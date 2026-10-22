Lưu ý người dân lưu thông quanh khu vực thi công cầu Tứ Liên, Hà Nội

Nhằm phục vụ thi công Dự án đầu tư xây dựng cầu Tứ Liên và đường dẫn hai đầu cầu, Hà Nội triển khai phương án điều chỉnh tổ chức giao thông trên các tuyến đường Nghi Tàm, Âu Cơ và khu vực nút giao Thanh Niên – Yên Phụ, bắt đầu từ ngày 21/10/2026 đến khi có thông báo tiếp theo.

Theo phương án tổ chức giao thông, một số đoạn đường sẽ được bổ sung rào chắn cố định, thu hẹp mặt đường và điều chỉnh hướng lưu thông nhằm bảo đảm an toàn trong quá trình thi công, đồng thời hạn chế ùn tắc tại khu vực.

Cấm xe khách trên 16 chỗ và xe tải qua một số đoạn đường

Đáng chú ý, xe khách trên 16 chỗ và xe tải, trừ xe phục vụ thi công, bị cấm lưu thông trên đường Nghi Tàm và đường Yên Phụ nhỏ, đoạn từ Khách sạn Thăng Lợi đến đường Thanh Niên.

Đường Yên Phụ nhỏ được tổ chức lưu thông một chiều từ nút giao Nghi Tàm đến đường Thanh Niên.

Trên đường Nghi Tàm, các phương tiện đi một chiều từ ngõ 276 Nghi Tàm đến lối mở tạm giữa trụ N1-T3 và N1-T4.

Đối với đường tạm trong công trường, phương tiện được tổ chức lưu thông một chiều từ cửa khẩu ngõ 276 Nghi Tàm đến cửa khẩu ngõ 34 Âu Cơ.

Cùng với việc điều chỉnh hướng đi, đơn vị thi công bổ sung hệ thống rào tôn cố định tại một số vị trí.

Cụ thể, trên đường Nghi Tàm, rào chắn được bố trí tại toàn bộ dải phân cách giữa, đoạn từ cửa khẩu ngõ 276 Nghi Tàm đến đối diện số 187 Nghi Tàm, với chiều dài khoảng 150m, rộng 21-22m. Phần mặt đường còn lại mỗi bên rộng từ 6-7,5m.

Trên đường Âu Cơ, bổ sung rào tôn cố định tại toàn bộ dải phân cách giữa với chiều dài khoảng 150m, rộng 16-17m. Phần mặt đường còn lại rộng từ 6-7,5m.

Hướng dẫn lộ trình từ cầu Nhật tân vào trung tâm Hà Nội

Đối với phương tiện di chuyển từ cầu Nhật Tân về trung tâm thành phố, người điều khiển phương tiện đi theo đường Âu Cơ, đến cuối đường rẽ vào phố Yên Phụ nhỏ để ra nút giao Thanh Niên – Yên Phụ, sau đó tiếp tục di chuyển vào trung tâm.

Ở chiều ngược lại, từ nút giao Thanh Niên – Yên Phụ đi cầu Nhật Tân, khi đến cửa khẩu ngõ 276 Nghi Tàm, người điều khiển phương tiện có thể lựa chọn một trong hai hướng.

Hướng thứ nhất, rẽ trái sang làn đường đối diện trên đường Nghi Tàm, đi qua lối mở tạm để tiếp tục hành trình về phía cầu Nhật Tân.

Hướng thứ hai, rẽ phải qua ngõ 276 Nghi Tàm, đi theo đường rộng 5m sát đê, sau đó qua đường tạm công trường để ra cửa khẩu ngõ 34 Âu Cơ.

Điều chỉnh giao thông tại nút Thanh Niên- Yên Phụ

Tại khu vực nút giao Thanh Niên – Yên Phụ, phương án mới thực hiện đóng dải phân cách giữa trên đường Nghi Tàm – Yên Phụ, khu vực dưới gầm cầu vượt An Dương và trên đường Thanh Niên, khu vực nút giao Phó Đức Chính.

Đối với phương tiện đi từ đường Thanh Niên, người điều khiển phương tiện rẽ phải liên tục về đường Yên Phụ, sau đó quay đầu tại nút giao Cửa Bắc để tiếp tục di chuyển theo hướng An Dương hoặc Nghi Tàm.

Việc điều chỉnh tổ chức giao thông được thực hiện trong thời gian phục vụ thi công cầu Tứ Liên và đường dẫn hai đầu cầu.

Người tham gia giao thông qua khu vực cần chú ý hệ thống biển báo, hướng dẫn phân luồng và chỉ dẫn của lực lượng chức năng, đồng thời chủ động lựa chọn lộ trình phù hợp để tránh ùn tắc, bảo đảm an toàn.