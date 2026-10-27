Lý do Harry Kane đánh bật Mbappe và Yamal, giành Quả bóng vàng 2026

Harry Kane giành Quả bóng vàng 2026. Tiền đạo người Anh được vinh danh sau mùa giải xuất sắc cùng Bayern Munich và màn trình diễn nổi bật trong màu áo tuyển Anh tại World Cup, với thành tích ghi 61 bàn thắng.

Hiệu suất ghi bàn là yếu tố giúp Kane giành giải thưởng. Tổng cộng, tiền đạo của Bayern ghi 36 bàn tại Bundesliga, 10 bàn ở Cúp quốc gia Đức, 14 bàn tại Champions League và 1 bàn ở Siêu cúp Đức.

Kane cùng Alexia Putellas giành QBV nam và nữ. Ảnh: F.F

Harry Kane cùng Bayern giành hat-trick danh hiệu quốc nội - Bundesliga, Cúp quốc gia Đức, Siêu cúp Đức. Ngoài ra, sự bùng nổ của anh giúp CLB xứ Bavaria vào bán kết Champions League, nơi họ dừng bước trước nhà vô địch PSG.

Để thấy tầm quan trọng của Kane với Bayern, trong tổng số 122 bàn thắng của đội bóng xứ Bavaria tại Bundesliga, tiền đạo người Anh đóng góp 36 bàn, chiếm hơn 29%.

Anh cũng giành Torjagerkanone, danh hiệu Vua phá lưới giải vô địch Đức, mùa thứ 3 liên tiếp. Tổng cộng, anh có 98 bàn sau 94 trận ở Bundesliga.

Harry Kane là cầu thủ đầu tiên ghi hơn 25 bàn và giành danh hiệu Vua phá lưới trong cả 3 mùa giải đầu tiên tại giải đấu này.

Ở sân chơi danh giá nhất châu Âu, Kane là chân sút ghi bàn nhiều thứ hai, kém Kylian Mbappe 1 bàn. Thành tích cá nhân của anh là 14 bàn và 2 pha kiến tạo sau 13 trận.

“Trong mùa giải trước, không ai giỏi hơn tôi”, Mbappe tuyên bố trong cuộc trò chuyện với L’Equipe về cuộc vận động Quả bóng vàng.

Tuy nhiên, thực tế là 42 bàn của anh cách rất xa thành tích của Kane. Trong cuộc đua Chiếc giày vàng châu Âu, đội trưởng tuyển Pháp có 25 bàn, ít hơn 11 bàn so với đối thủ. Hơn nữa, chính Bayern Munich loại Real Madrid ở tứ kết Champions League.

Harry Kane cũng có 6 bàn và 1 pha kiến tạo trong 7 trận World Cup, gồm các cú đúp vào lưới Croatia và CHDC Congo, cùng quả phạt đền quyết định trước Mexico ở vòng 1/8.

Niềm hạnh phúc của Kane. Ảnh: F.F

Với tổng cộng 14 bàn tại các kỳ World Cup, anh đứng thứ 5 trong danh sách ghi bàn mọi thời đại của giải đấu, ngang với Gerd Muller. Tuyển Anh dừng bước ở bán kết sau thất bại 1-2 trước Argentina.

Tính cả Bayern Munich và tuyển Anh, Kane ghi tổng cộng 73 bàn. Trong thế kỷ 21, chỉ có hai người vượt mốc 70 bàn một mùa giải. Kỷ lục thuộc về Lionel Messi, 82 bàn mùa 2011/12.

Bóng đá Anh có lý do để mỉm cười tại lễ trao Quả bóng vàng. Kể từ năm 2001, chưa có cầu thủ Anh nào nâng cao danh hiệu cá nhân danh giá này.

Người gần nhất làm được điều đó là Michael Owen, khi còn khoác áo Liverpool. Sau 25 năm chờ đợi, Quả bóng vàng trở lại với một cầu thủ Anh, trong buổi lễ được tổ chức tại London.

Chiến thắng của Kane diễn ra trong dịp kỷ niệm 70 năm Quả bóng vàng. Người đầu tiên được vinh danh trong cuộc bầu chọn của France Football cũng là một người Anh - huyền thoại Stanley Matthews năm 1956.