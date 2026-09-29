Lý do 10 người Indonesia không thua trước Malaysia

Indonesia phải thi đấu thiếu người ngay từ phút 37 vì tấm thẻ đỏ của Thom Haye. Ảnh: Minh Chiến.

"Lợi thế hơn người tất nhiên giúp chúng tôi một chút, nhưng đồng thời chúng tôi cũng biết Indonesia có thể sẽ phòng ngự nhiều hơn. Họ đã làm rất tốt trong việc bảo vệ vùng cấm", hậu vệ Dion Cools nói sau trận Malaysia hòa Indonesia 0-0 ở lượt hai bảng A FIFA ASEAN Cup 2026 tối 28/9.

Indonesia phải chơi với 10 người từ phút 37 trên sân Gelora Bung Karno, Jakarta. Sau khi tham khảo VAR, trọng tài Ko Hyung-jin rút thẻ đỏ trực tiếp với Thom Haye vì pha phạm lỗi với Arif Aiman. Từ thời điểm đó, đội chủ nhà kéo thấp đội hình, tập trung quân số quanh vùng cấm và ưu tiên bảo vệ khung thành. Malaysia có hơn 50 phút chơi hơn người nhưng không thể ghi bàn.

"Tôi nghĩ chúng tôi đã có một kế hoạch thi đấu tốt. Tất nhiên, chúng tôi rất quyết tâm khi bước vào trận đấu, nhưng chúng tôi cũng biết Indonesia có thể sẽ phòng ngự nhiều hơn", Dion Cools nói.

Theo đội trưởng Malaysia, chính việc Indonesia tập trung số đông phía trước khung thành khiến đội khách gặp khó trong việc tìm khoảng trống. "Họ đã làm rất tốt trong việc bảo vệ vùng cấm. Chúng tôi đã cố gắng tìm kiếm cơ hội, nhưng có lẽ nếu thêm một chút may mắn ở thời điểm cuối trận thì chúng tôi đã có thể giành chiến thắng", Dion Cools chia sẻ.

Malaysia gây sức ép nhiều hơn trong hiệp hai nhưng không thể tận dụng lợi thế quân số để định đoạt trận đấu. Dion Cools tiếc nuối khi đội nhà rời Jakarta chỉ với 1 điểm: "Nếu may mắn hơn ở cuối trận, chúng tôi đã có thể ra về với 3 điểm trọn vẹn. Nhưng đó là một phần của bóng đá và chúng tôi sẽ hướng về trận tiếp theo".

Malaysia chơi hơn người trong hơn 50 phút nhưng vẫn bất lực trước hàng phòng ngự chặt chẽ của Indonesia. Ảnh: Minh Chiến.

Tuy nhiên, dù không thắng, Dion Cools vẫn hài lòng với tinh thần thi đấu của Malaysia trong bầu không khí sôi động tại Gelora Bung Karno (Indonesia). "Luôn có cảm giác hồi hộp khi bạn bắt đầu một trận đấu như thế này, nhưng nhìn chung, tôi nghĩ cả hai đội đều thi đấu rất quyết liệt. Bầu không khí thật tuyệt vời, hôm nay tôi rất tự hào khi là một người Malaysia", anh nói.

Dion Cools cũng dành lời khen cho các đồng đội: "Các đồng đội đã làm rất tốt. Thật không may là chúng tôi không thể giải quyết trận đấu bằng một chiến thắng, nhưng chúng tôi vẫn còn một trận nữa. Nếu hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, chúng tôi sẽ bước vào chung kết".

Ở phía Indonesia, tinh thần lạc quan cũng được hậu vệ Justin Hubner thể hiện sau khi đội nhà đứng vững trong thế thiếu người.

Khi được hỏi liệu Indonesia còn tin vào khả năng vô địch hay không, trung vệ này đáp: "Tất nhiên. Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Chúng tôi sẽ tập trung vào trận tiếp theo và sẽ đánh bại Bangladesh".

Sau hai lượt, Malaysia và Indonesia cùng có 4 điểm, còn Singapore có 3 điểm. Ở lượt cuối ngày 1/10, Indonesia gặp Bangladesh tại Jakarta, trong khi Malaysia đối đầu Singapore ở Bandung. Kết quả hai trận sẽ quyết định đội đứng đầu bảng A và giành quyền vào chung kết.

Minh Chiến - Minh Toản