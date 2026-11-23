Với chủ xe ô tô điện, các trạm sạc nhanh DC là lựa chọn tiện lợi khi cần bổ sung năng lượng trong thời gian ngắn cho các chuyến đi. Một số hệ thống có công suất lên tới hàng trăm kW, giúp xe nhanh chóng có thêm quãng đường di chuyển. Tuy nhiên, sạc tốc độ cao không phải là phương án tốt cho tuổi thọ của pin.

Theo thông tin trang CarScoops chia sẻ, việc thường xuyên sạc nhanh có thể làm tăng tốc độ suy giảm dung lượng pin ô tô điện. Ngay cả Tesla cũng khuyến nghị chủ xe ưu tiên sạc tại nhà trong điều kiện thông thường và chỉ sử dụng mạng lưới Supercharger cho những chuyến đi dài. Hãng còn khuyên người dùng không nên thường xuyên sạc pin lên 100% nếu không thực sự cần thiết, cũng như tránh để dung lượng pin xuống quá thấp.

Sạc nhanh thường xuyên có thể khiến pin ô tô điện xuống cấp nhanh hơn

Theo đó, nói nôm na là quá trình sạc nhanh sẽ khiến lượng lithium trong pin giảm vĩnh viễn khả năng tham gia lưu trữ năng lượng.

Nhiệt độ cũng là yếu tố đáng lưu ý. Sạc nhanh thường tạo ra lượng nhiệt lớn hơn, trong khi nhiệt độ tăng cao có thể đẩy nhanh quá trình lão hóa pin. Đây là lý do nhiều mẫu xe điện hiện nay có chức năng làm nóng hoặc làm mát pin trước khi sạc, đồng thời tự động điều chỉnh công suất trong suốt quá trình nạp năng lượng.

Ngay cả những mẫu xe có khả năng sạc tối đa 320 kW như Porsche Taycan cũng chỉ duy trì được mức công suất này trong một khoảng thời gian ngắn, tối đa khoảng 5 phút theo bài viết gốc. Sau đó, công suất sạc sẽ giảm dần để kiểm soát nhiệt độ và bảo vệ pin.

Đó cũng là lý do các hãng xe thường công bố thời gian sạc trong khoảng từ 10% hoặc 20% lên 80%, thay vì tính từ 0% đến 100%. Khi dung lượng pin tiến gần mức đầy, hệ thống quản lý pin sẽ chủ động giảm công suất sạc. Việc cố gắng nạp đầy pin trong mọi lần sạc vì thế không chỉ mất thêm thời gian mà còn có thể tạo ra áp lực không cần thiết lên các cell pin.

Một nghiên cứu của Geotab năm 2026 đã thực hiện trên gần 23.000 ô tô điện cho thấy những xe thường xuyên sạc DC với công suất trên 100 kW có mức suy giảm dung lượng pin lên tới 3% mỗi năm. Trong khi đó, nhóm xe sử dụng các mức công suất sạc thấp hơn ghi nhận mức suy giảm khoảng 1,5% mỗi năm.

Sạc nhanh vẫn là giải pháp cần thiết khi đi đường dài, cần bổ sung năng lượng gấp.

Dung lượng pin giảm đồng nghĩa với việc quãng đường xe có thể di chuyển sau mỗi lần sạc cũng bị thu hẹp. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa người dùng cần tránh hoàn toàn các trạm sạc nhanh hoặc không bao giờ sạc pin lên 100%.

Sạc nhanh vẫn là giải pháp cần thiết khi đi đường dài, cần bổ sung năng lượng gấp hoặc không có điều kiện sạc tại nhà. Vấn đề nằm ở tần suất sử dụng phương thức này. Nếu thường xuyên dùng xe trong đô thị và có thể sạc qua đêm, sạc AC tại nhà với công suất thấp hơn là lựa chọn hợp lý để hạn chế áp lực lên pin trong quá trình sử dụng lâu dài.

Bên cạnh đó, loại pin cũng ảnh hưởng đến cách sạc. Pin LFP (lithium sắt phốt phát) có khả năng chịu trạng thái sạc đầy tốt hơn so với pin NMC (niken, mangan, coban). Dù vậy, pin NMC vẫn có thể được sạc lên 100% khi cần thiết mà không gây hư hại nghiêm trọng nếu không lặp lại quá thường xuyên.

Với người dùng ô tô điện tại Việt Nam, nơi mạng lưới trạm sạc nhanh đang ngày càng mở rộng, việc tận dụng sạc nhanh khi cần thiết là hoàn toàn bình thường. Tuy nhiên, nếu có điều kiện sạc tại nhà hoặc nơi làm việc, không nhất thiết phải đưa xe đến trạm sạc công suất lớn mỗi khi pin xuống thấp. Cách sử dụng phù hợp với nhu cầu di chuyển và khuyến nghị của nhà sản xuất vẫn là yếu tố quan trọng để duy trì tuổi thọ bộ pin.

Nguồn: CarScoops