Lưu ý, hàng loạt tài khoản VNeID có thể bị khóa sau 1 tuần nữa

Chính phủ đã ban hành Nghị định 320/2026/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 69/2024/NĐ-CР quy định về định danh và xác thực điện tử, có hiệu lực từ 28/9/2026. Tại nghị định này sửa đổi, bổ sung quy định về khóa tài khoản định danh VNeID đối với người Việt Nam và tổ chức nước ngoài.

Đáng chú ý, Nghị định 320 quy định chi tiết việc tài khoản VNeID của công dân Việt Nam có thể bị khóa trong một số trường hợp.

Trường hợp 1, căn cước điện tử của công dân bị khóa. Khi căn cước điện tử của công dân bị khóa, hệ thống định danh và xác thực điện tử sẽ tự động khóa tài khoản định danh điện tử tương ứng. Ngược lại, khi căn cước điện tử được mở khóa, hệ thống cũng tự động mở khóa tài khoản định danh điện tử của công dân.

Từ 28/9, người đang sử dụng SIM tên người khác, đã đổi số điện thoại nên kiểm tra, cập nhật thông tin liên kết với VNeID để tránh bị khóa tài khoản. Ảnh minh hoạ bởi AI

Việc khóa và mở khóa trong trường hợp này được thực hiện tự động, căn cứ vào trạng thái của căn cước điện tử.

Trường hợp 2, số điện thoại đăng ký VNeID đã thay đổi và không chính chủ. Theo đó, hệ thống sẽ tự động khóa tài khoản VNeID khi số thuê bao di động mà công dân sử dụng để đăng ký tài khoản định danh điện tử đã thay đổi và không chính chủ.

So với quy định cũ tại Điều 10 Nghị định 69/2024/NĐ-CP yêu cầu công dân cung cấp số thuê bao di động chính chủ hoặc địa chỉ thư điện tử khi đăng ký tài khoản định danh điện tử mức độ 1, mức độ 2.

Trong khi đó, quy định tại Nghị định 320 mới bổ sung cơ chế tự động khóa nhằm tăng khả năng xác thực người dùng, hạn chế việc tài khoản liên kết với SIM đã chuyển nhượng, thay đổi người đứng tên hoặc không thuộc quyền sử dụng của chủ tài khoản.

Do đó, người đang sử dụng SIM đứng tên người khác, đã đổi số điện thoại hoặc chuyển nhượng SIM nên kiểm tra và cập nhật thông tin liên kết với VNeID để tránh bị khóa tài khoản.

Quy định về việc Mở khóa tài khoản định danh VNeID

Tại Nghị định 320 quy định, hệ thống định danh và xác thực điện tử tự động mở khóa tài khoản định danh điện tử khi không còn căn cứ khóa tài khoản định danh điện tử;

Cơ quan tiến hành tố tụng, cơ quan khác có thẩm quyền gửi Phiếu đề nghị khóa, mở khóa tài khoản định danh điện tử, căn cước điện tử đến Công an xã, phường, thị trấn hoặc cơ quan quản lý căn cước Công an cấp tỉnh để tiếp nhận, xử lý;

Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được gửi Phiếu đề nghị khóa, mở khóa tài khoản định danh điện tử, căn cước điện tử của cơ quan tiến hành tố tụng, cơ quan khác có thẩm quyền, đến Công an xã, phường, thị trấn hoặc cơ quan quản lý căn cước Công an cấp tỉnh nơi tiếp nhận đề nghị phải xem xét, chuyển đề nghị mở khóa tài khoản định danh điện tử đến thủ trưởng cơ quan quản lý căn cước Bộ Công an để xem xét, phê duyệt thông qua hệ thống định danh và xác thực điện tử;

Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề xuất của Công an xã, phường, thị trấn hoặc cơ quan quản lý căn cước Công an cấp tỉnh chuyển đến, thủ trưởng cơ quan quản lý căn cước Bộ Công an xem xét, phê duyệt đối với trường hợp yêu cầu mở khóa tài khoản định danh điện tử và thông báo tới cơ quan đề nghị mở khóa tài khoản định danh điện tử và chủ thể được mở khóa tài khoản. Trường hợp từ chối mở khóa tài khoản định danh điện tử thì có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.