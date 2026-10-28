Lý do CLB Công an Hà Nội đánh bại Shanghai Port

"Trận đấu với các đối thủ Trung Quốc khiến tôi rất quyết tâm. Tôi từng mất việc sau thất bại trước Trung Quốc. Tôi sẽ luôn nhớ trận đấu đó. Tôi rất vui khi hôm nay đã tạo nên kết quả khác", HLV Alexandre Polking trả lời trong phòng họp báo sân Phố Đông (Thượng Hải, Trung Quốc) sau trận thắng 3-2 của CLB Công an Hà Nội, chiến thắng đầu tiên của một đại diện Việt Nam ở AFC Champions League Elite, giải đấu danh giá nhất châu Á cấp CLB.

Năm 2023, tuyển Thái Lan của HLV Polking thua ngược Trung Quốc 1-2 trên sân nhà Rajamangala (Bangkok) tại vòng loại hai World Cup 2026. Đây là "giọt nước tràn ly" khiến Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) sa thải chiến lược gia sinh năm 1976.

Ba năm sau ngày đó, với một đội bóng khác, ông Polking gặp lại một đối thủ Trung Quốc trong một trận cầu lớn. Lần này, ông Polking đã khác, và tỷ số trên bảng điện tử cũng không còn như xưa.

CLB Công an Hà Nội thắng vì sự thay đổi của HLV Polking. Ảnh: CLB Công an Hà Nội.

CLB Công an Hà Nội chơi thế nào trước Shanghai Port?

Shanghai Port đẩy cao đội hình, tấn công và kiểm soát thế trận ngay sau tiếng còi khai cuộc. Trong khi đó, CLB Công an Hà Nội chấp nhận nhún nhường, rình rập sơ hở của đối thủ và chờ đợi cơ hội phản công. Đôi bên đều có 18 cú sút, nhưng đại diện Việt Nam chỉ cầm bóng 35% thời lượng trận đấu và chỉ có 3 cơ hội ngon ăn. Thông số tương tự của đại diện Trung Quốc lần lượt là 65% và 5.

Việc CLB Công an Hà Nội nhường bóng cho đối thủ là điều rất hiếm thấy dưới thời HLV Polking. Tỷ lệ kiểm soát bóng trung bình của CLB Công an Hà Nội từ mùa 2024/25 đến nay đạt mức 60,4%. Khi tiến ra AFC Champions League Two mùa 2025/26, CLB Công an Hà Nội vẫn duy trì xu hướng cầm bóng nhiều hơn, với tỷ lệ kiểm soát 64,3% dù đối thủ có không ít đại gia Đông Á.

Nhiều ý kiến cho rằng đại diện Việt Nam nên "biết mình biết ta" hơn ở AFC Champions League Elite 2026/27. Nhưng ngay cả khi gặp Kashima Antlers (Nhật Bản) ở lượt trước, CLB Công an Hà Nội vẫn đạt tỷ lệ kiểm soát bóng 50%.

Thậm chí, khi tới làm khách tại Nhật Bản, gặp đội vô địch AFC Champions League Two mùa trước, CLB Công an Hà Nội vẫn cầm bóng tới 47%, không quá lép vế so với con số 53% của Gamba Osaka. Điều này cho thấy: Dù trên sân khách hay sân nhà, gặp bất kỳ đối thủ nào, mạnh đến mấy, ở giải nào, CLB Công an Hà Nội cũng muốn chơi tấn công, kiểm soát bóng chủ động.

Tuy nhiên, mọi thứ thay đổi 180 độ trước Shanghai Port. Thay đổi ấy cũng góp phần giúp đại diện Việt Nam có 3 điểm đầu tay. 3 điểm ấy là lịch sử cả với CLB Công an Hà Nội lẫn bóng đá Việt Nam.

Bối cảnh CLB Công an Hà Nội 2026 và tuyển Thái Lan 2023 giống nhau thế nào?

CLB Công an Hà Nội dự AFC Champions League Elite 2026 khi đã thành công ở các sân chơi quốc nội và để lại dấu ấn ở giải Đông Nam Á. Chỉ trong hai mùa nắm đội, HLV Polking giúp CLB Công an Hà Nội giành 4 danh hiệu trong nước, gồm 1 V.League, 1 Cúp quốc gia và 2 Siêu Cúp quốc gia. Mùa 2024/25, đội vào đến chung kết giải vô địch các CLB Đông Nam Á. Trên phương diện cá nhân, ông Polking nhận giải HLV hay nhất V.League 2025/26.

3 năm trước, tuyển Thái Lan bước tới trận ra quân vòng loại hai World Cup 2026, tức trận thua Trung Quốc 1-2, khiến cựu HLV CLB TP.HCM nhận trát sa thải, khi đã trở thành nhà vua Đông Nam Á. Chỉ trong hơn hai năm dẫn dắt tuyển Thái Lan, HLV Polking giúp "Voi chiến" hai lần liên tiếp vô địch AFF Cup (nay là ASEAN Cup). Trước đó, nhiều người hâm mộ xứ Chùa Vàng đã muốn ông nghỉ việc sau khi tuyển Thái Lan thua Iraq ở chung kết King's Cup.

Điểm chung giữa hai bối cảnh là người hâm mộ đều đã hài lòng với những gì đoàn quân của HLV Polking làm được ở các giải cấp thấp hơn và kỳ vọng nhiều hơn tại những đấu trường hàng đầu. Áp lực tạo ra kỳ vọng, kỳ vọng buộc Thái Lan năm 2023 phải chơi theo lối cửa trên.

Trước đối thủ mạnh hơn là Trung Quốc năm 2023, Thái Lan vẫn đá kiểm soát, vẫn ban bật, vẫn cầm bóng 52% thời lượng trận đấu và sút 17 lần. Bên phía đối diện, Trung Quốc chỉ cầm bóng 48% và sút 7 lần. Nhưng đó là 48% của một đội tuyển từng dự World Cup. Đại diện Đông Á nhường thế trận cho Thái Lan nhưng vẫn thắng 2-1.

Siêu sao từng đá ở La Liga, Wu Lei, và Yan Junling, thủ môn bắt chính cho tuyển Trung Quốc trận đó, cũng thi đấu ở trận CLB Công an Hà Nội thắng Shanghai Port 3-2 ba năm sau.

Sự thay đổi của HLV Polking giúp CLB Công an Hà Nội có chiến thắng ấn tượng. Ảnh: CLB Công an Hà Nội.

"Trận thua Trung Quốc ảnh hưởng rất lớn đến cơ hội đi tiếp vào vòng loại ba", bà Nualphan Lamsam (Madam Pang) viết trên trang cá nhân sau trận tuyển Thái Lan thua Trung Quốc 1-2. "Tôi nghĩ đã đến lúc phải thay đổi, để Thái Lan chuẩn bị tốt hơn khi gặp các đội nhóm đầu châu Á". Trưởng đoàn tuyển Thái Lan khi ấy lập tức nói về người kế nhiệm. "HLV Masatada Ishii sẵn sàng làm việc ngay bây giờ. Ông ấy còn hiểu biết, quen thuộc và có nhiều thông tin nhất về các tuyển thủ Thái Lan".

Những thất bại ở vòng loại World Cup năm ấy sau này đã khiến bóng đá Thái Lan "tỉnh ngộ". Giới chuyên môn cũng đồng quan điểm cho rằng vẫn còn bức tường đẳng cấp lớn giữa bóng đá Đông Nam Á và đỉnh cao châu lục. Sau Thái Lan, Indonesia đã bước ra châu lục với tâm thế nhún nhường hơn, và thành quả là tấm vé đi tới vòng loại thứ tư World Cup khu vực châu Á, thành tích tốt nhất của Đông Nam Á ở vòng loại World Cup suốt hàng chục năm qua.

Về phần Polking, ông là người hiểu chính sai lầm của mình nhất và có nhiều cảm xúc nhất khi CLB Công an Hà Nội gặp đối thủ Trung Quốc. Sau tất cả, ông chấp nhận thay đổi thứ bóng đá mình vốn tâm đắc nhất. Thành tựu là chiến thắng lịch sử.

Sau 3 lượt trận, Quang Hải và đồng đội đã có 3 điểm, chỉ còn kém top 8 đúng 1 điểm. Cánh cửa tiến tới vòng knock-out đang ở trước mặt. Tất cả bắt đầu từ thay đổi của HLV Polking.