Lý Á Bằng bị phản đối khi bán hàng online

Lý Á Bằng từng khiến nhiều người bất ngờ khi chuyển hướng sang livestream bán hàng sau nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực diễn xuất. Mới đây, nam diễn viên chia sẻ về khoảng thời gian đầu thử sức với công việc này và tiết lộ phản ứng gay gắt từ một người bạn thân.

Theo chia sẻ của Lý Á Bằng trong một cuộc phỏng vấn, khi mới bắt đầu livestream bán hàng, lựa chọn của anh không nhận được sự đồng tình từ một số người xung quanh. Đáng chú ý, một người bạn thân thậm chí đã phản ứng mạnh khi nghe anh nói về công việc mới.

Lý Á Bằng cho biết anh từng bị bạn bè phản ứng khi tiết lộ chuyển hướng bán hàng online. (Ảnh từ Sohu)

Theo Sohu, Lý Á Bằng kể lại, lúc trò chuyện, người bạn này không giấu được sự khó hiểu và tức giận, thậm chí đập bàn rồi hỏi Lý Á Bằng: "Sao cậu có thể đi làm chuyện này?". Phản ứng quyết liệt của bạn khiến cuộc trò chuyện trở nên căng thẳng.

Trước thái độ của đối phương, Lý Á Bằng không tranh luận hay cố gắng giải thích ngay lập tức. Nam diễn viên cho biết anh lựa chọn trấn an bạn trước, sau đó chủ động dừng cuộc trò chuyện bằng câu nói: "Không thể nói chuyện được".

Sau này khi nhắc lại câu chuyện, Lý Á Bằng giữ thái độ khá bình thản. Anh cho rằng mỗi người đều có nhiều lựa chọn trong cuộc sống và không nhất thiết phải giải thích mọi quyết định của mình với người khác. Theo nam diễn viên, việc cố gắng giải thích đôi khi không mang lại hiệu quả, bởi mỗi người có cách nhìn và hệ giá trị riêng.

Câu chuyện cũng phần nào cho thấy những định kiến xoay quanh hình ảnh của nghệ sĩ. Lý Á Bằng từng được biết đến với nhiều vai diễn trên màn ảnh và có thời gian dài hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật. Vì vậy, việc anh chuyển sang livestream bán hàng từng khiến một số người xung quanh cảm thấy khó chấp nhận.

Trong mắt một bộ phận khán giả, hình ảnh diễn viên thường gắn liền với phim ảnh, sân khấu và các hoạt động nghệ thuật. Khi một nghệ sĩ chuyển sang lĩnh vực kinh doanh hoặc livestream bán hàng, sự thay đổi này dễ tạo ra những ý kiến trái chiều. Với Lý Á Bằng, phản ứng của người bạn thân dường như cũng xuất phát từ hình dung quen thuộc về nghề nghiệp và vị trí của anh trong làng giải trí.

Tuy nhiên, nam diễn viên không cho rằng bản thân cần phải sống theo những kỳ vọng đó. Anh lựa chọn công việc phù hợp với hoàn cảnh và nhu cầu của mình ở từng giai đoạn, đồng thời chấp nhận việc có người không đồng tình.

Lý Á Bằng cũng cho rằng bạn bè có quyền đưa ra quan điểm riêng, còn bản thân anh có quyền quyết định con đường mình muốn đi. Hai bên không nhất thiết phải thay đổi suy nghĩ của nhau chỉ bằng một cuộc tranh luận.

Lý Á Bằng từng là nam diễn viên đình đám của màn ảnh Hoa ngữ. (Ảnh: QQ)

Sau những năm hoạt động trong showbiz, Lý Á Bằng hiện có nhiều thay đổi trong cuộc sống và công việc. Câu chuyện về phản ứng của bạn thân khi anh bắt đầu livestream bán hàng online cho thấy sự chuyển hướng này từng không dễ dàng. Dù vậy, nam diễn viên vẫn giữ quan điểm rằng cuộc sống có nhiều lựa chọn và mỗi người nên chịu trách nhiệm với quyết định của chính mình.

Lý Á Bằng là nam diễn viên nổi tiếng của Trung Quốc, từng ghi dấu ấn qua nhiều tác phẩm truyền hình đình đám. Anh được khán giả biết đến rộng rãi nhờ vai Quách Tĩnh trong Anh Hùng Xạ Điêu và Lệnh Hồ Xung trong Tiếu Ngạo Giang Hồ. Sở hữu vẻ ngoài điển trai cùng lối diễn xuất tự nhiên, Lý Á Bằng từng là gương mặt được chú ý trên màn ảnh Hoa ngữ.