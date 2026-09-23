Luyện tập chuẩn bị diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tỉnh Lào Cai

Theo kế hoạch của UBND tỉnh Lào Cai, Công an tỉnh là đơn vị chủ trì xây dựng phương án và trực tiếp chỉ huy, điều hành công tác phối hợp hiệp đồng tác chiến. Quy mô đợt diễn tập huy động khoảng 420 người cùng 34 phương tiện cơ giới chuyên dụng các loại.

Tham gia hợp luyện có sự phối hợp chặt chẽ giữa nhiều lực lượng: Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy & cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (nòng cốt là cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 254) và lực lượng phòng cháy, chữa cháy cơ sở của Chi nhánh Luyện đồng Lào Cai.

Quy mô diễn tập gồm 420 người gồm công an, quân sự và các lực lượng tại chỗ.

Ngay từ sáng sớm, trên thao trường giả định, đã sôi động tiếng còi chỉ huy, tiếng động cơ xe chữa cháy. Các bộ phận tập trung cao độ vào từng động tác kỹ thuật: triển khai đội hình lăng vòi phun nước, tiếp cận hiện trường tìm kiếm cứu người bị nạn, sơ cấp cứu và di chuyển tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm. Sự phối hợp nhịp nhàng giữa các khối lực lượng được rèn giũa kỹ lưỡng, đảm bảo tính chuẩn xác và an toàn tuyệt đối.

Các lực lượng phối nhịp nhàng, thực hiện nhuần nhuyễn các giai đoạn chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Dù thời tiết không mấy thuận lợi, nhưng các lực lượng tham gia đều nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực luyện tập thuần thục kỹ năng chỉ huy, sẵn sàng ứng phó hiệu quả nhất khi có tình huống cháy, nổ lớn xảy ra trên địa bàn.

Theo kế hoạch, ngày 28/9 sẽ diễn ra tổng duyệt phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ tỉnh Lào Cai năm 2026.

Chi nhánh Luyện đồng Lào Cai đã huy động hơn 100 đội viên từ 6 đội phòng cháy chữa cháy cơ sở cùng cơ sở vật chất, nhà xưởng nhằm phục vụ tốt nhất cho các nội dung thực binh.

Sự miệt mài, đồng lòng trên bãi tập sẽ tạo tiền đề vững chắc để buổi tổng duyệt ngày 28/9 và cuộc diễn tập chính thức diễn ra thành công, an toàn tuyệt đối.