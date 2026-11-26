'Lý Cò Style – Rock Hạt gạo': Phương Mỹ Chi khuấy động sân khấu 'Muôn sắc Việt Nam'
Liên khúc “Lý Cò Style – Rock Hạt gạo” trong chương trình nghệ thuật đặc biệt “Muôn sắc Việt Nam” mang đến sự kết hợp độc đáo giữa âm hưởng dân gian truyền thống và tiết tấu rock hiện đại, sôi động. Tiết mục góp phần làm mới những chất liệu âm nhạc quen thuộc, tôn vinh vẻ đẹp văn hóa Việt Nam, đồng thời thể hiện sức sống và khả năng sáng tạo không ngừng của âm nhạc dân tộc trong đời sống đương đại.
Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/ly-co-style-rock-hat-gao-phuong-my-chi-khuay-dong-san-khau-muon-sac-viet-nam-1767667.html