Hồng sô cô la đang được nhiều tiểu thương rao bán tại TPHCM với giá 140.000-150.000 đồng/kg. Loại quả có phần thịt màu nâu đen, mềm dẻo và được quảng cáo có hương vị giống sô cô la thu hút sự chú ý của người tiêu dùng.