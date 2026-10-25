Luyện quân trên các bến vượt sông

Hằng ngày, tại bến vượt sông, khẩu lệnh chỉ huy, tiếng động cơ... rền vang. Không khí luyện tập vượt sông bằng cầu phao PMP 60 tấn và phà GSP do Lữ đoàn Công binh 414 phối hợp thực hiện luôn khẩn trương, nghiêm túc.

Khẩu lệnh của Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 414 vang lên dõng dạc: “Tiểu đoàn 4 chú ý! Hiện nay, cầu cứng trục chính đã bị phá hoại. Lệnh tiểu đoàn triển khai bảo đảm vượt sông bằng cầu phao PMP 60 tấn và phà GSP!”.

Lữ đoàn Công binh 414 bảo đảm vượt sông bằng phà tự hành GSP. Ảnh: TRẦN SÂM

Các phân đội nhanh chóng triển khai nhiệm vụ. Xe đặc chủng chở đốt cầu phao từ từ lùi xuống bến, hạ thủy và lắp ghép thành cầu phao PMP 60 tấn để các phương tiện qua sông. Qua luyện tập, hợp luyện và điều chỉnh, rút kinh nghiệm, các lực lượng từng bước hoàn thiện phương án, phối hợp triển khai nhiệm vụ bảo đảm vượt sông đúng thời gian hiệp đồng.

Trực tiếp điều khiển xe kéo pháo phòng không 37mm qua cầu phao, Thiếu tá QNCN Nguyễn Trọng Thu, lái xe Đại đội 8, Tiểu đoàn 3, Lữ đoàn 283 chia sẻ: “Chúng tôi tập trung luyện tập đường cơ động, giữ đúng hướng lái, tốc độ và cự ly khi qua cầu. Mặt cầu phao rung lắc nên người lái phải bình tĩnh, quan sát kỹ, chấp hành đúng hiệu lệnh. Qua từng lần tập, chúng tôi rút kinh nghiệm, phối hợp với Bộ đội Công binh và các lực lượng để đưa xe, pháo qua sông đúng kế hoạch, bảo đảm an toàn”.

Lữ đoàn Công binh 414 bảo đảm vượt sông bằng cầu phao PMP 60 tấn. Ảnh: TRẦN SÂM

Trong quá trình luyện tập, các đơn vị kết hợp rèn kỹ thuật, hiệp đồng và xử trí những tình huống giả định như UAV trinh sát tiếp cận, pháo binh hoặc UAV cảm tử tập kích bến vượt. Nhiều mô hình, quả nổ, âm thanh tạo giả và màn khói ngụy trang được sử dụng, giúp bộ đội làm quen với điều kiện chiến đấu sát thực tế.

Không chỉ ở bến vượt cầu nổi, ở bến vượt tự hành, phà GSP được sử dụng để đưa xe tăng T-54 sang bờ đối diện; xe tăng lội nước PT-76 thực hành vượt sông tự hành. Các phương tiện được vận hành theo đúng phương án, bảo đảm thời gian quy định.

Thiếu tá Hồ Hữu Ngọc, quyền Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 4, Lữ đoàn 414, cho biết, đơn vị được giao bảo đảm vượt sông bằng phà GSP và cầu phao PMP cho các đơn vị binh khí kỹ thuật của Quân khu. Nhiệm vụ này đòi hỏi bảo đảm đúng thời gian hiệp đồng, trong khi điều kiện thời tiết, thủy văn, tốc độ dòng chảy có thể thay đổi, tải trọng xe, pháo lớn. Vì vậy, đơn vị chú trọng huấn luyện sát thực tế, rèn luyện bộ đội nâng cao thể lực và trình độ làm chủ trang bị, tăng cường kiểm tra, bảo dưỡng phương tiện và kịp thời khắc phục những hạn chế qua từng lần luyện tập.

Tại bến vượt sông khác, Trung đoàn 1 (Sư đoàn 324) phối hợp với Trung đội Dân quân địa phương thực hành vượt sông cho Bộ binh. Kỹ thuật báo gói và liên kết bè mảng của chiến sĩ khá thuần thục, đội hình giữ đúng cự ly, khoảng cách khi vượt sông. Đơn vị cũng phối hợp tốt với lực lượng dân quân địa phương xử lý tốt tình huống UAV địch tiếp cận bến vượt.

Với những chiến sĩ bơi chưa tốt, việc thực hành vượt sông là thử thách không nhỏ. Từ động tác bơi cá nhân đến phối hợp với đồng đội, mỗi người đều phải kiên trì luyện tập. Trung sĩ Hồ Tiến Dũng (Đại đội 9, Tiểu đoàn 3) bộc bạch: “Trước đây, tôi bơi chưa tốt nên cũng lo khi thực hành vượt sông. Được cán bộ hướng dẫn, đồng đội động viên, tôi tập luyện thêm. Bây giờ tôi tự tin phối hợp với đồng đội khi thực hiện nhiệm vụ vượt sông”.

Để hoàn thành tốt nội dung huấn luyện, Trung đoàn 1 chú trọng cả rèn luyện cá nhân và tổ chức, hiệp đồng giữa các bộ phận. Theo Trung tá Nguyễn Tất Tràng, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 1: “Muốn tổ chức vượt sông đạt kết quả tốt, đơn vị phải trinh sát thực địa, xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ rõ ràng và hiệp đồng chặt chẽ giữa các lực lượng. Qua luyện tập, chúng tôi tập trung kiểm tra kỹ, chiến thuật của bộ đội; khả năng chỉ huy, điều hành, xử trí tình huống, kịp thời rút kinh nghiệm và khắc phục những hạn chế để tham gia diễn tập đạt kết quả tốt nhất”.

Để chuẩn bị cho diễn tập tác chiến phòng thủ Quân khu, cấp ủy, chỉ huy các đơn vị đã ra nghị quyết lãnh đạo, xây dựng kế hoạch, chuẩn bị thao trường, bãi tập và văn kiện diễn tập. Cùng với đó, các đơn vị chú trọng củng cố kiến thức, phát động thi đua, xây dựng quyết tâm cho bộ đội; nội dung luyện tập bám sát nhiệm vụ và đặc điểm từng bến vượt. Qua luyện tập, các đơn vị tiếp tục rút kinh nghiệm, khắc phục hạn chế, hoàn thiện phương án và nâng cao khả năng hiệp đồng giữa các lực lượng. Đây là bước chuẩn bị quan trọng để toàn đơn vị sẵn sàng bước vào diễn tập tác chiến phòng thủ Quân khu.