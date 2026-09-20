Lý do chưa ban hành Nghị định về chính sách tiền lương với nhà giáo

Sáng 20/9, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội tổ chức Phiên giải trình của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về tình hình thực hiện chính sách, pháp luật trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

Chế độ ưu đãi với giáo viên đang được xếp ở mức cao nhất

Tại phiên giải trình, vấn đề tiền lương đối với giáo viên được nhiều đại biểu Quốc hội đặt ra và mong sớm có phương án xử lý.

Đại biểu Nguyễn Thị Thùy Trang (đoàn ĐBQH Hưng Yên) tập trung vào vấn đề chính sách đối với nhà giáo hiện nay.

Cụ thể, về chính sách tiền lương và phụ cấp đối với nhà giáo, Bộ GD&ĐT dự kiến giải pháp và mốc thời gian ra sao để chính sách tiền lương, phụ cấp được quy định trong Luật nhà giáo sớm đi vào thực tế?

"Điều này là thời điểm mà giáo viên có thể thực sự được hưởng chính sách về tiền lương, phụ cấp theo quy định và thực sự đây là một trăn trở, mong muốn rất lớn đối với đội ngũ nhà giáo thực tế đang giảng dạy", đại biểu Trang đặt vấn đề.

Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn giải trình (Ảnh: Media Quốc hội).

Về nội dung này, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn cho biết, đối với chính sách phụ cấp, lộ trình thực hiện được tiến hành khi hoàn thiện nghị định theo đề án mới. Còn về thời hạn triển khai, Bộ trưởng nói rằng đại diện Bộ Nội vụ sẽ trao đổi thêm.

Giải trình cụ thể về vấn đề này, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng khẳng định, Bộ Nội vụ và Bộ GD&ĐT đã phối hợp rất chặt chẽ trong việc tham mưu, xây dựng các chế độ, chính sách liên quan đến nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục.

Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng cho biết thực hiện Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 248 của Quốc hội khóa XV, Bộ Nội vụ phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo trình Đảng ủy Chính phủ, báo cáo Bộ Chính trị đề xuất tiền lương, phụ cấp.

Trong đó có điều chỉnh phụ cấp ưu đãi nghề theo lộ trình đối với giáo viên, nhân viên trường học tại các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông.

Cuối năm 2025, Bộ Chính trị đã có Kết luận số 206 về tiền lương, phụ cấp sắp xếp tổ chức bộ máy và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Trên cơ sở này, Bộ Nội vụ đã phối hợp với các cơ quan trình Chính phủ ban hành Nghị định số 182 quy định phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục ở các cơ sở giáo dục công lập.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ khẳng định chế độ ưu đãi với giáo viên đang được xếp ở mức cao nhất trong hệ thống.

"Tinh thần của chính sách hiện nay là phụ cấp cho người làm giáo dục được xếp ở mức cao nhất. Mức lương và phụ cấp được nâng lên góp phần cải thiện thu nhập và tạo động lực, giải quyết khó khăn cho nhà giáo", ông Thắng nêu.

Hội nghị Trung ương 5 dự kiến thông qua Đề án cải cách chính sách tiền lương

Lý giải việc chưa ban hành nghị định về chính sách tiền lương, chế độ phụ cấp và chính sách hỗ trợ đối với nhà giáo, lãnh đạo Bộ Nội vụ cho biết Đề án cải cách chính sách tiền lương tổng thể đang được xây dựng để trình Bộ Chính trị, và tiền lương, phụ cấp của nhà giáo đặt trong tổng thể chính sách cải cách tiền lương của toàn bộ hệ thống.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng (Ảnh: Media Quốc hội).

Thông tin về lộ trình dự kiến, ông Vũ Chiến Thắng cho biết Chính phủ giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp và các bộ ngành liên quan rà soát, đánh giá tổng thể, trình Đảng ủy Chính phủ Đề án tổng thể cải cách chính sách tiền lương để trình Bộ Chính trị vào tháng 2/2027.

Hội nghị Trung ương 5 vào tháng 3/2027 sẽ thông qua đề án này, sau khi Trung ương thông qua, Bộ Nội vụ cùng các bộ ngành liên quan sẽ trình Chính phủ để Chính phủ xem xét, quyết định nghị định về chính sách tiền lương, ưu đãi với nhà giáo.

Về việc tinh giản biên chế trong giáo dục, theo Thứ trưởng Bộ Nội vụ đã đạt nhiều kết quả tích cực, như đưa ra khỏi bộ máy những nhân sự không đủ năng lực, không hoàn thành nhiệm vụ, nâng cao chất lượng đội ngũ...

Tuy nhiên, việc tinh giản biên chế ngành giáo dục cũng làm phát sinh một số tác động không mong muốn, gây khó khăn cho ngành.

Ví dụ một số nơi thực hiện tinh giản biên chế cơ học dẫn đến thiếu giáo viên ở các cấp học, mất cân bằng đội ngũ giáo viên theo địa bàn, môn học, cơ sở giáo dục.

"Việc giảm số lượng giáo viên trong khi quy mô học sinh gia tăng dẫn đến tăng sĩ số lớp học, tăng số giờ dạy của giáo viên, gây áp lực rất lớn cho đội ngũ giáo viên", Thứ trưởng Bộ Nội vụ nói.

Để giải quyết vấn đề này, Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng Bộ Nội vụ đã thực hiện nhiều giải pháp như rà soát cán bộ, sắp xếp giảm nhân sự khối hành chính, khối quản lý trung gian.

Điều chuyển giáo viên từ nơi thừa sang nơi thiếu, cơ cấu lại đội ngũ, tập trung cho giáo viên trực tiếp đứng lớp, bảo đảm có học sinh là có giáo viên giảng dạy.

Cùng với đó, các cơ quan định hướng sẽ cải thiện chế độ tiền lương, đãi ngộ tương xứng với khối lượng công việc gia tăng; thực hiện đơn đặt hàng đào tạo giáo viên theo lộ trình, kế hoạch đã phê duyệt và đẩy mạnh chính sách thu hút giáo viên.