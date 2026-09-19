Lý do Bệnh viện Bạch Mai rút ngắn thời gian trả kết quả xét nghiệm?

Như Sức khoẻ và Đời sống đã đưa tin, tại phiên khai mạc Hội nghị khoa học lần thứ I - Viện xét nghiệm Y học - Bệnh viện Bạch Mai diễn ra sáng 18/9, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế, TS.BS Vũ Mạnh Hà khẳng định: Xét nghiệm y học là một bộ phận rất quan trọng của hệ thống khám bệnh, chữa bệnh.

Chất lượng xét nghiệm ảnh hưởng trực tiếp đến chẩn đoán, điều trị, theo dõi và tiên lượng bệnh; đồng thời có vai trò quan trọng trong giám sát dịch bệnh và ứng phó với các tình huống y tế khẩn cấp.

Xét nghiệm hiện diện ở hầu hết các quyết định quan trọng

Bệnh viện Bạch Mai với 2 cơ sở, hàng ngày đón tiếp hàng nghìn người bệnh đến thăm khám, vài nghìn bệnh nhân điều trị nội trú, nhu cầu về xét nghiệm rất lớn.

PGS.TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, cho biết thêm, trong y học hiện đại, xét nghiệm không còn là một bộ phận kỹ thuật đứng sau lâm sàng.

"Xét nghiệm hiện diện ở hầu hết các điểm quyết định quan trọng: phát hiện nguy cơ, chẩn đoán, phân tầng bệnh, lựa chọn điều trị, theo dõi đáp ứng, tiên lượng, giám sát dịch bệnh và đánh giá kết quả chăm sóc", Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai nói.

Việc ứng dụng thiết bị tự động và số hóa toàn trình đang giúp rút ngắn thời gian thực hiện trả kết quả xét nghiệm tại Bệnh viện Bạch Mai. Ảnh: BVCC

Thời gian qua, Bệnh viện Bạch Mai đã ứng dụng thiết bị tự động và số hóa toàn trình đang giúp rút ngắn thời gian thực hiện, trả kết quả.

PGS.TS Nguyễn Tuấn Tùng, Phó giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, cho biết sau khi bác sĩ chỉ định, người bệnh lấy mẫu, nhân viên vận chuyển mẫu về phòng xét nghiệm, sau đó kết quả được in và chuyển ngược lại. Nhiều công đoạn thủ công khiến thời gian chờ kéo dài, đặc biệt ở khâu vận chuyển mẫu.

Hiện, mỗi mẫu được cấp mã vạch theo từng kỹ thuật và vận chuyển tự động từ khu vực lấy mẫu, các đơn vị nội trú đến phòng xét nghiệm. Khi có kết quả, dữ liệu được cập nhật trực tiếp trên hệ thống để bác sĩ và người bệnh tiếp cận, thay vì chờ phiếu xét nghiệm giấy.

Các hệ thống bệnh án điện tử, HIS, LIS và PACS được kết nối, tạo thành quy trình xuyên suốt từ khi bác sĩ chỉ định xét nghiệm đến khi kết quả được trả về.

Theo đó, trrước đây, một xét nghiệm có thể mất từ 2,5 tiếng đến 3 tiếng, thì đến nay đã rút xuống dưới một tiếng, bệnh nhân cấp cứu chỉ mất khoảng 55 phút.

Từ phòng xét nghiệm riêng lẻ đến một nền tảng chẩn đoán chung

Quá trình số hóa diễn ra cùng với việc Bệnh viện Bạch Mai tổ chức lại hệ thống xét nghiệm. Bệnh viện cũng đang thí điểm liên thông với một số bệnh viện tuyến tỉnh, trong đó có Bắc Ninh.

Trong nội bộ, các xét nghiệm và dịch vụ kỹ thuật cũng từng bước được kết nối giữa các khoa, phòng và với người bệnh qua nền tảng số. Việc thống nhất quy trình và dữ liệu giúp giảm thời gian chờ, hạn chế nguy cơ thất lạc mẫu, giấy tờ, kết quả, đồng thời sử dụng hiệu quả hơn máy móc và nhân lực.

"Chúng ta đã chuyển từ tư duy từng phòng xét nghiệm riêng lẻ sang tư duy một nền tảng chẩn đoán chung, từ phân tán sang kết nối"- PGS.TS Đào Xuân Cơ nói và cho biết thêm xu hướng của xét nghiệm y học hiện đại là hình thành các hệ thống thống nhất về chất lượng, dữ liệu và quản trị.

Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai thông tin thêm, trong chiến lược phát triển Bệnh viện Bạch Mai với hai cơ sở vận hành như một chỉnh thể thống nhất, bệnh viện sẽ xây dựng hệ thống quản trị chất lượng thực chất và tiến tới chuẩn quốc tế.

Quá trình số hóa diễn ra cùng với việc Bệnh viện Bạch Mai tổ chức lại hệ thống xét nghiệm. Ảnh: BVCC

Theo đó, các khâu từ chỉ định, lấy mẫu, vận chuyển, tiếp nhận, phân tích, xác nhận đến trả và diễn giải kết quả; lượng hóa sai sót, thời gian trả kết quả và mức độ hài lòng của lâm sàng đều được chuẩn hóa.

Bệnh viện Bạch Mai sẽ tập trung tổ chức lại danh mục kỹ thuật theo nhu cầu lâm sàng và giá trị mang lại cho người bệnh; xây dựng chiến lược xét nghiệm hợp lý; giảm xét nghiệm trùng lặp, không cần thiết; phát triển xét nghiệm chuyên sâu có giá trị quyết định; đồng thời hình thành cơ chế tư vấn xét nghiệm và hội chẩn liên chuyên khoa.