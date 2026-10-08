Lưu ý quan trọng và liều lượng an toàn khi bổ sung kẽm cùng vitamin C

Vitamin C được nhiều người lựa chọn để tăng miễn dịch, làm đẹp da. (Nguồn: Medlatec)

Kẽm và vitamin C là hai dưỡng chất thường được nhắc đến nhằm hỗ trợ hệ miễn dịch và sức khỏe làn da. Kẽm giúp duy trì chức năng miễn dịch và hỗ trợ phục hồi mô, trong khi vitamin C góp phần tăng cường miễn dịch và thúc đẩy sản xuất collagen.

Do có một số lợi ích tương đồng, nhiều người cho rằng dùng hai dưỡng chất này cùng lúc có thể tăng hiệu quả. Tuy nhiên, việc kết hợp kẽm và vitamin C có thực sự mang lại lợi ích vượt trội? Các chuyên gia dinh dưỡng ở Mỹ đã phân tích những lợi ích tiềm năng, nhu cầu hằng ngày và các lưu ý an toàn khi uống kẽm cùng vitamin C cùng nhau.

Giúp rút ngắn thời gian bị cảm lạnh

Khi thời tiết chuyển lạnh, nhiều người bổ sung vitamin C và kẽm để phòng cảm lạnh. Dù không chất nào có thể bảo đảm ngăn ngừa hoặc điều trị cảm lạnh, một số nghiên cứu cho thấy chúng có thể giúp rút ngắn thời gian mắc bệnh khi các triệu chứng xuất hiện.

“Các nghiên cứu cho thấy bổ sung kẽm ngay khi bắt đầu có triệu chứng cảm lạnh có thể giúp giảm ho, nghẹt mũi và các triệu chứng khác, đồng thời rút ngắn thời gian bệnh trung bình 2-4 ngày”, chuyên gia dinh dưỡng Edwina Clark (Mỹ) cho biết.

Theo bà, kẽm tham gia vào nhiều quá trình miễn dịch và có thể cản trở một số loại virus gây cảm lạnh xâm nhập, nhân lên trong cơ thể. Tuy nhiên, hiệu quả còn phụ thuộc vào dạng và liều kẽm, do đó cần thêm nghiên cứu để xác nhận.

Vitamin C cũng có thể giúp giảm nhẹ triệu chứng khi bị cảm lạnh. Theo bà Clark, một số nghiên cứu cho thấy bổ sung vitamin C ngay khi xuất hiện dấu hiệu đầu tiên của bệnh có thể giúp giảm mức độ nghiêm trọng của triệu chứng khoảng 15%. Vitamin C hoạt động như chất chống oxy hóa, giúp trung hòa các gốc tự do do virus gây cảm lạnh tạo ra, đồng thời hỗ trợ hệ miễn dịch.

Tuy nhiên, chưa có đủ bằng chứng cho thấy kết hợp kẽm và vitamin C mang lại hiệu quả tốt hơn so với dùng riêng từng chất.

Có thể hỗ trợ lành vết thương

Khi da hoặc mô bị tổn thương, cơ thể cần nhiều dưỡng chất để phục hồi. Kẽm và vitamin C đều đóng vai trò quan trọng, nhưng tham gia vào những quá trình khác nhau.

“Vitamin C cần thiết để sản xuất collagen - loại protein giúp duy trì độ chắc khỏe của da và phục hồi mô tổn thương. Trong khi đó, kẽm hỗ trợ quá trình phân chia tế bào, tổng hợp protein và nhiều hoạt động khác liên quan đến việc chữa lành vết thương”, chuyên gia dinh dưỡng Patricia Bannan cho biết.

Nghiên cứu cho thấy cả kẽm và vitamin C đều tham gia vào quá trình phục hồi mô, đặc biệt ở người có vết thương hoặc vết loét lâu lành. “Một tổng quan nghiên cứu cho thấy bổ sung vitamin C giúp cải thiện một số chỉ số lành thương, nhất là ở người bị loét do tỳ đè. Một tổng quan và phân tích gộp khác cũng cho thấy kẽm có thể hỗ trợ làm lành vết loét”, Bannan nói.

Tuy nhiên, chuyên gia Bannan lưu ý bằng chứng hiện mới ở mức trung bình. Chưa có nhiều nghiên cứu cho thấy dùng kẽm và vitamin C cùng lúc giúp vết thương nhanh lành hơn ở những người đã bổ sung đủ hai chất này qua chế độ ăn.

Cần bao nhiêu kẽm và vitamin C mỗi ngày?

Trước khi bổ sung bằng viên uống, cần biết cơ thể cần bao nhiêu kẽm và vitamin C mỗi ngày. Theo Bannan, nam giới trưởng thành cần 11 mg kẽm/ngày, nữ giới cần 8 mg. Phụ nữ mang thai cần 11 mg và phụ nữ cho con bú cần 12 mg mỗi ngày.

“Với vitamin C, nam giới cần 90 mg và nữ giới 75 mg mỗi ngày”, Bannan nói. Người hút thuốc cần bổ sung thêm 35 mg vitamin C/ngày. Phụ nữ mang thai cần 85 mg và người đang cho con bú cần 120 mg mỗi ngày.

Theo chuyên gia, phần lớn mọi người có thể đáp ứng nhu cầu kẽm và vitamin C thông qua chế độ ăn. Việc bổ sung có thể hữu ích với người ăn uống hạn chế, gặp vấn đề hấp thu dinh dưỡng hoặc có nguy cơ thiếu hụt hai chất này.

Lưu ý khi bổ sung kẽm và vitamin C

“Với hầu hết người trưởng thành khỏe mạnh, dùng kẽm và vitamin C cùng lúc ở liều khuyến nghị nhìn chung an toàn”, chuyên gia Bannan nói. Tuy nhiên, dùng quá liều có thể gây tác dụng phụ. Kẽm có thể gây buồn nôn, khó chịu dạ dày, trong khi vitamin C có thể gây đau quặn bụng và tiêu chảy.

Người trưởng thành không nên bổ sung quá 40 mg kẽm và 2.000 mg vitamin C mỗi ngày từ tất cả các nguồn, gồm thực phẩm và thực phẩm bổ sung. Dùng kẽm liều cao kéo dài (từ 50 mg/ngày) có thể gây thiếu đồng.

Người mắc bệnh ứ sắt di truyền cũng cần thận trọng khi bổ sung vitamin C liều cao. Nếu đang dùng thuốc, nên hỏi bác sĩ hoặc dược sĩ trước khi bổ sung vì kẽm và vitamin C có thể tương tác với một số loại thuốc.