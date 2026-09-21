Lý do BYD triệu hồi toàn bộ bán tải Shark 6 đã bán ở Australia

Theo Carscoops, BYD Shark 6 đã thu hút sự quan tâm khá lớn tại thị trường Australia, bán được tổng cộng 32.009 xe trong 2 năm kể từ thời điểm ra mắt.

Tuy nhiên, toàn bộ số xe BYD Shark 6 bán ra tại xứ sở chuột túi đều nằm trong diện triệu hồi, với nguyên nhân nằm ở việc bộ lốp dự phòng gắn dưới gầm xe có thể bị rơi ra.

Đây là một trong những đợt triệu hồi lớn nhất mà thương hiệu ôtô Trung Quốc từng phải thực hiện tại Australia. Trong thời gian chờ xử lý, chủ xe BYD Shark 6 được khuyến cáo nên tháo lốp dự phòng khỏi giá đỡ.

Theo thông tin triệu hồi, lỗi này bắt nguồn từ rủi ro dây cáp đỡ lốp dự phòng bị mòn bất thường. Việc lắp đặt trang bị này không đúng cách, đặt sai vị trí khay đựng hoặc sử dụng lực siết không đủ đều có thể dẫn đến hiện tượng mài mòn nói trên.

Kết hợp những dao động và ma sát liên tục trong quá trình xe vận hành bình thường, lốp dự phòng của mẫu bán tải hybrid hoàn toàn có khả năng rơi ra. Đợt triệu hồi áp dụng với tất cả phiên bản BYD Shark 6 bán ra tại Australia, gồm Premium, Performance và Dynamic.

Toàn bộ bán tải BYD Shark 6 đã bán ở Australia đều thuộc diện triệu hồi. Ảnh minh họa: Đan Thanh.

Thông tin này có thể gây ra những lo lắng, nhưng cần lưu ý rằng giải pháp khắc phục lại khá đơn giản và được thực hiện nhanh chóng. BYD cho biết quá trình lắp đặt miễn phí bộ giá đỡ mới chỉ mất tối đa 30 phút, tuy nhiên CarSales cho biết tùy thuộc vào tình hình thực tế ở xưởng, người dùng có thể phải để xe lại.

Đây không phải là đợt triệu hồi đầu tiên của BYD tại Australia. Hồi năm 2022, khi chỉ mới đặt chân vào thị trường ôtô xứ sở chuột túi không lâu, một thông báo dừng bán hàng đã được ban hành dành cho BYD Atto 3.

Sau đó, hãng xe Trung Quốc buộc phải phát lệnh triệu hồi do mẫu SUV điện này không thỏa quy định hợp chuẩn xe cơ giới ở Australia, với nguyên nhân nằm ở điểm cố định ghế trẻ em ở vị trí giữa băng ghế sau.

BYD Shark 6 tại triển lãm BIMS 2025 ở Thái Lan. Ảnh: Đan Thanh.

BYD Shark 6 là mẫu bán tải đầu tiên của hãng xe Trung Quốc, sử dụng thiết lập PHEV kết hợp giữa động cơ xăng 1.5L với 2 motor điện, cung cấp công suất đầu ra 430 mã lực, mô-men xoắn cực đại 650 Nm.

Gói pin của BYD Shark 6 cho phép xe vận hành thuần điện trên quãng đường 100 km. Phạm vi hoạt động kết hợp tối đa 840 km, công bố theo chu trình NEDC.

Khi BYD Shark 6 tham dự triển lãm BIMS 2025 ở Thái Lan, mẫu xe này từng được đồn đoán sẽ sớm ra mắt thị trường Việt Nam. Dẫu vậy cho đến lúc này, hãng xe Trung Quốc vẫn chưa có kế hoạch cụ thể dành cho mẫu bán tải PHEV.