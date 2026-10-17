Lý do ca sĩ 13 tuổi gây sốt ngay khi ra mắt

Sau khoảng 29 giờ phát hành, Neon của A2O Lite vươn lên vị trí số 1 trên bảng xếp hạng Melon Top 100, theo tờ The Korea Times. Đây hiện là một trong những ca sĩ được quan tâm nhất Hàn Quốc.

Thành tích này thu hút sự chú ý bởi đây là nhóm nhạc được phát triển bởi Lee Soo Man. Ông là người từng gây dựng lên đế chế SM Entertainment, góp phần định hình thị trường Kpop với hàng loạt nghệ sĩ nổi tiếng, chẳng hạn DBSK, Super Junior, SNSD, f(x)...

Đây cũng là dấu mốc đáng chú ý trong hành trình trở lại thị trường Hàn Quốc của nhà sản xuất âm nhạc sau khi rời SM. Tuy nhiên, thành tích ban đầu của A2O Lite không chỉ gợi nhắc về thời kỳ hoàng kim của SM mà còn đặt ra câu hỏi công thức sản xuất thần tượng từng được Lee Soo Man áp dụng với SNSD, Super Junior... liệu có còn phù hợp ở hiện tại.

Công thức cũ trong diện mạo mới

A2O Lite có 9 thành viên đến từ Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Thái Lan. Một số thành viên còn rất trẻ: Ayune, OA và Aijing mới 13 tuổi. Xưa nay, Lee Soo Man và SM Entertainment vốn ra mắt các nhóm nhạc ở độ tuổi teen.

BoA ra mắt khi mới 13 tuổi, trong khi Taemin của SHINee và Krystal của f(x) lần lượt ra mắt ở tuổi 14. Mô hình này từng giúp công ty SM Entertainment xây dựng những nghệ sĩ có khả năng hoạt động lâu dài, nhưng cũng thường xuyên làm dấy lên tranh luận. Vì các nghệ sĩ trẻ sớm phải trải qua áp lực đào tạo và sự cạnh tranh khốc liệt khi bước vào ngành giải trí.

Trao đổi với The Korea Herald, nhà phê bình văn hóa Kim Heon Sik cho rằng việc xây dựng nhóm nhạc với các thành viên trẻ tuổi có thể tạo lợi thế về thời gian phát triển sự nghiệp. Họ sẽ có quãng thời gian hoạt động dài hơn so với những ca sĩ ra mắt ở độ tuổi trưởng thành.

Aijing (13 tuổi) là em út của nhóm. Ảnh: A2O Entertainment.

Song việc họ thành công hay không vẫn phụ thuộc vào khả năng tạo ra bản sắc và sức hút riêng. Trong bối cảnh thị trường liên tục thay đổi, tuổi của nghệ sĩ không thể là yếu tố duy nhất quyết định sức cạnh tranh.

A2O được giới thiệu với khái niệm Zalpha Pop, hướng đến nhóm khán giả trẻ thuộc thế hệ Z và Alpha. Đây là cách định vị cho thấy Lee Soo Man muốn tiếp tục thử nghiệm mô hình thần tượng xuyên quốc gia, đồng thời tiếp cận thế hệ người nghe mới.

Âm nhạc gợi nhớ thời kỳ SM

Dấu ấn của SM tiếp tục xuất hiện trong âm nhạc của A2O. Nhà sản xuất Yoo Young Jin tham gia sản xuất. Ông từng đứng sau thành công của nhiều ca khúc làm nên tên tuổi cho nghệ sĩ SM.

Do đó, việc Yoo Young Jin tham gia sản xuất Neon khiến bài hát được nhận xét gợi nhớ phong cách của SNSD và f(x). Có thể thấy Lee Soo Man vẫn theo đuổi công thức quen thuộc, từng giúp ông thành công khi còn dẫn dắt SM. Đó là kết hợp giữa âm nhạc có tính nhận diện, hình ảnh nhóm được xây dựng kỹ lưỡng và chiến lược phát triển thần tượng theo hệ thống. Đây từng là một trong những yếu tố giúp SM tạo dựng vị thế trong Kpop.

Các sản phẩm đầu tiên của A2O nhận được sự chú ý trên những nền tảng trực tuyến. Video showcase đạt khoảng 6,4 triệu lượt xem sau 3 ngày, trong khi MV Neon thu hút khoảng 10 triệu lượt xem sau 4 ngày phát hành. Tuy nhiên, sự quan tâm của công chúng chưa đồng nghĩa với việc nhóm đã tạo được sự đồng thuận về chất lượng âm nhạc.

Bên cạnh những phản hồi tích cực, một bộ phận khán giả cho rằng sản phẩm của A2O mang màu sắc cũ, thiếu sự mới mẻ so với thị trường Kpop hiện tại. Những ý kiến này đặt ra thách thức cho Lee Soo Man: làm thế nào để giữ lại những yếu tố từng giúp ông tạo nên thành công ở SM mà không khiến dự án mới bị xem là sự lặp lại quá khứ.

Lee Soo Man rời SM Entertainment năm 2023. Khi rời SM Entertainment và bán cổ phần cho HYBE vào 2023, Lee Soo Man đã ký thỏa thuận không cạnh tranh. Tức, ông không được hoạt động sản xuất âm nhạc tại Hàn Quốc trong 3 năm. Trong 3 năm đó, ông ấp ủ các dự án khác nhau. Ông thành lập A2O Entertainment và đặt trụ sở chính tại Singapore. Việc này cho thấy tham vọng của nhà sản xuất trong việc phát triển hoạt động vượt ra ngoài thị trường Hàn Quốc.

Lee Soo Man vẫn được quan tâm sau 3 năm rời SM Entertainment. Ảnh: Newspim.

Trước A2O Lite và A2O Soul, công ty của Lee Soo Man ra mắt nhóm nhạc A2O May. Họ từng đạt vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng Billboard Emerging Artists. Những bước đi này cho thấy công ty đang tìm cách xây dựng hệ sinh thái nghệ sĩ và mở rộng độ nhận diện trên thị trường quốc tế.

Tuy nhiên, A2O không phải dự án duy nhất tham gia cuộc đua phát triển nhóm nhạc mới. Min Hee Jin - người từng làm nên thành công cho hiện tượng Kpop New Jeans - được cho là đang chuẩn bị kế hoạch thành lập nhóm nam mới thông qua Ooak Records.

Trong khi đó, SM giới thiệu SMTR25, còn chương trình Reply High School cũng góp phần đưa các gương mặt trẻ đến gần hơn với công chúng. YG Entertainment và ADOR cũng được đồn đoán đang chuẩn bị những nhóm nhạc nam mới.

Sự cạnh tranh này khiến việc sở hữu một hệ thống đào tạo bài bản hay một nhà sản xuất nổi tiếng không còn đủ để bảo đảm thành công. Các công ty cần tìm ra màu sắc riêng, tạo được sự kết nối với khán giả và duy trì sức hút sau giai đoạn ra mắt.

Với A2O Lite, thành tích ban đầu của Neon cho thấy cái tên Lee Soo Man vẫn có sức hút nhất định. Dẫu vậy, câu hỏi quan trọng hơn là liệu ông có thể chuyển hóa công thức từng làm nên thành công của SM thành một bản sắc mới, đủ sức cạnh tranh trong thị trường Kpop đang thay đổi nhanh chóng hay không.