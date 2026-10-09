Lý do bà Như Loan được chuyển từ án treo sang cải tạo không giam giữ

Hôm nay (9/10), Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM cho biết, vào ngày 23/9, HĐXX đã tuyên án phúc thẩm vụ án sai phạm trong việc chuyển nhượng khu đất 39-39B Bến Vân Đồn, chấp nhận một phần kháng cáo, giảm nhẹ hình phạt cho nhiều bị cáo. Trong đó, bà Nguyễn Thị Như Loan (Tổng giám đốc Công ty CP Quốc Cường Gia Lai) được chuyển từ án treo sang cải tạo không giam giữ và xác định đã chấp hành xong hình phạt.

Theo hồ sơ vụ án, khu đất 39-39B Bến Vân Đồn có diện tích hơn 6.201m², được Nhà nước giao Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam quản lý, sử dụng. Sau đó, khu đất được chuyển giao cho Công ty Phú Việt Tín để thực hiện dự án.

Quá trình chuyển nhượng vốn góp tại Công ty Phú Việt Tín được xác định thực chất là chuyển nhượng khu đất nhưng không qua định giá, đấu giá theo quy định, gây thất thoát tài sản Nhà nước hơn 542,7 tỷ đồng.

Tại phiên sơ thẩm hồi tháng 4/2026, TAND TPHCM tuyên phạt bà Như Loan 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Không đồng ý với mức án, bà Loan kháng cáo xin miễn hình phạt. Tại cấp phúc thẩm, bà tự nguyện nộp thêm 500 triệu đồng để khắc phục hậu quả. Cùng với các khoản tiền do những bị cáo khác nộp bổ sung, hậu quả vụ án được HĐXX xác định đã được khắc phục toàn bộ.

HĐXX không chấp nhận đề nghị miễn hình phạt hoặc miễn trách nhiệm hình sự của bà Loan. Tuy nhiên, xét tình tiết mới là hậu quả vụ án đã được khắc phục hoàn toàn và các bị cáo tiếp tục tự nguyện đóng góp tiền, tòa chấp nhận một phần kháng cáo, giảm 12 tháng tù cho bà Loan.

Sau khi giảm án, mức hình phạt của bà Loan còn 6 tháng tù, thấp hơn mức khởi điểm hình phạt tù của khung hình phạt cơ bản áp dụng đối với tội danh. Vì vậy, HĐXX quyết định chuyển hình phạt tù cho hưởng án treo sang cải tạo không giam giữ.

Tòa tuyên bà Loan 11 tháng 18 ngày cải tạo không giam giữ. Do bà đã bị tạm giam 116 ngày trong quá trình điều tra, thời gian này được khấu trừ vào hình phạt, nên bà được xác định đã chấp hành xong án.