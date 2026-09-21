Lý do các tỷ phú công nghệ Mỹ muốn có mặt tại quốc yến đón ông Tập

Quốc yến Nhà Trắng dành cho Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 24/9 đang trở thành một trong những sự kiện được săn đón nhất Washington, khi hàng loạt lãnh đạo công nghệ và tài chính Mỹ tìm cách có mặt tại bàn tiệc.

Không chỉ mang ý nghĩa ngoại giao, sự kiện còn diễn ra đúng thời điểm Washington và Bắc Kinh chuẩn bị thảo luận những vấn đề có ảnh hưởng trực tiếp tới các tập đoàn công nghệ Mỹ, từ trí tuệ nhân tạo (AI), chip bán dẫn đến đất hiếm và thương mại.

Theo các nguồn tin của New York Post, nhiều doanh nhân từng cùng ông Trump tới Bắc Kinh hồi tháng 5, trong đó có Elon Musk, CEO Nvidia Jensen Huang, Chủ tịch Blackstone Stephen Schwarzman và Dina Powell của Facebook, đang tìm kiếm tấm vé tham dự buổi tiệc ngày 24/9.

Một nguồn tin cho biết ông Huang dự kiến có mặt. Trong khi đó, Chris Lehane, Giám đốc phụ trách các vấn đề toàn cầu của OpenAI, xác nhận với chương trình CBS Mornings hôm 17/9 rằng CEO Sam Altman cũng sẽ tham dự.

Tổng thống Trump thừa nhận sức hút của sự kiện khi nói đây là “một tấm vé rất khó có được”, đồng thời cho biết ông đã phải từ chối nhiều người quen muốn tham dự. Nhà Trắng hiện chỉ có thể bố trí khoảng 125 khách trong không gian tổ chức tiệc.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc của Tổng thống Mỹ Donald Trump vào tháng 5. Ảnh: Reuters.

Bàn tiệc quy tụ những người đang đặt cược vào AI

Sự xuất hiện của hàng loạt lãnh đạo công nghệ tại quốc yến mang ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh AI đang trở thành một trong những tâm điểm của quan hệ Mỹ - Trung.

Reuters cho biết thương mại, dòng chảy đất hiếm và tương lai của AI dự kiến nằm trong chương trình nghị sự chuyến thăm của ông Tập. Đây đều là những lĩnh vực có ảnh hưởng trực tiếp tới các tập đoàn công nghệ Mỹ và chuỗi cung ứng toàn cầu.

Đối với Nvidia, đây là vấn đề đặc biệt quan trọng. Các chip xử lý đồ họa của hãng là nền tảng cho phần lớn hệ thống AI hiện đại, trong khi Washington áp đặt nhiều hạn chế đối với việc xuất khẩu chip tiên tiến sang Trung Quốc. Reuters cho biết quyền tiếp cận chip Mỹ và những hạn chế xuất khẩu là một trong những điểm ma sát lớn giữa hai nước.

Việc ông Huang có mặt tại quốc yến vì thế mang ý nghĩa vượt ra ngoài một buổi tiệc ngoại giao. Nvidia vừa là một trong những doanh nghiệp hưởng lợi lớn từ làn sóng AI, vừa nằm ngay tại giao điểm giữa lợi ích thương mại của doanh nghiệp và chính sách công nghệ của Washington.

Với OpenAI, Alphabet và các công ty phát triển AI khác, những cuộc thảo luận về quy định và an toàn AI cũng ngày càng quan trọng. Chỉ một ngày trước khi các cuộc gặp cấp cao diễn ra, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết Washington đã đề xuất thiết lập cơ chế thông báo về các sự cố an toàn AI giữa Mỹ và Trung Quốc.

Cựu CEO Apple Tim Cook, CEO Tesla Elon Musk, CEO Nvidia Jensen Huang (hàng sau) đã tham gia chuyến đi đến Trung Quốc vào tháng 5 cùng với các quan chức nội các gồm Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent, Ngoại trưởng Marco Rubio. Ảnh: Reuters.

Ông Trump nhiều lần khẳng định Mỹ phải vượt Trung Quốc trong cuộc đua AI. Một số lãnh đạo doanh nghiệp Trung Quốc cũng dự kiến tham dự với tư cách thành viên phái đoàn Bắc Kinh. Vì thế, bữa tiệc tại Nhà Trắng có thể trở thành dịp để hai bên tiến hành những cuộc tiếp xúc ngoại giao không chính thức.

Apple là một ví dụ tiêu biểu với hệ sinh thái sản xuất lớn tại Trung Quốc, trong khi các công ty bán dẫn Mỹ chịu tác động trực tiếp từ các quy định của Washington về xuất khẩu công nghệ.

Khan hiếm "ghế"

Sức hút của quốc yến còn đến từ việc số lượng khách mời có hạn. Theo New York Post, nhiều doanh nhân từng cùng ông Trump tới Bắc Kinh hồi tháng 5 đang tìm kiếm lời mời dự tiệc. Ông Huang, ông Schwarzman và Dina Powell của Facebook cũng từng tham dự quốc yến đón Vua Charles III của Anh hồi tháng 4.

Sự kiện khi đó thu hút lượng khách lớn đến mức Nhà Trắng phải xoay xở với không gian hạn chế. Một số khách mời muốn đưa vợ hoặc chồng đi cùng và xin thêm vé, khiến một số nhân viên chính quyền vốn được mời phải chuyển xuống Phòng Bản đồ ở tầng hầm Nhà Trắng.

Nhà Trắng dưới thời ông Trump không bổ nhiệm người phụ trách nghi lễ và tiếp khách, vị trí thường lo tổ chức quốc yến cùng các sự kiện chính thức. Bản thân tổng thống đóng vai trò lớn hơn thông lệ trong việc tổ chức các sự kiện cấp nhà nước, đồng thời tỏ ra thích thú với vai trò chủ trì những buổi tiếp đón tại địa chỉ nổi tiếng nhất nước Mỹ.

Đệ nhất phu nhân Melania Trump cũng tham gia sâu vào quá trình chuẩn bị. Hôm 17/9, bà đăng video lên mạng xã hội để hé lộ một số hình ảnh về sự kiện, trong đó có cách bài trí hoa, những chiếc ly champagne pha lê và chương trình tiệc với bìa đỏ nổi bật.

“Mọi người biết tổng thống thích tổ chức các buổi tiếp khách. Và ông ấy hiểu Nhà Trắng có sức hút lớn đến mức nào”, một cộng sự lâu năm của ông Trump nói với The Post.

Bà Melania hé lộ quốc yến đón ông Tập Video của bà Melania hé lộ không gian cầu kỳ tại quốc yến đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, với đèn chùm, hoa, bàn tiệc sang trọng và thực đơn mang biểu tượng đại bàng Mỹ.

Chính sức hút đó cũng tạo ra áp lực và không ít khó khăn do không gian hạn chế của Nhà Trắng. Phòng phía Đông, nơi từng tổ chức tiệc chiêu đãi Vua Charles, chỉ có sức chứa khoảng 150 người.

Ngoài những khách mời từ phía tổng thống Mỹ, phái đoàn Trung Quốc cũng muốn có chỗ dành cho những người do Bắc Kinh lựa chọn. Số lượng ghế được phân bổ cho Mỹ và quốc gia khách mời sẽ được quyết định thông qua các cuộc đàm phán về chuyến thăm cấp nhà nước.

Theo NPR, phía Trung Quốc đề nghị được chiếm một nửa số ghế tại bàn tiệc. Trong tiệc chiêu đãi Vua Charles, chỉ khoảng 12 người Anh nằm trong tổng số 130 khách mời, theo danh sách chính thức. Ngoại lệ duy nhất đưa vợ hoặc chồng đi cùng là Đại sứ Anh Christian Turner.

Một quan chức Mỹ nói với The Post rằng danh sách khách mời cuối cùng vẫn đang được hoàn thiện do hai bên còn đàm phán về số lượng ghế mỗi nước được phân bổ.

Tỷ phú Elon Musk tại quốc yến đón Tổng thống Mỹ Donald Trump và phái đoàn Mỹ của Trung Quốc tại Bắc Kinh vào tháng 5. Ảnh: Reuters.

Cuộc đón tiếp được chuẩn bị kỹ lưỡng

Quốc yến sẽ là một trong những điểm nhấn của chuyến thăm cấp nhà nước kéo dài nhiều ngày của ông Tập tới Washington.

Reuters cho biết ông Trump dự kiến trực tiếp ra sân bay Joint Base Andrews đón ông Tập khi nhà lãnh đạo Trung Quốc tới Mỹ. Đây là nghi thức hiếm thấy đối với một tổng thống Mỹ, bởi các tổng thống thường chờ đón lãnh đạo nước ngoài tại Nhà Trắng. Chương trình còn bao gồm lễ đón chính thức, nghi thức duyệt binh tại Vườn Hồng và quốc yến vào buổi tối.

Cuộc đón tiếp đang được chuẩn bị trong bối cảnh ông Trump muốn tạo hình ảnh tương xứng với chuyến thăm Bắc Kinh hồi tháng 5, khi phía Trung Quốc dành cho ông nghi thức đón tiếp quy mô lớn.

Tổng thống Trump ký tên lưu niệm lên phiến đá sẽ được dùng cho bãi đáp trực thăng Nhà Trắng ngày 19/8. Ảnh: Facebook/WhiteHouse.

Các chính quyền tiền nhiệm từng giải quyết bài toán không gian bằng cách dựng rạp trên Bãi cỏ phía Nam Nhà Trắng. Ông Trump lựa chọn một phương án quy mô hơn khi chỉ đạo xây dựng một phòng khiêu vũ trị giá 400 triệu USD, dự kiến hoàn thành vào cuối năm nay.

Dù phòng khánh tiết mới vẫn chưa hoàn thiện, một sân đáp trực thăng bằng đá granite trên Bãi cỏ phía Nam đã sẵn sàng đưa vào sử dụng.

“Điều này sẽ thuận tiện hơn nhiều cho việc đón các đoàn khách cấp nhà nước”, ông Trump nói với phóng viên hồi tháng trước khi giới thiệu công trình. “Thay vì phải đứng trên cỏ, giờ đây chúng ta có thể sử dụng khu vực này gần như một chiếc bàn lớn để tổ chức sự kiện. Khách có thể dự tiệc cocktail ở đây rồi đi bộ sang phòng khiêu vũ khi công trình hoàn tất”.

Các cột ở Cổng phía Bắc, vốn được che phủ bởi bạt và giàn giáo trong phần lớn mùa hè, cũng đã được sơn sửa và tu bổ để kịp phục vụ lễ đón ông Tập và phu nhân Bành Lệ Viên.

“Nhà Trắng từng ở trong tình trạng rất tồi tệ, cả bên trong lẫn bên ngoài. Thành thật mà nói, nó là một ‘bãi rác’!”, ông Trump viết trên Truth Social hồi đầu tuần. Ông cho rằng Nhà Trắng hiện “ở trong tình trạng tốt hơn cả khi được xây dựng vào năm 1792” và cảnh báo việc trì hoãn trùng tu thêm có thể gây tổn hại nghiêm trọng cho công trình lịch sử này.