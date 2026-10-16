Lý do dự án đầu tiên của Hội đồng Hòa bình Gaza vẫn nằm trên giấy sau hai tháng

Phiên khai mạc Hội đồng Hoà bình về Gaza tại Thủ đô Washington D.C., Mỹ ngày 19/2/2026. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Đầu tháng 8, Hội đồng Hòa bình đã trao hợp đồng xây dựng đầu tiên tại Gaza. Theo đó, công ty Arkel International tại bang Louisiana (Mỹ) sẽ xây dựng tiền đồn quân sự để bố trí 150 binh sĩ quốc tế. Đây sẽ là lực lượng tiên phong của lực lượng ổn định quốc tế.

Hai tháng sau, Israel vẫn chưa cho phép triển khai hợp đồng này. Các nhà thầu và xe tải chưa được phép đi vào Gaza để bắt đầu công việc. Một nguồn tin cho biết: “Israel sẽ không mở cửa khẩu”.

Hội đồng Hòa bình là tổ chức quốc tế được Liên hợp quốc cho phép thành lập năm 2025 và do Tổng thống Mỹ làm chủ tịch.

Được thành lập sau thỏa thuận ngừng bắn tại Gaza vào tháng 10/2025, Hội đồng Hòa bình đóng vai trò trung tâm trong những tuyên bố của ông Trump về việc chấm dứt xung đột tại Gaza.

Tiền đồn dự kiến được xây dựng có quy mô khá đơn giản. Đây sẽ là một vị trí được gia cố, rộng khoảng 100 m x 100 m, nằm trên khu đất từng thuộc dự án của Quỹ Nhân đạo Gaza (GHF) gây nhiều tranh cãi và hiện đã chấm dứt hoạt động. Được Mỹ hậu thuẫn, GHF hoạt động tại Gaza từ tháng 5 đến tháng 10/2025 nhằm phân phát hàng viện trợ dưới sự bảo vệ của các nhà thầu tư nhân.

Tiền đồn này sẽ tiếp nhận các đợt luân phiên triển khai ngắn hạn của một lực lượng gồm 150 binh sĩ được trang bị vũ khí hạng nặng tại Gaza. Những binh sĩ này sẽ thuộc thành phần lớn hơn gồm 500 người đã được điều động từ Maroc và Kosovo.

Tuy nhiên, nếu hợp đồng này không được triển khai, các phần còn lại của chương trình Hội đồng Hòa bình cũng không thể khởi động. Việc Israel từ chối cho phép nhà thầu Arkel xây dựng về cơ bản đã khiến Hội đồng Hòa bình không thể triển khai hoạt động.

Nguồn tin trên nói: “Không thể tiến vào nếu không có lực lượng ổn định quốc tế (ISF). Không thể tái thiết. Không có an ninh. Không có hoạt động vận chuyển thiết bị xây dựng. Thậm chí, không thể bắt đầu lắp đặt các hệ thống điện nước. Cũng không thể xây dựng các cơ sở thiết yếu để duy trì cuộc sống, bởi nếu không có ISF thì không thể tiến vào”.

Hội đồng Hòa bình cho rằng chính phủ Israel sẽ cho phép triển khai dự án sau cuộc bầu cử tại Israel, dự kiến diễn ra ngày 27/10.

Hội đồng Hòa bình có cơ cấu tổ chức đặc biệt. Ông Trump được chỉ định giữ chức chủ tịch suốt đời. Thành viên ban điều hành còn có con rể ông là Jared Kushner và nhà phát triển bất động sản Steve Witkoff. Đây là hai nhân vật được ông Trump bổ nhiệm làm trung gian hòa giải trong nhiều xung đột quốc tế.

Có 28 quốc gia đã tham gia Hội đồng Hòa bình với tư cách thành viên sáng lập hồi đầu năm nay. Ông Kushner đã công bố các bản thiết kế về tầm nhìn tương lai cho Gaza, trong đó khu vực này được quy hoạch thành một thành phố nghỉ dưỡng ven biển sang trọng, hiện đại, có những tòa nhà chọc trời công nghệ cao hướng ra Địa Trung Hải.

Ngày 23/9, nhóm này công bố kế hoạch trị giá 2,45 tỷ USD trong sáu tháng, được mô tả là bước đầu tiên hướng tới công cuộc tái thiết, có tổng chi phí ước tính lên tới 71 tỷ USD trong 10 năm.

Kế hoạch đưa ra những cam kết đầy tham vọng và kêu gọi đóng góp tài chính. Ông Witkoff tuyên bố: “Ngày hôm nay, chúng ta có thể chỉ ra những tiến triển thực sự”.

Ông Aryeh Lightstone, cố vấn cấp cao của Mỹ tại Hội đồng Hòa bình, thông báo sẽ thành lập một quỹ mới. Ông nói: “Các khoản đóng góp từ những người có tài sản ròng cao sẽ được chuyển trực tiếp đến người dân Palestine”.

Trong khi đó, Israel tiếp tục không kích Gaza kể từ thỏa thuận ngừng bắn hồi tháng 10/2025. Mới đây nhất, ngày 11/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã tấn công ba kho chứa vũ khí, một địa điểm phóng tên lửa và một trung tâm chỉ huy quan sát tại Dải Gaza trong vòng 24 giờ. Theo tuyên bố chung của IDF và Cơ quan An ninh Israel (ISA), các cơ sở này chứa nhiều loại vũ khí, gồm tên lửa, thiết bị nổ, súng cối, súng trường Kalashnikov và các trang thiết bị chiến đấu khác.

Quân đội Israel đã tấn công một trung tâm chỉ huy, quan sát tại khu vực Daraj Tuffah, cáo buộc Hamas sử dụng cơ sở này để chỉ đạo các hoạt động nhằm vào lực lượng Israel đóng quân gần đó. Một địa điểm phóng tên lửa tại khu vực Al-Furqan cũng bị tấn công.