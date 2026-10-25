Lý do 2.000 nhân sự được huy động cho đêm diễn thứ hai của BIGBANG tại Mỹ Đình?

Thông tin trên VTC News, Ban tổ chức concert BIGBANG đã tăng cường các phương án để bảo đảm an ninh, an toàn trước đêm diễn thứ hai thuộc chuyến lưu diễn BIGBANG 2026-2027 WORLD TOUR “XX : COSMOS” tại Hà Nội.

Theo Ban tổ chức, gần 2.000 nhân sự tham gia nhiệm vụ, gồm Công an TP Hà Nội, Cảnh sát cơ động, công an các phường, lực lượng chức năng, đội ngũ an ninh chuyên nghiệp và tình nguyện viên.

Gần 2.000 nhân sự được huy động để bảo đảm an ninh, an toàn trước đêm diễn thứ hai của BIGBANG tại sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội. Ảnh: VTC News

Các lực lượng được bố trí theo nhiều lớp, từ khu vực bên ngoài, vùng đệm đến bên trong sân vận động. Những vị trí như cổng ra vào, hành lang di chuyển, khu vực tập trung đông người và các tuyến đường dẫn đến sân vận động được tăng cường kiểm soát nhằm hạn chế tình trạng trà trộn, vào nhầm khu vực hoặc gây mất trật tự.

Bên cạnh việc kiểm soát người vào sân, phương án bảo đảm an toàn còn bao gồm phân luồng giao thông, điều tiết đám đông, phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn và hỗ trợ y tế. Công tác an ninh được duy trì trong suốt chương trình, đặc biệt ở thời điểm kết thúc đêm diễn, khi lượng lớn khán giả cùng rời sân và di chuyển ra các tuyến đường lân cận.

BTC tăng cường kiểm soát an ninh tại các cổng ra vào và khu vực xung quanh sân vận động Mỹ Đình. Ảnh: VTC News

Việc tăng cường kiểm soát an ninh được đưa ra sau khi trên mạng xã hội xuất hiện một số phản ánh về tình trạng khán giả bị cho là trà trộn vào khu vực biểu diễn bằng vé không hợp lệ trong đêm đầu tiên.

Trước đó vào tối 24/10, sau khi tiếp nhận phản ánh của khán giả, lực lượng an ninh đã kiểm tra, rà soát vòng tay và đưa một số người ra khỏi khu vực tổ chức do không có vé hợp lệ.

Lực lượng bảo vệ hùng hậu được huy động trong đêm concert thứ hai của Big Bang. Ảnh: báo Tiền Phong

Thông tin trên báo Tiền Phong, ban tổ chức cho hay, đêm diễn thứ hai dự kiến đón khoảng 40.000 khán giả. Quy mô này đòi hỏi đơn vị tổ chức và các lực lượng chức năng phối hợp chặt chẽ, triển khai đồng bộ các phương án kiểm soát, chủ động xử lý tình huống phát sinh, bảo đảm an ninh, an toàn xuyên suốt đêm nhạc.

Với quy mô dự kiến gần 90.000 lượt khán giả từ nhiều địa phương và quốc gia, vùng lãnh thổ, hai đêm diễn của Big Bang tại Mỹ Đình được định vị là sự kiện văn hóa, giải trí trọng điểm của Hà Nội.

Sự kiện góp phần khẳng định sức hấp dẫn của Thủ đô trên bản đồ lưu diễn toàn cầu, đồng thời khơi mở cơ hội thu hút các chương trình nghệ thuật lớn, thúc đẩy du lịch, dịch vụ và công nghiệp văn hóa.

(Tổng hợp)

Tổng hợp