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Nhiều hành khách và doanh nghiệp sử dụng dịch vụ vận tải vẫn phải trả mức giá vé cao dù giá nhiên liệu trong nước đã đi xuống qua một số kỳ điều hành gần đây. Sự chậm trễ điều chỉnh giá cước làm giảm tác dụng hạ nhiệt chi phí đầu vào cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt của người dân, đồng thời tạo áp lực kiểm soát lạm phát.

Ngày 17/11, Bộ Xây dựng ban hành quyết định thành lập đoàn công tác kiểm tra công tác quản lý giá cước khi giá nhiên liệu giảm và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong hoạt động vận tải đường bộ tại một số địa phương.

Đoàn công tác do lãnh đạo Vụ Vận tải và An toàn giao thông làm trưởng đoàn, cùng các chuyên viên của vụ và đại diện Sở Xây dựng 5 tỉnh, thành phố gồm Lào Cai, Nghệ An, Hà Tĩnh, Đà Nẵng và Huế.

Trong tháng 11 và tháng 12, đoàn công tác sẽ làm việc tại Sở Xây dựng, các bến xe và một số đơn vị kinh doanh vận tải có kê khai tăng giá cước cao trên địa bàn 5 địa phương nói trên. Tùy tình hình thực tế, trưởng đoàn có thể điều chỉnh hoặc bổ sung địa phương, đơn vị làm việc và thông báo trước 2 ngày làm việc.

Một số doanh nghiệp vận tải, nhất là các nhà xe sử dụng dầu diesel, cho biết vẫn chưa thể giảm giá vé do chi phí nhiên liệu dù hạ nhiệt nhưng vẫn ở mức cao, trong khi các khoản chi phí nhân công và vận hành khác chưa giảm.

Ở góc độ quản lý, Bộ Xây dựng yêu cầu tuyệt đối không để xảy ra tình trạng tăng giá cước khi giá nhiên liệu tăng nhưng không điều chỉnh giảm giá cước khi giá nhiên liệu giảm.

Đoàn công tác sẽ kiểm tra việc thực hiện quy định pháp luật về kê khai, niêm yết giá, đồng thời rà soát, đối chiếu nội dung kê khai giá cước, nguyên nhân điều chỉnh giá và mức độ phù hợp giữa giá kê khai, giá niêm yết với giá bán thực tế.

Các địa phương phải thống kê danh sách đơn vị vận tải điều chỉnh tăng hoặc giảm giá cước, đồng thời đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành và xây dựng giải pháp quản lý giá cước trước biến động giá nhiên liệu.

Hồ sơ kê khai giá của 2 kỳ liên tiếp gần nhất đối với các doanh nghiệp có điều chỉnh tăng giá cước là tài liệu bắt buộc phải chuẩn bị để phục vụ đoàn làm việc, và Sở Xây dựng có trách nhiệm cung cấp hồ sơ này tại các buổi làm việc với đơn vị vận tải và bến xe. Bên cạnh rà soát, đoàn công tác ghi nhận khó khăn, vướng mắc tại địa phương, tổng hợp đề xuất, kiến nghị báo cáo Bộ trưởng Bộ Xây dựng xem xét, chỉ đạo.

Trước quyết định thành lập đoàn công tác, Bộ Xây dựng đã có văn bản gửi các cơ quan quản lý lĩnh vực đường bộ, hàng hải và đường thủy, hàng không, đường sắt cùng Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố về việc tăng cường quản lý giá cước vận tải khi giá nhiên liệu giảm.