Luxeed Llounge - MPV hạng sang của Chery và Huawei có gì 'đấu' Toyota Alphard

Llounge là dòng MPV đầu bảng thuộc thương hiệu Luxeed - dự án hợp tác chiến lược giữa Chery và tập đoàn công nghệ Huawei. Mẫu xe này được phân phối tại thị trường nội địa Trung Quốc dưới tên gọi V9 EREV với hai cấu hình 6 chỗ và 7 chỗ ngồi.

Sự ra đời của mẫu xe MPV hạng sang Luxeed Llounge này cho thấy bước đi chiến lược của các nhà sản xuất Trung Quốc nhằm gia nhập phân khúc xe gia đình cao cấp, nơi thương hiệu Nhật Bản Toyota Alphard đang nắm vị thế quen thuộc tại thị trường châu Á.

MPV hạng sang Luxeed Llounge 2026 sở hữu thiết kế bề thế và hiện đại. Phần đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt kích thước lớn cùng các nan dọc mạ chrome sáng bóng. Xe có chiều dài 5.359 mm, chiều rộng 2.009 mm và chiều cao 1.879 mm. Độ rộng rãi bên trong không gian nội thất được đảm bảo nhờ chiều dài cơ sở đạt mức 3.250 mm.

Sự hợp tác với tập đoàn công nghệ thể hiện rõ nét qua các tiện nghi được tích hợp trên xe. Hàng ghế thứ hai của xe được thiết kế theo dạng thương gia không trọng lực, tích hợp bệ đỡ chân điều chỉnh điện, tính năng massage, khả năng ngả tối đa 123 độ và đặc biệt có thể xoay 180 độ linh hoạt.

Bên cạnh đó, mẫu xe MPV hạng sang này được trang bị loại kính chắn sáng có khả năng tự động làm tối màu chỉ trong một giây, kết hợp chế độ cách âm bảo mật với 12 tấm kính chuyên dụng và hệ thống âm thanh 33 loa.

Luxeed Llounge cũng sở hữu đầy đủ các công nghệ thông minh bao gồm hệ thống hỗ trợ lái tiên tiến, trợ lý giọng nói AI và khả năng tương tác kết nối trên nhiều màn hình. Xe còn được trang bị tủ lạnh cỡ lớn, máy tạo oxy, cốp trước đóng/mở điện êm ái...

Về khả năng vận hành, mẫu MPV Luxeed Llounge này được trang bị hệ truyền động điện mở rộng phạm vi (REEV) kết hợp với bộ pin dung lượng 53,4 kWh. Trong hệ thống này, mô-tơ điện đảm nhận nhiệm vụ dẫn động chính, trong khi động cơ đốt trong đóng vai trò máy phát điện để gia tăng khoảng cách di chuyển.

Theo công bố, phạm vi hoạt động kết hợp của xe đạt tới 1.320 km theo tiêu chuẩn CLTC. Nhằm tối ưu trải nghiệm lái và sự êm ái, xe được tích hợp hệ thống treo khí nén hai buồng, giảm chấn điều khiển điện tử CDC cùng tính năng đánh lái bánh sau với góc xoay tối đa 7 độ giúp linh hoạt hơn khi di chuyển trong không gian hẹp.

Hiện tại, thương hiệu Luxeed đang phân phối hai mẫu xe gồm sedan S7 và SUV R7 trên thị trường quốc tế, đều có tùy chọn hệ truyền động BEV và EREV. Bước sang năm 2026, hãng đặt kỳ vọng lớn vào mẫu MPV cao cấp Luxeed V9 và Llounge sản phẩm được xem là “flagship công nghệ” mới.

Video: Giới thiệu Luxeed Llounge - MPV hạng sang của Chery và Huawei.