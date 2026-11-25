Tận dụng xuất xứ nội khối, mở rộng cơ hội xuất khẩu

Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) tạo khuôn khổ hợp tác thương mại giữa 15 nền kinh tế, gồm 10 nước ASEAN và 5 đối tác là Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia và New Zealand. Với phạm vi thành viên rộng, hiệp định không chỉ mở rộng thị trường xuất khẩu mà còn tạo điều kiện để doanh nghiệp kết nối nguồn nguyên liệu, tổ chức sản xuất và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng khu vực.

Theo ông Hoàng Đức Minh, chuyên viên Phòng Xuất xứ hàng hóa, Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), doanh nghiệp cần nhận diện rõ phạm vi của RCEP để lựa chọn nguồn nguyên liệu và phương án chứng nhận xuất xứ phù hợp. So với Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN (ATIGA) chỉ bao gồm 10 nước ASEAN, RCEP có thêm các đối tác lớn như Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc.

Sau 5 năm đi vào thực thi, RCEP đã giúp hàng Việt tiến sâu vào thị trường ASEAN và các đối tác.

Điều này có ý nghĩa trực tiếp với những ngành thường xuyên nhập khẩu linh kiện, phụ kiện và bán thành phẩm. Chẳng hạn, doanh nghiệp Việt Nam có thể sử dụng nguyên liệu nhập khẩu từ Trung Quốc để sản xuất, lắp ráp thành phẩm, sau đó xuất khẩu sang Australia, New Zealand, Nhật Bản, Hàn Quốc hoặc các thị trường ASEAN.

Tuy nhiên, doanh nghiệp vẫn phải căn cứ quy tắc cụ thể đối với từng mặt hàng để xác định điều kiện hưởng ưu đãi. Cơ chế xuất xứ của hiệp định tạo thuận lợi cho việc khai thác nguồn cung nội khối, nhưng hồ sơ và tiêu chí xuất xứ vẫn phải được bảo đảm theo quy định.

Sau gần 5 năm triển khai, nhiều mặt hàng Việt Nam đã tận dụng cơ hội xuất khẩu theo RCEP, trong đó có dệt may. Đáng nói, bên cạnh cơ hội từ kết nối chuỗi cung ứng, thị trường ASEAN vẫn còn dư địa cho hàng hóa Việt Nam. Tại Hội thảo “Tư vấn quản lý rủi ro trong xúc tiến thương mại và kinh doanh xuất khẩu với các thị trường ASEAN”, ông Phùng Văn Thành, Thương vụ Việt Nam tại Malaysia, cho biết Malaysia hằng năm nhập khẩu trên 300 tỷ USD hàng hóa, trong khi kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường này mới đạt khoảng 6 tỷ USD.

Trong khi đó, theo ông Ngô Xuân Tỵ, Tham tán thương mại, Trưởng Thương vụ Việt Nam tại Myanmar, thị trường này có hơn 55 triệu dân, nhu cầu đa dạng đối với hàng tiêu dùng, vật liệu xây dựng, máy móc công nghiệp, thiết bị nông nghiệp, trang thiết bị y tế, điện tử và may mặc. Những thị trường trên cho thấy dư địa xuất khẩu trong khu vực còn đáng kể. Tuy nhiên, để tận dụng ưu đãi RCEP, doanh nghiệp không chỉ cần quan tâm đến thị trường tiêu thụ mà còn phải bảo đảm hàng hóa đáp ứng quy tắc xuất xứ và có hồ sơ chứng minh nguồn gốc.

Ông Hoàng Đức Minh lưu ý, khoảng 80% quy định về xuất xứ giữa các FTA có sự tương đồng, nhưng 20% còn lại vẫn có những khác biệt nhất định. Vì vậy, doanh nghiệp không thể áp dụng máy móc quy tắc xuất xứ của hiệp định này sang hiệp định khác. Nắm rõ quy định của từng FTA là cơ sở để doanh nghiệp lựa chọn hình thức chứng nhận xuất xứ phù hợp, xác định chính xác điều kiện hưởng ưu đãi thuế quan tại thị trường nhập khẩu.

Tránh sai sót C/O, chủ động phối hợp xác minh xuất xứ

Bên cạnh việc lựa chọn đúng quy tắc xuất xứ, quá trình khai báo và đề nghị cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) cũng là khâu doanh nghiệp cần đặc biệt chú ý.

Theo ông Hoàng Đức Minh, doanh nghiệp cần lưu ý những trường hợp C/O đã cấp có thể bị thu hồi. Theo đó, cơ quan, tổ chức cấp C/O có thể thu hồi chứng từ khi doanh nghiệp không bổ sung hồ sơ theo yêu cầu trong thời hạn 15 ngày; có hành vi gian lận chứng từ; đề nghị hủy C/O đã cấp trên hệ thống eCoSys; số C/O bị trùng hoặc không bảo đảm yêu cầu quản lý; C/O không còn phù hợp với quy định về xuất xứ hàng hóa.

Việc thu hồi C/O không chỉ ảnh hưởng đến doanh nghiệp xuất khẩu trong nước mà còn tác động trực tiếp đến nhà nhập khẩu nước ngoài. Trường hợp doanh nghiệp không tự nguyện hoàn trả C/O đã bị thu hồi, cơ quan chức năng sẽ thông báo cho đối tác nước ngoài thông qua cơ quan có thẩm quyền, xác nhận chứng từ không còn giá trị sử dụng. Khi đó, nhà nhập khẩu có thể phải hoàn trả toàn bộ số thuế đã được hưởng ưu đãi cho cơ quan hải quan nước nhập khẩu, ảnh hưởng đến quyền lợi của đối tác và quan hệ giao dịch giữa hai bên.

Ông Hoàng Đức Minh trình bày về C/O cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Một nội dung khác doanh nghiệp cần quan tâm là xác minh xuất xứ hàng hóa. Đây là quyền của cơ quan hải quan nước nhập khẩu nhằm kiểm tra tính hợp lệ của C/O và xác định hàng hóa có đáp ứng tiêu chí xuất xứ hay không. Chẳng hạn, khi Bộ Công Thương hoặc Sở Công Thương cấp C/O cho hàng hóa xuất khẩu sang ASEAN, Hàn Quốc, Nhật Bản hoặc New Zealand, cơ quan hải quan nước nhập khẩu có quyền kiểm tra lại chứng từ.

Thông thường, sau khoảng 1-2 năm, cơ quan hải quan nước nhập khẩu có thể gửi văn bản yêu cầu xác minh C/O đến cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam. Bộ Công Thương sẽ chuyển yêu cầu đến các phòng quản lý xuất nhập khẩu khu vực hoặc Sở Công Thương liên quan để kiểm tra quá trình cấp C/O, chứng từ và việc đáp ứng tiêu chí xuất xứ của doanh nghiệp.

Ông Hoàng Đức Minh dẫn chứng, nếu hàng hóa được hưởng mức thuế ưu đãi thấp hơn 5% hoặc 10% so với thuế suất thông thường theo nguyên tắc tối huệ quốc (MFN), nhưng cơ quan cấp C/O của Việt Nam không phản hồi yêu cầu xác minh, nhà nhập khẩu nước ngoài có thể phải hoàn trả phần thuế chênh lệch đã được hưởng. Do đó, phối hợp xác minh không chỉ là trách nhiệm của cơ quan cấp C/O mà còn liên quan trực tiếp đến quyền lợi của doanh nghiệp xuất khẩu và đối tác nhập khẩu.

Đối với doanh nghiệp vi phạm quy định về xuất xứ, các biện pháp xử lý có thể bao gồm tạm dừng cấp C/O trong 3 tháng hoặc 6 tháng, thu hồi C/O đã cấp và thông báo cho cơ quan hải quan nước nhập khẩu về việc chứng từ không còn giá trị sử dụng. Khi đó, hàng hóa không còn được hưởng ưu đãi theo FTA mà phải chịu mức thuế MFN hoặc mức thuế tương ứng theo quy định.

Doanh nghiệp vi phạm vẫn phải thực hiện hồ sơ đề nghị cấp C/O theo quy định, nhưng hồ sơ sẽ được kiểm tra chặt chẽ hơn. Trước những yêu cầu này, Bộ Công Thương đang phối hợp với các Sở Công Thương tổ chức tập huấn, phổ biến kiến thức về xuất xứ hàng hóa. Theo ông Hoàng Đức Minh, ngay cả doanh nghiệp có nhiều năm kinh nghiệm xin cấp C/O vẫn có thể gặp vướng mắc hoặc mắc những sai sót nhỏ trong quá trình thực hiện.

Đại diện Cục Xuất nhập khẩu khuyến nghị doanh nghiệp chủ động tìm hiểu, cập nhật quy định của từng FTA. Khi phát sinh câu hỏi hoặc vướng mắc, doanh nghiệp có thể liên hệ trực tiếp Phòng Xuất xứ hàng hóa của Cục xuất nhập khẩu qua công văn, điện thoại hoặc email để được hướng dẫn.

Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, lựa chọn đúng quy tắc xuất xứ, tuân thủ quy định cấp C/O và phối hợp kịp thời khi có yêu cầu xác minh là những điều kiện quan trọng để doanh nghiệp bảo đảm quyền hưởng ưu đãi thuế quan, đồng thời duy trì giao dịch ổn định với đối tác trong khu vực RCEP.