Luyện kỹ trước khi tham gia bắn đạn thật các lực lượng phòng không

Xác định bắn đạn thật là nhiệm vụ quan trọng, trực tiếp đánh giá trình độ tổ chức chỉ huy, khả năng làm chủ vũ khí, khí tài và trình độ huấn luyện, hiệp đồng chiến đấu, chỉ huy Đại đội 172 đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ các biện pháp chuẩn bị. Trong đó, đơn vị chú trọng giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, xây dựng ý chí quyết tâm và bản lĩnh cho bộ đội, giúp mỗi quân nhân xác định rõ vinh dự, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ.

Cán bộ đại đội, trung đội thường xuyên bám nắm thao trường, trực tiếp hướng dẫn, kiểm tra và đánh giá kết quả luyện tập. Với những chiến sĩ còn hạn chế về kỹ năng, đơn vị phân công cán bộ, chiến sĩ có kinh nghiệm kèm cặp, giúp đỡ theo phương châm “yếu khâu nào, bồi dưỡng khâu đó”. Các tổ, nhóm học tập, đôi bạn cùng tiến được duy trì hiệu quả; việc trao đổi kinh nghiệm, rút kinh nghiệm sau từng buổi tập góp phần tạo khí thế thi đua sôi nổi, nâng cao chất lượng huấn luyện.

Kíp chiến đấu Đại đội 172, Trung đoàn 240, Sư đoàn 363 huấn luyện tham gia bắn đạn thật các lực lượng phòng không năm 2026.

Đại úy Nguyễn Văn Ngữ, Đại đội trưởng Đại đội 172, cho biết: “Để hoàn thành tốt nhiệm vụ bắn đạn thật, chúng tôi xác định phải chuẩn bị chu đáo từ giáo dục, quán triệt nhiệm vụ đến tổ chức huấn luyện, luyện tập. Đơn vị tập trung nâng cao trình độ chuyên môn, nhất là khả năng nắm chắc chức trách, thuần thục động tác cá nhân và hiệp đồng trong khẩu đội; thường xuyên kiểm tra, đánh giá thực chất, kiên quyết khắc phục khâu yếu, mặt yếu”.

Bên cạnh nâng cao trình độ chuyên môn, Đại đội 172 đặc biệt coi trọng xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật và bảo đảm an toàn. Các quy định, quy trình, quy tắc an toàn được quán triệt, thực hiện nghiêm túc; công tác kiểm tra, bảo quản vũ khí, trang bị kỹ thuật được duy trì đúng quy định. Từng nội dung luyện tập đều được chuẩn bị chu đáo, tổ chức chặt chẽ, bảo đảm thống nhất trong chỉ huy, điều hành và thực hành nhiệm vụ.

Hạ sĩ Bùi Văn Thái, pháo thủ Đại đội 172, chia sẻ: “Được tham gia huấn luyện, chuẩn bị cho nhiệm vụ bắn đạn thật năm 2026 là niềm vinh dự, tự hào của chúng tôi. Qua từng buổi tập, được cán bộ hướng dẫn, uốn nắn, tôi ngày càng nắm chắc chức trách, thuần thục động tác và phối hợp tốt hơn với đồng đội. Tôi sẽ tiếp tục nỗ lực rèn luyện, chấp hành nghiêm kỷ luật, giữ vững tâm lý, quyết tâm cùng đơn vị bắn giỏi, diệt mục tiêu”.

Nhiều năm qua, Đại đội 172 luôn có thành tích tốt trong tham gia bắn đạn thật các lực lượng phòng không. Kết quả đó khẳng định chất lượng huấn luyện, khả năng làm chủ vũ khí, khí tài, ý chí quyết tâm và sự nỗ lực bền bỉ của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ. Với truyền thống và sự chuẩn bị nghiêm túc, toàn diện, cán bộ, chiến sĩ Đại đội 172 quyết tâm tiếp tục lập thành tích cao, bắn giỏi, diệt mục tiêu, bảo đảm an toàn tuyệt đối.