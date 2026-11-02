Lý do ca sĩ Ngọc Sơn chọn nữ giám đốc làm tân hoa hậu

Chung kết cuộc thi Miss Asian lần thứ V - 2026 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Gia Lai (phường Quy Nhơn, Gia Lai) với quy mô 1.000 khán giả.

Ban giám khảo gồm nhiều tên tuổi quen thuộc như: NSND Vương Duy Biên - nguyên Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chủ tịch Hiệp hội Phát triển Công nghiệp Văn hóa Việt Nam, ca sĩ Ngọc Sơn, hoa hậu Việt Nam 2010 Ngọc Hân...

Qua nhiều vòng thi, thí sinh Hoàng Phương Anh được ban giám khảo thống nhất chọn làm tân hoa hậu. Cô còn nhận 2 giải phụ Người đẹp tài năng và Người đẹp được yêu thích nhất.

Ở phần thi ứng xử, khi được hỏi: Nếu trở thành Miss Asian 2026, bạn sẽ làm gì để tạo ra giá trị cho cộng đồng và xã hội?, cô nói muốn dùng tiếng nói, hành động và trái tim nhân ái để lan tỏa yêu thương, sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn; truyền cảm hứng để phụ nữ tự tin, bản lĩnh theo đuổi ước mơ. Cô cũng hứa góp phần quảng bá văn hóa, lịch sử, ẩm thực và vẻ đẹp Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

Sau khi giành danh hiệu hoa hậu, Phương Anh khẳng định sẽ cân bằng công việc và trách nhiệm xã hội, tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện và truyền cảm hứng để phụ nữ tự tin, bản lĩnh, nuôi dưỡng khát vọng vươn lên.

Ca sĩ Ngọc Sơn và hoa hậu Ngọc Hân bên Miss Asian 2026.

Trao đổi thêm với phóng viên VietNamNet, Trưởng BGK - ca sĩ Ngọc Sơn luôn chấm thi nhan sắc dựa trên 4 tiêu chí cốt lõi gồm: Đức, trí, thể, mỹ.

Theo anh, nét đẹp của phụ nữ Việt Nam tổng hòa từ nhiều yếu tố, bao gồm cả đạo đức, trí tuệ, sự hiếu thảo, cách ăn nói, trang phục, sức khỏe, thể lực... Nam ca sĩ nhấn mạnh người có sức khỏe kém sẽ khó lòng thực hiện nhiều sứ mệnh mà chiếc vương miện giao phó.

Ngoài ra, Ngọc Sơn cho rằng đạo đức của người phụ nữ còn thể hiện ở sự hiếu thảo với cha mẹ, chan hoà với anh em bạn bè, tôn sư trọng đạo, đối nhân xử thế, tu tâm tích đức.

Ca sĩ Ngọc Sơn hát "Giận hờn" tại chung kết Miss Asian 2026

Ảnh, clip: BTC