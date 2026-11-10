Lý do bom tấn 'Godzilla' gây sốt, đẩy lùi loạt phim Việt

Sau khi gây sốt tại phòng vé Nhật Bản và nhiều thị trường quốc tế, Godzilla Minus Zero tiếp tục đổ bộ rạp Việt. Song, khác với thương hiệu Godzilla của Hollywood vốn quen thuộc với những màn đại chiến quái vật mãn nhãn, phiên bản Nhật Bản mang màu sắc u tối, chú trọng tâm lý nhân vật và những vấn đề hậu chiến. Cách tiếp cận có phần nặng nề ấy từng khiến khả năng chinh phục số đông khán giả Việt của tác phẩm bị đặt dấu hỏi.

Thế nhưng, diễn biến phòng vé những ngày qua lại gây bất ngờ khi Godzilla Minus Zero nhanh chóng chiếm ngôi đầu bảng doanh thu, vượt qua loạt phim nội địa như Chị chị em em 3 hay Bò sữa bay. Thành tích ấy cũng không quá khó lý giải khi nhìn vào chất lượng tác phẩm. Bằng cách kể chuyện chắc tay, giàu cảm xúc cùng những màn hành động được đầu tư công phu, đạo diễn Takashi Yamazaki tiếp tục cho thấy khả năng kết hợp yếu tố tâm lý và giải trí trong dòng phim quái vật.

Godzilla và câu chuyện hậu chiến Nhật Bản

Godzilla Minus Zero tiếp nối câu chuyện của phần trước, lấy bối cảnh Nhật Bản đang từng bước hồi phục sau Thế chiến II. Koichi Shikishima (Ryunosuke Kamiki), cựu phi công cảm tử từng đối đầu với Godzilla, giờ đây đã có cuộc sống ổn định bên vợ Noriko (Minami Hamabe) và cô con gái nuôi Akiko. Song, mọi chuyện bị đảo lộn khi Ghidorah, sinh vật khổng lồ có nguồn gốc ngoài Trái Đất với khả năng tiến hóa đáng sợ, bất ngờ xuất hiện và tàn phá thành phố Matsumoto.

Trước mối đe dọa mới, nhà khoa học Kenji Noda tập hợp đội ngũ chuyên gia để tìm phương án ngăn chặn thảm họa, kéo Koichi một lần nữa trở lại cuộc chiến dù những ám ảnh trong quá khứ vẫn chưa hoàn toàn nguôi ngoai. Khi các nỗ lực đối phó liên tiếp gặp trở ngại, tình thế càng trở nên phức tạp bởi sự tái xuất của Godzilla, đẩy Nhật Bản vào cuộc khủng hoảng mới khi mối đe dọa từ hai quái vật vượt xa khả năng ứng phó của con người.

Godzilla Minus Zero gây bất ngờ khi vươn lên dẫn đầu phòng vé Việt, vượt qua nhiều tác phẩm nội địa.

Đằng sau những màn tàn phá quy mô lớn, Godzilla Minus Zero tiếp tục khai thác di chứng chiến tranh, chủ đề vốn gắn liền với thương hiệu quái vật Nhật Bản. Ra đời năm 1954, Godzilla được xem là hình tượng phản ánh nỗi ám ảnh hạt nhân của người Nhật. Tuy nhiên, sự xuất hiện của Ghidorah khiến vai trò của sinh vật này có phần thay đổi. Từng gây ra thảm họa kinh hoàng, Godzilla giờ đây lại trở thành sức mạnh mà con người cân nhắc tận dụng để chống lại hiểm họa lớn hơn.

Từ tình thế ấy, bộ phim mở rộng câu chuyện sang những toan tính quyền lực, đặc biệt khi quân đội tìm cách khai thác Godzilla như một thứ vũ khí. Đặt trong bối cảnh hậu Thế chiến II, chi tiết này có nhiều liên hệ với cuộc chạy đua vũ trang giữa các cường quốc, khi sức mạnh có khả năng hủy diệt hàng loạt vừa gây ra nỗi lo sợ, vừa trở thành mục tiêu tranh giành.

Hệ lụy chiến tranh còn được thể hiện qua Murakami, nhà khoa học từng sống sót sau vụ ném bom nguyên tử xuống Hiroshima. Mất đi gia đình trong thảm họa, ông mang nặng thù hận, thậm chí nuôi ý định sử dụng Godzilla để trả đũa nước Mỹ. Tuyến truyện này đề cập đến tâm lý báo thù và nguy cơ bạo lực tiếp diễn, khi những tổn thương trong quá khứ có thể khiến chính nạn nhân trở thành người gây ra đau thương cho người khác.

Ở phương diện cá nhân, gia đình Koichi tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong câu chuyện. Sau hành trình vượt qua mặc cảm sống sót trong Godzilla Minus One, cựu phi công giờ đây phải cân nhắc giữa trách nhiệm tham gia cuộc chiến và việc bảo vệ vợ con. Với một người từng được huấn luyện để chết vì nhiệm vụ, lựa chọn sống tiếp và chăm lo cho gia đình cũng mang ý nghĩa đặc biệt, qua đó tiếp nối quan niệm về lòng dũng cảm và tinh thần hy sinh từng được khai thác trong phần trước.

Kỹ xảo ấn tượng cùng những màn đại chiến giữa Godzilla và King Ghidorah là điểm sáng của tác phẩm.

Đại chiến mãn nhãn, kịch bản còn dàn trải

Ở phương diện giải trí, Godzilla Minus Zero cho thấy bước tiến đáng kể về quy mô, với những cuộc đối đầu dữ dội và mức độ tàn phá lớn hơn. Phim có khởi đầu giàu năng lượng, trước khi liên tục đẩy các nhân vật vào tình thế khó khăn khi những kế hoạch chống Ghidorah lần lượt thất bại. Khả năng tiến hóa của sinh vật khiến cục diện thay đổi qua mỗi lần chạm trán, buộc nhóm chuyên gia phải tìm kiếm phương án mới.

Cách xây dựng cuộc chiến cũng là điểm đáng khen, khi những nhà khoa học, kỹ sư và cựu quân nhân phải phối hợp, tính toán rồi liên tục điều chỉnh kế hoạch trước một đối thủ vượt xa sức mạnh con người. Quá trình ấy tạo được sự hồi hộp, nổi bật là trường đoạn không chiến tại Nagano, khi Koichi phải tìm cách thoát khỏi sự truy đuổi của Ghidorah giữa cơn giông dữ dội.

Kỹ xảo tiếp tục là thế mạnh của tác phẩm, nhất là thiết kế King Ghidorah và cuộc đại chiến với Godzilla trong hồi cuối. Khả năng biến đổi, những đòn tấn công bằng năng lượng cùng các pha giao tranh trực diện khiến trận chiến diễn ra dữ dội, với mức độ bạo lực cao hơn phần trước. Âm nhạc của Naoki Satō cũng được sử dụng hiệu quả ở những thời điểm cao trào, góp phần mang lại trải nghiệm nghe nhìn ấn tượng trên màn ảnh rộng.

Bộ phim tiếp tục khai thác những tổn thương hậu chiến và câu chuyện về con người giữa thảm họa quái vật.

Về diễn xuất, Ryunosuke Kamiki tiếp tục thể hiện khá thuyết phục tâm lý Koichi, đặc biệt trong những phân đoạn nhân vật giằng co giữa trách nhiệm tham gia cuộc chiến và mong muốn bảo vệ gia đình. Tuy nhiên, mối quan hệ giữa anh và Noriko chưa có nhiều chuyển biến đáng kể, còn một số đoạn thoại thiên về giải thích tâm trạng, khiến cảm xúc đôi lúc bị đẩy lên thiếu tự nhiên.

Hạn chế rõ hơn nằm ở nhịp kể. Với thời lượng 135 phút, bộ phim dành khá nhiều thời gian cho các cuộc họp bàn chiến thuật và những tuyến truyện phụ, khiến mạch phim có lúc chùng xuống sau các trường đoạn hành động. Một số nút thắt cũng được tháo gỡ tương đối thuận tiện, trong khi việc liên tục chuyển giữa những xung đột chính trị và tâm lý khiến kịch bản thiếu sự cô đọng của tác phẩm năm 2023.

Takashi Yamazaki cho thấy tham vọng mở rộng thế giới quái vật Nhật Bản, đồng thời duy trì sự cân bằng tương đối giữa những màn đại chiến hoành tráng và câu chuyện về con người. Những hạn chế về nhịp kể ít nhiều ảnh hưởng đến trải nghiệm, nhưng khó phủ nhận Godzilla Minus Zero vẫn là một tác phẩm có chất lượng, tiếp tục cho thấy khả năng của điện ảnh Nhật Bản trong việc tạo nên những bom tấn giàu sức cạnh tranh với Hollywood.