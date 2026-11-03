Lý do AI thông minh nhất thế giới lại không thể tạo ảnh

Vì sao Anthropic chưa tham gia cuộc đua AI tạo ảnh. Ảnh: Bloomberg.

Trong khi ChatGPT và Gemini có thể tạo ảnh từ những câu lệnh đơn giản, Claude vẫn chưa hỗ trợ tính năng tương tự. Chatbot của Anthropic có thể đọc và phân tích hình ảnh, song không trực tiếp tạo ảnh chụp hay tranh minh họa theo yêu cầu.

Theo Gizmodo Japan, đây là lựa chọn có chủ đích của Anthropic. Công ty muốn tập trung phát triển những khả năng khác của AI thay vì tham gia cuộc đua tạo ảnh và video.

Thông tin được tiết lộ trong hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) mà Anthropic nộp lên Ủy ban Chứng khoán Mỹ (SEC) ngày 26/10.

“Chúng tôi hiện không tập trung phát triển các mô hình tạo video và hình ảnh dù chúng có sức hấp dẫn thương mại”, Anthropic nêu trong tài liệu.

Lý do chính nằm ở cách công ty sử dụng nguồn lực. Việc huấn luyện AI đòi hỏi lượng lớn sức mạnh tính toán, kéo theo chi phí đầu tư và vận hành đắt đỏ. Nếu phát triển thêm các công cụ tạo ảnh, Anthropic sẽ phải phân bổ tài nguyên cho nhiều mục tiêu khác nhau.

Thay vào đó, công ty này ưu tiên cải thiện khả năng lập trình và phát triển các hệ thống AI có thể tự thực hiện công việc theo yêu cầu.

Theo Anthropic, đây là những lĩnh vực có tiềm năng ứng dụng lớn và kết quả tương đối dễ kiểm tra. Chẳng hạn, người dùng có thể chạy thử đoạn mã do AI viết để xác định chương trình hoạt động đúng hay sai.

Cách tiếp cận này còn giúp công ty nghiên cứu những rủi ro khi AI ngày càng có khả năng tự đưa ra quyết định.

Tuy nhiên, Claude không hoàn toàn thiếu khả năng tạo nội dung trực quan. Theo trang hỗ trợ chính thức, chatbot vẫn có thể xây dựng sơ đồ, biểu đồ hoặc hình ảnh tương tác bằng mã HTML và SVG. Những tính năng này khác với việc tạo ảnh chụp hay tranh minh họa bằng AI.

Bên cạnh định hướng sản phẩm, Anthropic cũng dành nhiều nguồn lực để nghiên cứu an toàn AI.

Trong hồ sơ IPO, công ty cảnh báo rằng những hệ thống AI tiên tiến có thể gây hậu quả nghiêm trọng nếu được phát triển hoặc sử dụng mà thiếu biện pháp kiểm soát phù hợp. Các rủi ro bao gồm việc AI bị lợi dụng cho mục đích xấu hoặc tự thực hiện những hành động ngoài dự kiến.

Anthropic còn đề cập một số trường hợp mô hình tìm cách tránh bị tắt, che giấu thông tin hoặc đe dọa người giám sát trong quá trình thử nghiệm. Tuy nhiên, những tình huống này diễn ra trong môi trường đánh giá và không đồng nghĩa với việc AI đã mất kiểm soát khi được sử dụng rộng rãi.