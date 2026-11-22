Theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội 2024, sổ BHXH điện tử trở thành hình thức cấp chủ yếu từ ngày 1/1/2026. Tuy nhiên, trên thực tế triển khai giao dịch và tiếp nhận hồ sơ, nhiều địa phương (như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng...) ban hành thông báo triển khai cấp, nhận và sử dụng sổ BHXH điện tử rộng rãi từ tháng 10/2026. Một số địa phương khác thực hiện từ tháng 11/2026.

Số căn cước công dân sẽ là mã số BHXH từ 1/9/2026.

Tại sao đến khoảng tháng 10/2026 các BHXH tỉnh, thành mới đồng loạt thông báo?

Để đáp ứng yêu cầu theo quy định của pháp luật, BHXH Việt Nam triển khai nâng cấp phần mềm nghiệp vụ (như phần mềm thu và quản lý sổ, thẻ) và bổ sung tính năng tạo lập, cấp sổ BHXH điện tử trên ứng dụng VssID.

Đáng chú ý là việc đồng bộ dữ liệu và số định danh cá nhân. Cụ thể, từ ngày 1/9/2026, ngành BHXH thực hiện chuyển đổi sử dụng số định danh cá nhân/căn cước công dân thay thế mã số BHXH trên hệ thống theo từng giai đoạn và địa bàn. Các địa phương cần rà soát, chuẩn hóa dữ liệu trước khi vận hành đồng bộ cấp sổ điện tử.

Cụ thể hóa văn bản hướng dẫn và quy trình tiếp nhận: Sau khi có các quy định tạo lập sổ BHXH, thẻ BHYT điện tử (như Thông tư 09/2026/TT-BTC), BHXH các tỉnh, thành ban hành thông báo cụ thể để hướng dẫn doanh nghiệp và người lao động cách sử dụng sổ điện tử, quy định các trường hợp phát sinh được cấp sổ điện tử và nguyên tắc không phải nộp lại tờ rời giấy khi đã có sổ điện tử.

Lưu ý quan trọng cho người tham gia

Không bắt buộc đổi toàn bộ sổ cũ: Người đang tham gia hoặc đã bảo lưu thời gian đóng trước thời điểm áp dụng mà chưa được cấp sổ điện tử vẫn dùng sổ giấy/tờ rời bình thường.

Áp dụng theo từng trường hợp phát sinh: Sổ điện tử được cấp khi phát sinh các thủ tục như thay đổi thông tin, điều chỉnh nội dung, gộp sổ hoặc xác nhận bảo lưu... và có giá trị pháp lý tương đương sổ giấy.

Các tỉnh thành giải thích sao về ổ bảo hiểm xã hội điện tửì?

Sổ bảo hiểm xã hội điện tử là phiên bản số hóa của sổ bảo hiểm xã hội giấy, do cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện việc phát hành và lưu trữ trên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm (do Bộ Tài chính là cơ quan chủ quản).

Sổ BHXH điện tử là hình thức thay thế cho sổ BHXH giấy truyền thống. Theo Luật BHXH 2024, đây là tập hợp dữ liệu điện tử ghi nhận quá trình tham gia và hưởng các chế độ BHXH của người lao động, được lưu trữ trên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về BHXH.

Việc số hóa sổ BHXH giúp đơn giản hóa thủ tục hành chính, tăng tính bảo mật và thuận tiện cho người lao động trong việc tra cứu, sử dụng.

Các nội dung chính của sổ BHXH điện tử

Sổ BHXH điện tử lưu trữ và ghi nhận đầy đủ thông tin về người tham gia BHXH và quá trình tham gia, đóng, cũng như hưởng các chế độ BHXH như:

Thông tin cá nhân người lao động: họ tên, ngày sinh, giới tính, quốc tịch.

Số CCCD/Định danh cá nhân (thay thế mã số BHXH từ 01/8/2025).

Toàn bộ quá trình đóng BHXH (bắt buộc, tự nguyện, BHTN, BHYT) theo từng giai đoạn và mức lương đóng.

Mức lương, thu nhập làm căn cứ đóng bảo hiểm.

Cơ quan, đơn vị sử dụng lao động.

Thời gian tham gia, thời điểm nghỉ, chuyển nơi làm việc.

Quá trình giải quyết hưởng các chế độ: ốm đau, thai sản, hưu trí, tử tuất, tai nạn lao động…

Các thông báo, điều chỉnh (nếu có) liên quan đến quyền lợi BHXH.

Theo đó, người lao động không cần đăng ký thông tin riêng lẻ mà sẽ được cập nhật tự động và định kỳ trên hệ thống của BHXH Việt Nam và VssID. Cơ quan BHXH sẽ ký số và lưu trữ sổ điện tử trên hệ thống. Người dùng có thể tra cứu thông tin qua ứng dụng VssID hoặc Cổng Dịch vụ công của BHXH Việt Nam.

Người tham gia cần làm gì để có sổ bảo hiểm xã hội điện tử?

Việc chuyển đổi sang sổ BHXH điện tử sẽ được thực hiện tự động, nhưng người lao động vẫn cần chủ động thực hiện một số bước sau để bảo vệ quyền lợi:

Tạo tài khoản giao dịch điện tử với cơ quan BHXH: đăng ký trên cổng Dịch vụ công BHXH hoặc qua ứng dụng VssID.

Kiểm tra, đối chiếu thông tin cá nhân: Họ tên, ngày sinh, CMND/CCCD, quá trình đóng BHXH… Nếu phát hiện sai sót, cần yêu cầu điều chỉnh kịp thời.

Thường xuyên tra cứu quá trình tham gia BHXH: Giúp kiểm soát quyền lợi và phát hiện bất thường (như doanh nghiệp nợ đóng BHXH).

Sử dụng sổ BHXH điện tử thay cho sổ giấy: Trong các thủ tục hành chính như nghỉ hưu, nghỉ thai sản, thôi việc…

Như vậy, sổ bảo hiểm xã hội điện tử đã đi vào hoạt động từ 1/7/2025 trên ứng dụng VNeID, và chính thức hoàn thiện dữ liệu từ 1/1/2026. Việc nắm rõ thông tin, tính pháp lý và cách sử dụng sổ BHXH điện tử không chỉ giúp người lao động đảm bảo quyền lợi mà còn góp phần cải cách thủ tục hành chính, minh bạch hóa hệ thống bảo hiểm.