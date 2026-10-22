Lưu ý trong việc sửa chữa xe điện sau va chạm

Điểm đáng lo không chỉ là giá pin cao, mà còn ở khoảng cách giữa khả năng sửa chữa về mặt kỹ thuật và hiệu quả kinh tế của việc sửa chữa. Một bộ phận của cụm pin bị hư hại có thể kéo theo yêu cầu thay cả cụm nếu nhà sản xuất không cho phép sửa riêng hoặc cơ sở dịch vụ không có quy trình phù hợp. Khi hóa đơn sửa chữa vượt ngưỡng kinh tế, doanh nghiệp bảo hiểm có thể quyết định không sửa chiếc xe.

Đây là thách thức ngày càng đáng quan tâm khi số lượng ô tô điện lưu thông tăng lên. Người mua thường chú ý đến giá bán, tầm hoạt động, tốc độ sạc và thời hạn bảo hành, nhưng chi phí khắc phục tai nạn cũng có thể quyết định chiếc xe sử dụng được bao lâu trong thực tế.

Pin chưa hỏng hoàn toàn, vì sao xe vẫn có thể bị loại bỏ?

Theo Thatcham Research, tổ chức nghiên cứu về sửa chữa, an toàn và rủi ro bảo hiểm ô tô tại Anh, bộ pin có thể chiếm tới 40% giá trị xe mới. Vì vậy, ngay cả hư hại ở vỏ hoặc giá đỡ pin sau va chạm cũng có thể dẫn đến một quyết định tốn kém nếu không thể sửa riêng bộ phận bị hỏng.

Trong bộ khuyến nghị công bố ngày 3/3, Thatcham Research đưa ra một tình huống minh họa: chiếc ô tô điện đã sử dụng ba năm bị va chạm nhẹ bên hông, làm hỏng giá đỡ pin cao áp. Nếu quy trình sửa chữa yêu cầu thay cả cụm pin mới, chi phí có thể vượt giá trị thị trường của chiếc xe, khiến phương án sửa chữa không còn hợp lý về kinh tế.

Đây là kịch bản minh họa cho rủi ro trong sửa chữa, không phải kết luận rằng mọi vụ va chạm bên hông đều khiến ô tô điện phải thay pin hoặc bị loại bỏ. Quyết định thực tế phụ thuộc vào mức độ hư hại, kết cấu bộ pin, hướng dẫn của nhà sản xuất, khả năng kiểm tra an toàn và chi phí sửa chữa cụ thể.

Pin cao áp không phải một khối có thể tháo ra, sửa chữa tùy ý rồi lắp lại. Cấu tạo bên trong, hệ thống làm kín, các mối liên kết và kết cấu bảo vệ khiến việc sửa chữa đòi hỏi quy trình cùng thiết bị chuyên dụng. Nếu nhà sản xuất không cung cấp phương án xử lý riêng phần hư hại, cơ sở dịch vụ có thể phải thay cả cụm pin, dù vấn đề ban đầu chỉ nằm ở vỏ hoặc giá đỡ.

Trong khảo sát ngành năm 2025 do Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Anh (CEBR) đặt hàng, 44,6% doanh nghiệp bảo hiểm và 41,7% cơ sở sửa chữa được hỏi cho biết các vấn đề liên quan đến pin là trở ngại lớn nhất đối với việc sửa chữa và bảo hiểm ô tô điện. Theo Thatcham Research, dữ liệu từ Gecko Risk cũng cho thấy chi phí sửa chữa xe điện đã giảm 10,7% khi các cơ sở dịch vụ tích lũy thêm kinh nghiệm.

Pin cao áp nằm dưới sàn xe điện, khiến việc đánh giá hư hại sau va chạm đòi hỏi thiết bị và quy trình chuyên dụng. Ảnh minh họa: RideSafely

Điều đó cho thấy chi phí cao không phải vấn đề bất biến. Kinh nghiệm của kỹ thuật viên, thiết bị chẩn đoán và quy trình sửa chữa có thể giúp giảm hóa đơn. Tuy nhiên, nếu thiết kế pin vẫn khiến một hư hại cục bộ buộc phải thay cả cụm, những cải thiện về tay nghề chưa chắc đã giải quyết được phần chi phí lớn nhất.

Tuổi xe càng cao, rủi ro kinh tế càng rõ. Khi mới mua, giá trị xe còn đủ lớn để hấp thụ một khoản sửa chữa đáng kể. Sau vài năm, giá trị thị trường giảm trong khi chi phí thay pin mới vẫn có thể rất cao. Cùng một mức hư hại, chiếc xe cũ vì thế dễ rơi vào tình trạng chi phí sửa chữa vượt giá trị còn lại.

Vấn đề không đơn thuần là pin đắt hay rẻ, mà là chênh lệch giữa giá trị chiếc xe tại thời điểm tai nạn và số tiền cần bỏ ra để đưa xe trở lại trạng thái an toàn.

Chi phí sửa chữa tạo áp lực lên ngành bảo hiểm

Theo báo cáo Plugged-In: EV Collision Insights 2025 Year in Review, công bố ngày 19/2, công ty dữ liệu và công nghệ sửa chữa ô tô Mitchell ghi nhận chi phí bồi thường trung bình cho những xe điện chạy pin có thể sửa chữa tại Mỹ đạt 6.395 USD trong năm 2025. Mức tương ứng đối với xe sử dụng động cơ đốt trong là 5.105 USD. Như vậy, chi phí bồi thường của xe điện vẫn cao hơn khoảng 25%.

Cần lưu ý, đây là số liệu tổng hợp từ các hồ sơ bồi thường cho xe có thể sửa chữa, không phải chi phí riêng của những vụ va chạm nhẹ hay các trường hợp hư hại pin. Theo Mitchell, kiến trúc điện phức tạp, các hệ thống điều khiển bằng phần mềm và mạng lưới cảm biến khiến quá trình chẩn đoán, sửa chữa và hiệu chỉnh sau tai nạn đòi hỏi nhiều công đoạn hơn.

Dữ liệu của Mitchell cho thấy trong năm 2025, mỗi hồ sơ ước tính sửa chữa xe điện chạy pin tại Mỹ cần trung bình 1,70 lần hiệu chỉnh hệ thống, so với 1,54 lần đối với xe động cơ đốt trong. Những công việc liên quan đến hệ thống hỗ trợ lái, camera và cảm biến có thể làm tăng chi phí ngay cả khi hư hại ban đầu không lớn.

Các số liệu tại châu Âu cũng cho thấy áp lực tương tự, dù mức chênh lệch thay đổi theo thị trường và phương pháp thống kê. Theo Swiss Re, tập đoàn tái bảo hiểm của Thụy Sĩ, dữ liệu của Hiệp hội Bảo hiểm Đức cho thấy chi phí bồi thường vật chất đối với xe điện cao hơn 15-20% so với xe động cơ đốt trong tương đương trong giai đoạn 2021-2023. Tại Pháp, mức chênh lệch chi phí sửa chữa được ghi nhận vào khoảng 23% trong năm 2025.

Các con số này không hoàn toàn có thể so sánh trực tiếp do khác biệt về cơ cấu xe, giá phụ tùng, chi phí nhân công và phạm vi thống kê. Tuy nhiên, chúng cho thấy bài toán sửa chữa xe điện không chỉ nằm ở pin. Những hệ thống điện tử phức tạp và yêu cầu hiệu chỉnh sau va chạm cũng góp phần đẩy hóa đơn lên cao.

Đối với doanh nghiệp bảo hiểm, chi phí sửa chữa là một trong những căn cứ đánh giá rủi ro và tính phí. Khi chi phí khắc phục vượt ngưỡng kinh tế áp dụng, xe có thể bị xác định là tổn thất toàn bộ. Giá trị còn lại của xe, chi phí sửa chữa và số tiền có thể thu hồi từ xe hư hỏng đều ảnh hưởng đến quyết định này.

Tuy nhiên, không thể chỉ dựa vào chênh lệch chi phí bồi thường để kết luận ô tô điện luôn dễ bị loại bỏ hơn xe xăng. Kết quả còn phụ thuộc vào tuổi xe, mức độ hư hại, giá trị thị trường và khả năng sửa chữa từng trường hợp. Số liệu Mitchell cũng cho thấy chi phí bồi thường trung bình của xe điện có thể sửa chữa tại Mỹ đã giảm trong năm 2025, dù vẫn cao hơn xe động cơ đốt trong.

Giải pháp dài hạn vì thế không chỉ là giảm giá pin mới. Trong bộ khuyến nghị năm 2026, Thatcham Research đề xuất các nhà sản xuất thiết kế pin dễ tháo lắp và sửa chữa hơn, cho phép xử lý vỏ hoặc giá đỡ pin mà không phải thay toàn bộ cụm. Tổ chức này cũng khuyến nghị mở rộng khả năng chẩn đoán, sửa chữa và sử dụng pin tân trang hoặc tái sản xuất đã được kiểm định.