm vẫn đang nhận được sự quan tâm từ khán giả.