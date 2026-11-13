Lưu ý quan trọng cho doanh nghiệp để tránh rủi ro khi lập và nộp hồ sơ khai thuế

Các tình huống thực tế doanh nghiệp cần rà soát kỹ lưỡng

Thứ nhất, đối với doanh nghiệp mới bắt đầu hoạt động, đơn vị cần theo dõi sát sao tình hình doanh thu để xác định kỳ khai thuế giá trị gia tăng (GTGT) sao cho phù hợp. Trường hợp doanh thu vượt mức 50 tỷ đồng, doanh nghiệp bắt buộc phải chuyển sang phương thức khai thuế theo tháng kể từ năm dương lịch liền kề tiếp theo.

Thứ hai, đối với những đơn vị đang thực hiện khai thuế theo quý nhưng không còn đủ điều kiện áp dụng, doanh nghiệp phải chủ động chuyển sang khai thuế theo tháng kể từ tháng đầu tiên của quý tiếp theo. Đồng thời, bộ phận kế toán cần rà soát lại toàn bộ nghĩa vụ kê khai của các kỳ tính thuế liên quan và xác định khoản tiền chậm nộp nếu phát sinh.

Thứ ba, khi thực hiện khai bổ sung do phát hiện sai sót trong hồ sơ khai thuế trước đó, doanh nghiệp cần rà soát toàn diện mức độ ảnh hưởng. Việc kiểm tra phải bao hàm cả số thuế phải nộp, số thuế còn được khấu trừ, số thuế đã đề nghị hoàn cũng như các kỳ tính thuế có liên quan.

Thứ tư, đối với doanh nghiệp có sự thay đổi địa chỉ trụ sở, nếu chưa hoàn tất thủ tục pháp lý nhưng đã đến hạn nộp hồ sơ khai thuế, đơn vị vẫn phải chấp hành nghiêm túc việc nộp hồ sơ cho cơ quan thuế nơi chuyển đi.

Thứ năm, đối với các doanh nghiệp có đơn vị phụ thuộc, ban lãnh đạo cần rà soát kỹ để xác định rõ phương thức khai tập trung tại trụ sở chính hay khai riêng theo quy định đối với từng sắc thuế và từng đơn vị trực thuộc.

Thứ sáu, liên quan đến thuế thu nhập cá nhân (TNCN), theo Thông tư số 89/2026/TT-BTC, các mẫu tờ khai 05/KK-TNCN và 02/KK-TNCN hiện không còn áp dụng kỳ khai theo tháng. Do đó, các tổ chức trả thu nhập phải rà soát lại ngay phương thức và kỳ khai đang áp dụng để điều chỉnh cho đúng quy định.

Nguyên tắc tuân thủ và khuyến nghị cho bộ phận kế toán

Để quá trình thực thi pháp luật thuế diễn ra suôn sẻ, doanh nghiệp cần ghi nhớ các nguyên tắc cốt lõi bao gồm: khai đúng kỳ (tháng hoặc quý), nộp đúng cơ quan thuế quản lý, chọn đúng loại hồ sơ và phương thức khai, đồng thời kiểm tra đầy đủ các ảnh hưởng khi thực hiện khai bổ sung.

Cơ quan thuế khuyến nghị các doanh nghiệp, tổ chức, đội ngũ kế toán và người làm thủ tục về thuế phải chủ động cập nhật các văn bản pháp lý mới, thường xuyên kiểm tra tình hình thực tế tại đơn vị để đảm bảo việc chấp hành nghĩa vụ thuế luôn chính xác và minh bạch.