Lý do Đà Nẵng là điểm đến hấp dẫn dịp Giáng sinh và năm mới

Theo danh sách 10 Best Places to Travel Between Christmas and New Year’s Eve do Lonely Planet công bố, Đà Nẵng là đại diện duy nhất của Việt Nam góp mặt trong Top 10.

Thành phố được giới thiệu như điểm đến kết hợp hài hòa giữa nghỉ dưỡng ven biển, khám phá thiên nhiên, trải nghiệm ẩm thực và tìm hiểu di sản văn hóa.

Ấn phẩm gợi ý du khách khám phá Sun World Bà Nà Hills, tổ hợp du lịch và vui chơi giải trí nổi bật với những công trình kiến trúc mang phong cách châu Âu. (Nguồn: Trung tâm Thông tin du lịch)

Sức hút từ biển xanh và cảnh quan thiên nhiên

Lonely Planet đánh giá Đà Nẵng là lựa chọn phù hợp cho kỳ nghỉ thư giãn cuối năm với bãi biển đô thị trải dài gần 10 km, nổi bật là Mỹ Khê.

Bên cạnh cảnh quan biển hấp dẫn, thành phố còn có nhịp sống tương đối thư thái, hệ thống nhà hàng, quán cà phê và dịch vụ du lịch ven biển đa dạng.

Ấn phẩm gợi ý du khách khám phá Sun World Bà Nà Hills, tổ hợp du lịch và vui chơi giải trí nổi bật với những công trình kiến trúc mang phong cách châu Âu.

Bán đảo Sơn Trà và chùa Linh Ứng cũng là những điểm tham quan đáng chú ý, đặc biệt với tượng Phật Bà Quan Âm cao 67m hướng ra biển.

Kết nối di sản, ẩm thực và nghỉ dưỡng

Một lợi thế khác của Đà Nẵng là vị trí thuận lợi để kết hợp tham quan ba di sản UNESCO trong khu vực lân cận, gồm Đô thị cổ Hội An, Khu đền tháp Mỹ Sơn và Quần thể di tích Cố đô Huế. Đây là những điểm đến bổ sung chiều sâu văn hóa cho hành trình khám phá thành phố biển.

Ẩm thực địa phương cũng được Lonely Planet nhắc đến như một sức hút riêng, với những món đặc sản như mì Quảng, bánh xèo và hải sản tươi sống.

Hệ thống lưu trú đa dạng, từ khách sạn cao tầng có tầm nhìn ra sông Hàn đến các khu nghỉ dưỡng cao cấp ven biển, đáp ứng nhiều nhu cầu nghỉ dưỡng của du khách.

Việc đứng thứ 4 trong danh sách của Lonely Planet tiếp tục ghi nhận sức hấp dẫn của Đà Nẵng trên bản đồ du lịch quốc tế.

Sự kết hợp giữa tài nguyên biển, cảnh quan thiên nhiên, di sản, ẩm thực và dịch vụ lưu trú tạo lợi thế để thành phố thu hút khách quốc tế, đặc biệt trong mùa du lịch cuối năm.