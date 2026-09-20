Lý do Diễm Hằng Lamoon được chọn vào phim 'Địa đạo' khiến khán giả bất ngờ

Diễm Hằng Lamoon, tên thật Nguyễn Lê Diễm Hằng, sinh ngày 18/8/2003 tại tỉnh Bình Định cũ (nay là tỉnh Gia Lai). Cô từng đỗ á khoa ngành Diễn viên Kịch - Điện ảnh tại Trường đại học Sân khấu - Điện ảnh TP Hồ Chí Minh. Nghệ danh Lamoon bắt nguồn từ niềm yêu thích đặc biệt của cô dành cho nhân vật Thủy thủ Mặt Trăng.

Năm 2023, Diễm Hằng Lamoon được công chúng chú ý khi lọt vào top 6 Vietnam Idol. Chất giọng trong trẻo, tư duy xử lý ca khúc hiện đại cùng phong cách trình diễn linh hoạt giúp cô tạo dấu ấn tại cuộc thi. Cô phát hành album đầu tay "LÀ MOON" vào tháng 9/2025, gồm 12 ca khúc do chính cô sáng tác. Dự án có sự kết hợp với các nghệ sĩ như JustaTee, Emcee L và Lý Anh Khoa qua những ca khúc như "Synth Chúc Nâng Ly", "Trời Nồm", "LAMOOM" và "Một Mình".

Ca sĩ, diễn viên Lamoom. Ảnh FBNV

Nữ nghệ sĩ mở rộng hoạt động sang điện ảnh khi đảm nhận vai nữ du kích Út Khờ trong bộ phim lịch sử "Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối" của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên. Trong phim, cô đảm nhận nhân vật em út của đội du kích Bình An Đông, một nữ chiến sĩ nhỏ bé, can trường, giàu tình cảm, mê ca hát và luôn hết lòng vì đồng đội.

Lần đầu chạm ngõ điện ảnh, Diễm Hằng Lamoom khiến giới chuyên môn bất ngờ bởi diễn xuất tự nhiên và giàu cảm xúc. Những cảnh cô hát khe khẽ trong bóng tối hay động viên đồng đội bằng ánh mắt đã trở thành điểm sáng của "Địa đạo".

Diễm Hằng Lamoon trong phim "Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối". Ảnh: NSX

Chia sẻ trong chương trình "Sao Check" vừa được phát sóng, nhớ lại quá trình thử vai, Diễm Hằng Lamoom cho biết, không đặt quá nhiều kỳ vọng, đến tận khi ký hợp đồng mới dám tin là mình được nhận được.

"Về sau, vì tò mò nên tôi có hỏi lý do tại sao đạo diễn lại chọn mình. Lúc ấy, tôi từng kỳ vọng sẽ nhận được câu trả lời rằng bản thân có năng lực hay mang hào quang của một diễn viên. Thế nhưng câu trả lời nhận lại là vô cùng đơn giản: chỉ vì khờ", Diễm Hằng Lamoom tiết lộ.

Lamoon chia sẻ về lần đầu tiên chạm ngõ điện ảnh. Ảnh VTV

Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên thấy ở Lamoon có năng lượng rất tương đồng với nhân vật, thậm chí còn mang lại nguồn cảm hứng cho đạo diễn. Thực tế, nhân vật ban đầu được định danh là Út Liên. Trong một bữa cơm thân mật cùng đoàn, nữ ca sĩ bông đùa tự xưng mình là Út Khờ. Chi tiết ngẫu hứng ấy đã thuyết phục đạo diễn quyết định sửa lại kịch bản, đổi hẳn tên nhân vật theo lối xưng hô của cô.

Khi bộ phim chính thức bấm máy, tân binh trẻ mới thực sự thấm thía áp lực chốn phim trường. Khối lượng công việc đồ sộ cùng điều kiện tác nghiệp khắc nghiệt dưới lòng địa đạo đôi lúc khiến Diễm Hằng Lamoom kiệt sức. Dẫu vậy, thái độ làm việc lăn xả của toàn bộ tập thể đã trở thành điểm tựa tinh thần vững vàng: "Mỗi lần nhìn ra xung quanh, tôi lại tự nhủ bản thân phải cố gắng nhiều hơn nữa, bởi mọi người trong đoàn còn vất vả hơn mình rất nhiều nhưng ai nấy đều tập trung và nỗ lực hết mình".

Vai Út Khờ giúp Diễm Hằng Lamoon giành giải Gương mặt triển vọng, Hạng mục điện ảnh - Giải thưởng Ngôi sao Xanh 2025. Ảnh FBNV

Cô hiểu rằng một tác phẩm lớn hướng đến cột mốc 50 năm ngày thống nhất đất nước là trải nghiệm quý báu hiếm khi lặp lại trong sự nghiệp. Nhìn đạo diễn, đạo diễn hình ảnh cùng từng thành viên tổ ánh sáng, âm thanh miệt mài bám trụ hiện trường, cô càng thêm quyết tâm dồn hết tâm huyết cho vai diễn.

Đáng nhớ nhất, trong khoảng thời gian chờ đợi chuẩn bị cho cảnh quay nhân vật hy sinh, Diễm Hằng Lamoom đã sáng tác ca khúc "When I'm Gone" ngay tại chỗ nhằm lưu lại cảm xúc và tri ân người lính trẻ. Bài hát gửi gắm thông điệp: "điều đáng sợ nhất không phải là biến mất khỏi thế giới này mà là biến mất trong tâm tưởng của mọi người".