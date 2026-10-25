Luyện giỏi, rèn nghiêm, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện

Với đặc thù đơn vị pháo binh đòi hỏi kỹ năng thao tác, hiệp đồng phải thuần thục, nhanh chóng, các phân đội trong toàn Lữ đoàn luôn chủ động tổ chức luyện tập theo chức trách; triển khai hội thao giữa các khẩu đội để đánh giá thực chất kết quả huấn luyện.

Thực hành huấn luyện pháo phản lực ở Lữ đoàn 434.

Thượng tá Đinh Văn Liêm, Phó lữ đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Lữ đoàn 434, cho biết: Bám sát yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập, Lữ đoàn chỉ đạo đẩy mạnh huấn luyện theo phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”; vận dụng tốt “3 quan điểm, 8 nguyên tắc, 6 mối kết hợp” trong huấn luyện; đồng thời chú trọng huấn luyện thực hành sát với tình huống chiến đấu. Đơn vị tập trung rèn luyện động tác cá nhân và sự phối hợp giữa các số trong khẩu đội, giữa các khẩu đội với nhau và giữa trận địa với đài quan sát chỉ huy để cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Thủ trưởng Quân đoàn 34 kiểm tra vật chất huấn luyện của Lữ đoàn 434.

Thực hiện yêu cầu rèn cán để luyện binh, Lữ đoàn tích cực tập huấn, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ thông qua hội thi, hội thao, thực hành chỉ huy bắn và xử trí tình huống theo nhiệm vụ. Nhờ đó, 100% cán bộ trong Lữ đoàn huấn luyện được theo phân cấp, trong đó có từ 80% trở lên cán bộ tiểu đoàn, 75% trở lên cán bộ đại đội, trung đội và tương đương huấn luyện khá, giỏi.

Cùng với nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, Lữ đoàn triển khai sâu rộng phong trào thi đua phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật ứng dụng vào công tác chuyên môn và quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật. Từ đòi hỏi thực tiễn, năm 2026, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 434 đã hoàn thành 29 sáng kiến được công nhận cấp Lữ đoàn, 2 sáng kiến được công nhận cấp Quân đoàn 34. Nhiều sáng kiến góp phần thiết thực nâng cao chất lượng huấn luyện, xây dựng nền nếp chính quy và bảo đảm đời sống bộ đội.

Lữ đoàn 434 phát động thi đua.

Khẩu đội pháo của Lữ đoàn 434 huấn luyện đêm.

Theo Đại tá Nguyễn Viết Hùng, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 434, đơn vị coi trọng tính chính quy trong tất cả các khâu, từ chỉ đạo, quản lý, điều hành, luyện tập, diễn tập, bảo đảm huấn luyện... đến duy trì nghiêm các chế độ, thời gian, kỷ luật thao trường. Cho nên, các sáng kiến, mô hình đều hướng vào mục tiêu huấn luyện giỏi, cơ động nhanh, quản lý tốt, kỷ luật nghiêm, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”. Đây là tiền đề góp phần để Lữ đoàn đạt nhiều thành tích trong các hội thi, hội thao do cấp trên tổ chức; đồng thời củng cố ý chí quyết tâm của cán bộ, chiến sĩ phấn đấu hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ, đặc biệt là nhiệm vụ diễn tập có bắn đạn thật sắp tới.

Chỉ huy Lữ đoàn 434 trao thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu.

Kết quả huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của Lữ đoàn có vai trò không nhỏ của công tác hậu cần - kỹ thuật và hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị tạo sự đoàn kết, thống nhất, hình thành sức mạnh tập thể. Từ trong phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo góp phần thúc đẩy Phong trào Thi đua Quyết thắng của đơn vị ngày càng hiệu quả. Nổi bật là các mô hình: “Phụ nữ với chiến sĩ trên thao trường”; “Tấm hình báo công”;“Mỗi tuần học một điều luật”; “Mỗi ngày một câu hỏi pháp luật”; “Luyện giỏi, rèn nghiêm”…

Công tác tăng gia góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.

Đại tá Nguyễn Ngọc Thanh, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Lữ đoàn 434 nhấn mạnh: Năm 2026, Phong trào Thi đua Quyết thắng của Lữ đoàn thực hiện chủ đề “Đoàn kết, kỷ cương, đột phá, sáng tạo, quyết thắng”, gắn với các đợt thi đua cao điểm. Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, coi trọng chất lượng thi đua và tính hiệu quả, thực sự, thực tế tạo động lực thúc đẩy mọi tập thể, cá nhân nỗ lực phấn đấu, đoàn kết thi đua hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ.