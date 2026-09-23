Lý do Elon Musk bình luận 'Ôi trời' dưới bài viết ẩn danh 8 triệu lượt xem

Một người dùng X với tài khoản "v0xium", đề nghị giấu danh tính vì lo ngại ảnh hưởng công việc, cho biết vị trí mới tại một công ty không được tiết lộ tên đã "vắt kiệt tinh thần" anh khi AI Claude Code đảm nhiệm gần như mọi khâu, từ đặc tả sản phẩm, viết bài kiểm thử đến tạo ticket và báo cáo.

"Ở đây chẳng ai biết gì cả", v0xium viết trong bài đăng trên X hôm 20/9. Bài viết thu hút gần 5 triệu lượt xem chỉ sau một ngày. "Mọi người làm việc 12-13 giờ mỗi ngày chỉ để bấm Enter".

Theo anh, nhân viên chịu áp lực phải phát hành càng nhiều tính năng càng tốt, nhưng không có đủ thời gian để kiểm tra hoặc hiểu cách hệ thống hoạt động.

"Chẳng còn ai suy nghĩ nữa", anh viết.

Một kỹ sư phần mềm thú nhận AI đang biến họ thành những người chỉ biết bấm nút. Ảnh: NurPhoto

Bài đăng nhận được phản hồi từ nhiều nhân vật trong ngành công nghệ. Elon Musk chỉ bình luận ngắn gọn "Yikes" (Ôi trời), trong khi nhà đầu tư mạo hiểm Chamath Palihapitiya cho rằng các công ty có nguy cơ biến cả một thế hệ chuyên gia kỹ thuật thành những người "ngồi trước máy đánh bạc và bấm một nút".

"Giá trị của phần mềm tự động hóa không nằm ở việc làm phần mềm nhanh hơn, mà là hiểu được ý định của bạn và làm cho phần mềm tốt hơn", Palihapitiya viết.

Bill Staples, CEO GitLab, nhận định "con người đã trở thành lớp điều phối cho máy móc".

AI thay đổi vai trò của kỹ sư

Lập trình là một trong những lĩnh vực đầu tiên chứng kiến AI được ứng dụng mạnh tại nơi làm việc. Công cụ từ Anthropic, OpenAI, Google và các hãng khác có thể viết mã, sửa lỗi và xử lý những nhiệm vụ gồm nhiều bước.

Sự thay đổi này đang khiến các kỹ sư phần mềm phải suy nghĩ lại về vai trò của mình. Một số cho rằng AI giúp loại bỏ những công việc nhàm chán để họ tập trung xây dựng sản phẩm. Ngược lại, những người khác lo ngại công việc sẽ chủ yếu còn lại việc giám sát, sửa lỗi và xác thực mã do AI tạo ra.

V0xium chỉ ra vấn đề không nằm ở tốc độ viết code mà ở cách doanh nghiệp đánh giá năng suất. Theo anh, lãnh đạo thường coi số lượng tính năng phát hành, chu kỳ sprint hay pull request là thước đo thành công, ngay cả khi những tính năng đó không mang lại nhiều giá trị cho người dùng.

"Viết code chưa bao giờ là điểm nghẽn; điểm nghẽn nằm ở hệ thống xung quanh nó", anh nói.

Điều này khiến nhân viên chịu áp lực sử dụng AI cho ngày càng nhiều công đoạn, từ tài liệu yêu cầu sản phẩm, thiết kế hệ thống đến giao diện và mã backend.

"Nếu mọi thứ đều được tự động hóa, con người còn lại gì", v0xium đặt câu hỏi.

Anh dùng thuật ngữ "human meat proxies" để chỉ những người chỉ chuyển đầu ra của AI vào công việc, mà không thực sự phân tích hay hiểu nội dung.

Lo ngại mất vai trò chuyên môn

Deedy Das, đối tác tại quỹ Menlo Ventures, trước đó cũng cho rằng một số kỹ sư đang trải qua "khủng hoảng bản sắc gần như dẫn đến trầm cảm", khi phải kiểm tra ngày càng nhiều mã do AI tạo ra.

Tại Trung Quốc, Liu Shengyu, nhà phát triển AI tại DeepSeek, gần đây viết AI có thể sớm làm tốt hơn anh trong lĩnh vực chuyên môn mà anh yêu thích. Khi đó, vai trò của anh có thể chuyển từ trực tiếp viết code sang điều khiển các tác nhân AI.

V0xium cho rằng doanh nghiệp không thể xem AI như một "cây đũa thần" để tạo ra những tính năng có giá trị. Theo anh, vẫn cần những kỹ sư hiểu mã nguồn, kiến trúc hệ thống và nhu cầu người dùng, đồng thời có không gian để giải quyết các vấn đề phức tạp.

"Nếu lấy điều đó khỏi chúng tôi, sẽ chẳng còn gì cả", anh nói. "Ngay cả tâm hồn của chúng tôi cũng không còn. Sẽ chẳng còn mục đích nào nữa."

(Theo Insider)