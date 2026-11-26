Nguồn: luxembourgexpats.lu

Theo quy định mới, nhóm thuế duy nhất (nhóm U) sẽ gộp và thay thế toàn bộ ba nhóm thuế hiện hành, gồm nhóm 1 dành cho người độc thân, nhóm 1a dành cho cha/mẹ đơn thân hoặc người cao tuổi, và nhóm 2 dành cho vợ chồng. Việc thay đổi này nhằm thích ứng với sự đa dạng của các mô hình gia đình hiện đại, đồng thời giúp người dân dễ dự đoán nghĩa vụ thuế và ổn định tài chính hơn. Chính phủ Luxembourg cho biết phần lớn người nộp thuế sẽ được hưởng lợi nhờ giảm mức đóng, trong khi các trường hợp còn lại được bảo vệ qua lộ trình chuyển tiếp.

Cụ thể, từ kỳ tính thuế năm 2028, những người nộp thuế mới cùng các cá nhân đang thuộc nhóm 1 và 1a sẽ tự động chuyển sang nhóm thuế duy nhất và tính thuế dựa trên thu nhập riêng của từng người. Riêng các cặp vợ chồng và cặp đôi đã đăng ký sống chung đang khai thuế chung trước ngày 01/01/2028 sẽ được hưởng thời kỳ chuyển tiếp kéo dài 25 năm, tức đến hết năm 2052. Trong suốt giai đoạn này, họ có quyền chọn tiếp tục áp dụng biểu thuế tương đương nhóm 2 cũ để tránh xáo trộn về tài chính.

Bên cạnh việc thống nhất biểu thuế, luật còn bổ sung nhiều chính sách hỗ trợ thiết thực cho các gia đình. Theo đó, mức tín dụng thuế tối đa dành cho cha mẹ đơn thân được nâng từ 3.504 euro lên 4.008 euro/năm, đồng thời bổ sung khoản giảm trừ mới trị giá 5.400 euro/năm cho mỗi trẻ dưới 3 tuổi. Ngoài ra, cơ chế khấu trừ thuế cũng được điều chỉnh và biểu thuế sẽ tự động cập nhật theo biến động của chỉ số trượt giá tiền lương nhằm bảo vệ thu nhập thực tế của người dân.

Việc thông qua luật này đánh dấu bước cải cách lớn nhất trong hệ thống thuế thu nhập cá nhân của Luxembourg nhiều thập kỷ qua, hướng tới sự công bằng, minh bạch giữa các nhóm người nộp thuế mà vẫn bảo lưu quyền lợi cho các hộ gia đình thông qua lộ trình chuyển tiếp dài hạn.