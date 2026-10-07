Lý do cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến được giảm 3 năm tù

Theo đó, Hội đồng xét xử ghi nhận cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến có nhiều tình tiết giảm nhẹ; cụ thể: Khắc phục toàn bộ số tiền phải bồi thường (đã nộp toàn bộ số tiền phải nộp mà Toà án cấp sơ thẩm tuyên - 108 tỷ đồng; đồng thời nộp thêm 1,1 tỷ đồng để khắc phục hậu quả chung của vụ án).

Bị cáo Tiến được nhận định, có thái độ tích cực hợp tác với cơ quan điều tra, có nhiều thành tích trong quá trình công tác, được tặng nhiều huân, huy chương và có nhiều đóng góp cho sự phát triển của Ngành y tế.

Hội đồng xét xử phúc thẩm tuyên án với các bị cáo. Ảnh: N.N

Quá trình xét xử phúc thẩm, lãnh đạo cơ sở Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức đã cơ đơn gửi đến Tòa án cho biết, hai cơ sở hiện đã đi vào hoạt động, phục vụ tốt nhu cầu khám, chữa bệnh của người dân.

Ngoài ra, Hội đồng xét xử cũng ghi nhận cho bị cáo Tiến có nhiều tình tiết khác như: Gia đình có công với cách mạng; bà nội bị cáo được phong tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng; được nhiều cơ quan, tổ chức gửi đơn xin giảm nhẹ hình phạt; bản thân bị cáo sức khỏe yếu, mắc nhiều bệnh, đang phải nằm viện điều trị…

Bị cáo Trần Văn Sinh, cựu Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án chuyên ngành Xây dựng công trình y tế, Bộ Y tế cũng được ghi nhận đã nộp 1 tỷ đồng khắc phục hậu quả vụ án. Quá trình công tác, bị cáo được tặng nhiều bằng khen, giấy khen; bị cáo được một số tập thể, cá nhân có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo; bị cáo mắc nhiều bệnh...

Hội đồng xét xử nhận định, trong vụ án, các bị cáo đều là cán bộ giữ vị trí lãnh đạo tại cơ quan y tế, quá trình công tác có nhiều thành tích, nhiều đóng góp, cống hiến cho sự phát triển chung của ngành y tế. Đặc biệt, bị cáo Tiến còn có đóng góp trong việc vận động hiến mô, tạng.

Các bị cáo đã nhận thức được lỗi lầm, đã khắc phục thêm hậu quả vụ án, điều này hiện thái độ ăn năn, hối hận của các bị cáo. Trong đó, bị cáo Tiến đã nộp số tiền rất lớn, đồng thời còn tích cực khắc phục thêm hậu quả chung vụ án. Các bị cáo khác trong vụ án không được hưởng lợi, phạm tội với vai trò giúp sức…

Các bị cáo tại phiên xử phúc thẩm. Ảnh: N.N

Do đó, Toà quyết định chấp nhận kháng cáo của bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến và nhiều bị cáo khác, tuyên bị cáo Tiến 3 năm tù về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” (giảm 3 năm so với bản án sơ thẩm); bị cáo Nguyễn Chiến Thắng, cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án Y tế trọng điểm, Bộ Y tế, 29 năm tù về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, “Nhận hối lộ”, giảm 1 năm so với án sơ thẩm.

Nguyễn Hữu Tuấn, cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án chuyên ngành xây dựng công trình y tế, kiêm phụ trách quản lý điều hành Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm, Bộ Y tế, 22 năm tù về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, “Nhận hối lộ”, giảm 3 năm so với án sơ thẩm.

Trần Văn Sinh, cựu Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án chuyên ngành Xây dựng công trình y tế, Bộ Y tế, 4 năm 6 tháng - giảm 2 năm 6 tháng so với án sơ thẩm.

Nguyễn Kim Chung, Nguyễn Doãn Tú, Lê Văn Cư và Hoàng Xuân Hiệp, Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm tuyên giữ nguyên mức hình phạt 3 năm tù nhưng cho các bị cáo này được hưởng án treo.

Hội đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo xin giảm số tiền phải khắc phục hậu quả vụ án của các bị cáo.

Theo bản án sơ thẩm, quá trình triển khai dự án đầu tư xây dựng cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, bị cáo Tiến cùng một số cá nhân tại Bộ Y tế, Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm và các đơn vị liên quan có sai phạm trong việc lựa chọn tư vấn nước ngoài, chỉ định thầu và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

Những sai phạm này khiến hai dự án đình trệ, kéo dài, không đạt mục tiêu đề ra, gây thất thoát, lãng phí tài sản nhà nước hơn 803 tỷ đồng.