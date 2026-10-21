Lý do công nhân xây dựng khó tiếp cận chính sách

Ngày 21/10, Viện Phát triển chính sách và năng lực lãnh đạo Đại học Quốc gia TP.HCM (Viện IPLD) tổ chức hội thảo khoa học “Hoàn thiện các chính sách, chương trình hỗ trợ công nhân ngành xây dựng hướng đến mục tiêu phát triển con người toàn diện”.

Tại hội thảo, TS Nguyễn Văn Nên, Cố vấn cao cấp Viện IPLD, cho biết Đại học Quốc gia TP.HCM, Viện IPLD và Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons đã phối hợp nghiên cứu đề án “Chính sách và chương trình hỗ trợ công nhân ngành xây dựng: Nghiên cứu điển hình một số doanh nghiệp xây dựng tại TP.HCM”.

Khảo sát 500 công nhân ngành xây dựng tại các doanh nghiệp trên địa bàn TP.HCM cho thấy khả năng tiếp cận và thụ hưởng các chính sách, chương trình hỗ trợ của công nhân vẫn còn những hạn chế nhất định.

PGS.TS Đỗ Phú Trần Tình, Quyền Viện trưởng Viện IPLD cho rằng có khoảng cách lớn giữa chính sách đã ban hành và việc thực thi trên thực tế.

Phân tích kết quả nghiên cứu, PGS.TS Đỗ Phú Trần Tình, Quyền Viện trưởng Viện IPLD, cho hay tỷ lệ người lao động đánh giá được thụ hưởng chính sách ở mức đầy đủ và thường xuyên đều dưới 10%. Trong khi đó, mức có nhưng chưa đầy đủ chiếm tỷ trọng lớn, dao động 30,4-43,2%.

Theo ông, kết quả này phản ánh khoảng cách lớn giữa chính sách đã ban hành và việc thực thi trên thực tế.

PGS.TS Đỗ Phú Trần Tình nhận định hệ thống chính sách lao động và an sinh xã hội tại Việt Nam đã cơ bản được hoàn thiện. Tuy nhiên, khả năng tiếp cận và thụ hưởng vẫn có sự khác biệt giữa các nhóm lao động, đặc biệt ở những ngành có việc làm không ổn định, tiềm ẩn nhiều rủi ro như xây dựng.

Tại TP.HCM, công nhân xây dựng có những đặc điểm riêng về điều kiện làm việc, quan hệ lao động. Khả năng tiếp cận và thụ hưởng chính sách của nhóm này phụ thuộc vào quy định pháp luật, đồng thời chịu ảnh hưởng từ đặc điểm cá nhân, khả năng tiếp nhận thông tin, sự hỗ trợ của người sử dụng lao động và niềm tin đối với các chủ thể thực thi chính sách.

Nghiên cứu xác định bốn nhóm yếu tố chủ yếu ảnh hưởng khả năng tiếp cận và thụ hưởng chính sách, gồm: đặc điểm cá nhân của người lao động; khả năng tiếp cận thông tin chính sách; sự hỗ trợ từ người sử dụng lao động và doanh nghiệp; niềm tin của người lao động đối với doanh nghiệp và cơ quan quản lý nhà nước.

Theo TS Nguyễn Văn Nên, bên cạnh hoàn thiện nội dung chính sách, việc nâng cao hiệu quả truyền thông, tăng cường vai trò hỗ trợ của doanh nghiệp và củng cố niềm tin của người lao động có ý nghĩa quan trọng trong cải thiện khả năng tiếp cận và thụ hưởng chính sách.

Chia sẻ mô hình chăm lo và phát triển nguồn nhân lực ngành xây dựng của đơn vị, ông Lê Duy Tuấn, Giám đốc Cụm dự án Global City của Coteccons, đề cập các chương trình “Xây Tết”, “Xây nền ước mơ”.

Theo ông, Coteccons gắn trách nhiệm xã hội với chiến lược phát triển bền vững, xác định người lao động là một trong những trọng tâm phát triển doanh nghiệp.

Các ý kiến tại hội thảo cũng nhấn mạnh yêu cầu hoàn thiện chính sách, chương trình hỗ trợ theo hướng dễ tiếp cận, minh bạch, phù hợp với nhu cầu và điều kiện của người lao động.

Bên cạnh vai trò của cơ quan quản lý nhà nước, các đại biểu đề cao sự chủ động của doanh nghiệp trong thực hiện chính sách, xây dựng các chương trình hỗ trợ và phối hợp với các tổ chức liên quan để nâng cao hiệu quả chăm lo, bảo vệ quyền lợi và phát triển nguồn nhân lực ngành xây dựng.