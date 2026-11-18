Chiều 18/11, tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý đối với dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển du lịch Việt Nam.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Huy Dũng trình bày báo cáo. Ảnh: Media Quốc hội.

Tại phiên họp, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Huy Dũng đã trình bày Báo cáo tiếp thu, giải trình và chỉnh lý dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển du lịch Việt Nam. Theo đó, dự thảo đã bổ sung hỗ trợ trực tiếp cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, hộ kinh doanh, cộng đồng dân cư; không đặt ngưỡng vốn hay lao động.

Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng cũng báo cáo về một số vấn đề liên quan tới phân loại dự án; chính sách miễn, giảm tiền thuê đất và chính sách thị thực.

Trình bày Báo cáo ý kiến về việc tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển du lịch Việt Nam, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh cho biết, Thường trực Ủy ban cơ bản tán thành với các nội dung giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết. Về cơ bản dự thảo Nghị quyết đã đủ điều kiện trình Quốc hội xem xét thông qua tại Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI.

Thường trực Ủy ban đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu kỹ lưỡng để tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội trong xây dựng văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành và tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.

Sau khi nghe báo cáo, các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội và đại diện các bộ, ngành đã thảo luận về các nội dung giải trình, tiếp thu, chỉnh lý.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh phát biểu kết luận. Ảnh: Media Quốc hội.

Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đề nghị Chính phủ rà soát, đánh giá đầy đủ hiệu quả ưu đãi, tác động ngân sách và báo cáo cấp thẩm quyền về việc bổ sung nhóm dự án du lịch động lực mang tính chiến lược cùng các chính sách ưu đãi đi kèm.

Lưu ý về vấn đề chuyển nhượng dự án trong thời gian hưởng ưu đãi, đề nghị quy định chặt chẽ các điều kiện, yêu cầu chuyển nhượng ngay trong dự thảo Nghị quyết nhằm tạo thuận lợi cho quá trình thực hiện.

Liên quan đến tên gọi của Nghị quyết, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đề nghị cơ quan soạn thảo cân nhắc kỹ việc giữ nguyên tên gọi hiện nay hay bổ sung cụm từ "thí điểm".

Về chính sách miễn, giảm tiền thuê đất, Phó Chủ tịch Quốc hội đồng tình việc thiết kế cơ chế đặc thù khác với Luật Đất đai, nhưng yêu cầu phải quy định hết sức rõ ràng, cụ thể, đảm bảo tính khả thi khi triển khai thực hiện.

Đối với việc mở rộng các hình thức du lịch mới như du lịch nông nghiệp, du lịch sinh thái, đề nghị cơ quan soạn thảo rà soát, nghiên cứu, bổ sung thêm, nhằm phát huy tốt nhất lợi thế về phát triển du lịch gắn với văn hóa trên phạm vi toàn quốc.

Quang cảnh phiên họp ngày 18/11. Ảnh: Media Quốc hội.

Chiều cùng ngày, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đã cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý đối với dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao, Luật Du lịch, Luật Thư viện, Luật Điện ảnh, Luật Di sản văn hóa, Luật Quảng cáo, Luật Báo chí.

Báo cáo tóm tắt việc tiếp thu, giải trình và chỉnh lý dự thảo luật, Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng cho biết cơ quan soạn thảo và cơ quan thẩm tra đã thống nhất toàn bộ nội dung chỉnh lý. Theo đó, dự thảo luật đã chỉnh lý 20 khoản thuộc các lĩnh vực: du lịch, thư viện, điện ảnh, di sản văn hóa và quảng cáo; riêng phần thể dục, thể thao và báo chí được giữ nguyên như bản đã trình.

Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng cũng nêu rõ 2 thay đổi đáng chú ý tại dự thảo luật gồm: làm rõ thẩm quyền kiểm tra cơ sở lưu trú du lịch; chuyển từ cơ chế cấp phép sang thông báo trước khi hoạt động đối với các bảo tàng ngoài công lập.

Với các đề xuất chính sách mới của đại biểu, Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng nhấn mạnh cơ quan soạn thảo sẽ tiếp tục nghiên cứu khi sửa đổi toàn diện từng văn bản luật chuyên ngành.

Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của Chính phủ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thường trực Ủy ban Văn hóa và Xã hội trong việc nghiên cứu, tiếp thu nghiêm túc ý kiến của các đại biểu Quốc hội và Thường vụ Quốc hội để hoàn thiện hồ sơ dự thảo luật.

Để chuẩn bị trình Quốc hội xem xét, thông qua tại cuối Kỳ họp thứ hai tới, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ tiếp tục rà soát, hoàn thiện dự thảo luật, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất với hệ thống pháp luật hiện hành và các dự án luật đang trình Quốc hội.