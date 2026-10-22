Lưu ý tại concert BIGBANG Hà Nội: Cấm camp rào qua đêm, có sợ tia laser làm hỏng cam?

Concert kỷ niệm 20 năm của BIGBANG tại Hà Nội đang đến gần. Theo lịch trình sự kiện được công bố, ngày 22 - 23/10 sẽ mở cổng đổi vòng sớm cho người hâm mộ (từ 10h đến 19h).

Sơ đồ chi tiết khu vực tổ chức concert BIGBANG tại Hà Nội.

Các mốc thời gian cần lưu ý khi đến concert BIGBANG tại Hà Nội.

Các fan không đổi vòng sớm vẫn có thể thực hiện đổi vòng vào ngày diễn ra sự kiện. Để phòng trường hợp càng sát giờ diễn, càng đông khán giả, các V.I.P nên đến sớm hơn, ít nhất 1 tiếng trước giờ đóng cổng đổi vòng để kịp hoàn thành tất cả thủ tục vào sân.

Các fan muốn đến trải nghiệm hoạt động tại các gian hàng, photobooth... có thể đến sớm hơn.

Lịch trình ngày diễn ra sự kiện: Đổi vòng: 10h - 18h30 Giờ đóng cổng check-in vào sân: 19h30 Giờ lên nhạc: 19h30

Từ các đêm diễn trước, concert BIGBANG dài khoảng 2 tiếng 40 hoặc 2 tiếng 50 phút. Những fan ở xa Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình có thể áng chừng giờ kết thúc theo khoảng thời gian trên để đặt xe đón từ sớm, hạn chế tình trạng bị "ép giá" khi rời sân do cầu nhiều hơn cung.

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Dành cho hội "đu rào", ban tổ chức đã thông báo nghiêm cấm xếp hàng qua đêm, trừ khi có chấp thuận trước bằng văn bản.

Concert BIGBANG tại Hà Nội quy định đối tượng tham gia là khán giả phải trên 14 tuổi. Người tham dự dưới 18 tuổi bắt buộc phải có người lớn trên 18 tuổi (sở hữu vé hợp lệ) đi kèm xuyên suốt thời gian diễn ra chương trình.

Bạn cần mang theo CCCD/hộ chiếu vì có thể, ban tổ chức sẽ yêu cầu kiểm tra tại cổng check-in hoặc trong sự kiện.

Các quy định khác như kích cỡ túi xách, đồ cấm... tương đồng với nhiều hòa nhạc khác.

Thời gian gần đây, nhiều khán giả tham gia concert của sao quốc tế như The Weeknd hay concert "quốc nội" bày tỏ lo lắng việc "quay source" có thể khiến cam điện thoại bị hỏng do đèn laser chiếu trong đêm diễn.

Giải đáp về lắng lo trên, không ít dân mạng có kinh nghiệm "đu concert" nhiều năm cho biết, đèn laser không chỉ làm hỏng camera điện thoại hay lens máy ảnh mà còn có hại cho mắt người. Vì vậy thông thường, đội sản xuất sẽ phải tính toán điểm cuối của laser được chiếu vào các trục/cột hoặc khoảng không gian lệch với khu vực ghế ngồi của khán giả; nên hiếm có trường hợp laser làm hỏng cam trong concert nếu đáp ứng được tiêu chí này.

Năm 2024, trước thềm concert Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2024 diễn ra, "thần đèn" Long Kenji - đạo diễn ánh sáng của chương trình đã bình luận giải thích cho Gai Con lo lắng cho "chiếc cam" điện thoại: "Quy chuẩn laser trình diễn là trên khán giả 3 mét nên khán giả quay điện thoại thoải mái mà không sợ hư camera điện thoại nhe".