Lý do châu Âu diễn tập đặc biệt triển khai quân tới Ukraine thời điểm này

Sau gần 2 năm diễn ra cuộc họp và hội nghị thượng đỉnh, “Liên minh các nước sẵn sàng hành động” dự kiến lần đầu tiên tổ chức tập trận tại Nowa Deba, miền đông nam Ba Lan, khu vực cách biên giới Ukraine khoảng 100km về phía tây. Cuộc tập trận mang tên “Koalicja” (tiếng Ba Lan có nghĩa là “Liên minh”) dự kiến kéo dài từ ngày 9 - 22/11.

Trung tướng Tom Bateman của Anh cho biết thêm cuộc tập trận sẽ chứng minh năng lực thực tế và khả năng sẵn sàng triển khai của Lực lượng đa quốc gia - Ukraine (MNF-U), đồng thời thể hiện cam kết mạnh mẽ của những quốc gia thuộc Liên minh các nước sẵn sàng hành động đối với mục tiêu duy trì ổn định và an ninh lâu dài cho Ukraine.

“MNF-U sẽ tiếp tục nâng cao mức độ sẵn sàng để hỗ trợ Ukraine sau khi cuộc chiến kết thúc, đảm bảo Lực lượng vũ trang Ukraine đạt được vị thế mạnh nhằm ngăn chặn hành động tương tự trong tương lai”, Trung tướng Bateman nhấn mạnh.

Có gần 2.800 binh sĩ từ 10 quốc gia dự kiến được triển khai tại khu vực gần biên giới Ukraine trong cuộc tập trận chưa từng có tiền lệ này. Pháp và Anh là hai nước đóng góp lực lượng chủ chốt cùng với Ukraine, Estonia, Litva, Đức, Hà Lan, Tây Ban Nha, Thụy Điển và Bỉ.

Binh sĩ thuộc Lữ đoàn Cơ giới hạng nhẹ số 7 của Anh. (Ảnh: Alamy)

Trong tổng số 2.800 binh sĩ tham gia cuộc tập trận, có khoảng 300 binh sĩ thuộc Lữ đoàn Cơ giới hạng nhẹ số 7 của Anh góp mặt. Họ sẽ đảm nhận nhiệm vụ diễn tập hoạt động hậu cần thiết yếu.

Máy bay chiến đấu Typhoon và máy bay tiếp nhiên liệu Voyager của Không quân Hoàng gia Anh (RAF) sẽ tiến hành tuần tra trên không. Những hoạt động này nhằm mô phỏng cách lực lượng Anh bảo đảm an ninh và tạo sự yên tâm cho hoạt động hàng không dân dụng khi không phận Ukraine được mở cửa trở lại.

Theo thông tin BFBS Forces News có được, các đơn vị liên quan đã được thông báo về kế hoạch này từ trước.

“Đây không phải là một kế hoạch giả định, mà là một lực lượng thực sự, sẵn sàng hỗ trợ Ukraine khi giao tranh chấm dứt”, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Wes Streeting nhấn mạnh.

Cuộc tập trận quy tụ nhiều nước tham gia. (Ảnh: BFBS)

Anh và Pháp sẽ phối hợp chỉ huy cuộc tập trận quy mô lớn đầu tiên do MNF-U tổ chức. Đây là lực lượng quân sự thuộc Liên minh các nước sẵn sàng hành động, nhóm quốc gia cam kết tăng cường hỗ trợ Ukraine trên cả 3 lĩnh vực - quân sự, kinh tế và ngoại giao.

Theo Tướng Pháp Armel Dirou - người đồng chỉ huy cuộc tập trận cùng Trung tướng Anh Tom Bateman, mục tiêu của cuộc tập trận là chuẩn bị phương án triển khai nhiệm vụ, xử lý vấn đề hậu cần và khác biệt văn hóa có thể phát sinh giữa quân đội các nước.

“Đây không phải là màn phô trương sức mạnh. Chúng tôi sẽ không phô diễn cơ bắp trong cuộc tập trận”, ông Dirou nói.

Ngoài ra, các nội dung được kiểm tra bao gồm cơ chế phối hợp, diễn tập việc di chuyển nhân lực, trang thiết bị và vật tư cũng như đánh giá liệu các thành phần khác nhau có thể phối hợp và hoạt động hiệu quả như một lực lượng đa quốc gia thống nhất hay không.